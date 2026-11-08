Alfađo Sise - najbolja stvar koja se Milanu desila ove godine (VIDEO)
Vreme čitanja: 5min | ned. 08.11.26. | 17:00
Ovako su počinjali Ševčenko i Inzagi
Nakon traumatične prošle sezone koju je Milan završio sa glupim izrazom lica, desio se reset kluba. Došli su novi direktori, trener, najskuplje pojačanje u istoriji kluba Gonsalo Ramos, Dijego Moreira kao kapitalac…
Potpuno tiho je pripremama priključen tada 19-godišnji i nepoznati Alfađo Sise. Milan ga je kaparisao još zimus kao Veroninog igrača na pozajmici u drugoligašu Katancaru. Ispostavlja se da je to bila najbolja stvar koja se Milanu desila ove godine.
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Mladi ofanzivac je danas postigao osmi gol u sezoni i dao veliki doprinos gostujućoj pobedi Rosonera nad Đenovom – 2:1.
Sise je do pre godinu dana bio totalni anonimus. Momak gvinejskog porekla rođen u Trevizu je prošao Veroninu školu, a prošle jeseni zablistao u Katancaru kod Alberta Akvilanija. Milan je na vreme reagovao, a Ruben Amorim letos prepoznao nešto u njemu što bi moglo da bude od koristi. Već na debiju protiv Torina je dao gol, potom se upisao u strelce protiv Juventusa, Bolonje, dao het-trik protiv Salcburga u Ligi Evrope, dobio debitantski poziv u reprezentaciju i danas upisao već osmi gol na 13. meču u sezoni. Primera radi, takav start u dresu Milana su imali legendarni napadači poput Andrija Ševčenka i Pipa Inzagija koji su takođe dali po osam golova u prvih 13 mečeva. Istina, dao je i Mario Baloteli 12 na prvih 13 pa ga ne pamte kao prvu dvojicu.
Nakon što je Milutin Osmajić u prvom minutu promašio veliku šansu za domaće, gosti su uzvratili preko Gonsala Ramosa koji se dva puta našao u šansi, da bi u 13. minutu pogodio Sise nakon akcije Pulišića i Rabioa. I nekoliko minuta kasnije je učestvovao kod gola Pulišića. Izvršio je pritisak na poslednju liniju Grifona i naterao Markandalija na pogrešan pas koji je presekao Ramos i nesebično poslužio Pulišića za 2:0.
Manje-više, bilo je to sve od Rosonera danas. U narednih 70 i kusur minuta su čuvali i sačuvali vođstvo, ali se i Đenova ispromašivala. Najbolje prilike su propustili Estigor, Vitinja i El Šaravi da bi gol Elertsona u 88. minutu došao kasno i predstavljao je slabu utehu.
Svanulo je i Atalanti koja je minimalcem (1:0) slavila na gostovanju Monci. Junak pobede je opet bio Nikola Krstović. Crnogorski napadač igra sjajno bnakon reprezentativne pauze. Bio mu je ovo sedmi gol na osam mečeva u svim takmičenjima od tada.
Iako je Monca bila daleko bolji tim u prvom poluvremenu i stvarala šanse, Atalanta je došla do pobede zahvaljujući kiksu golmana Tornkvista koji je Bernaskonijev centrašut odbio pravui na nogu Krstoviću, a crnogorski napadač takve poklone ne propušta…
SERIJA A - 11. KOLO
Petak
Venecija - Udineze 2:1 (0:0)
/Bašić 53, Perez 65 - Moreno ag 57/
Subota
Kaljari – Frozinone 1:0 (1:0)
/Adopo 38/
Torino – Leče 1:1 (0:0)
/Gasper 60ag – Endri 73/
Parma - Bolonja 1:2 (0:0)
/Siero 81 pen - Teat 53, Orsolini 72 pen/
Roma - Sasuolo 3:0 (2:0)
/Ermoso 27, Valukievic 30 ag, Mora 58/
Nedelja
Napoli - Lacio 1:1 (0:1)
/Pedrasa 48ag - Fratezi 28/
Monca - Atalanta 0:1 (0:0)
/Krtsović 49/
Đenova - Milan 1:2 (0:2)
/Sise 13, Pulišić 19/
18.00: (1,90) Inter (4,00) Komo (3,50) MOZZART RELAX
20.45: (3,30) Fjorentina (4,00) Juventus (2,05) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama