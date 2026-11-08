Alfađo Sise - najbolja stvar koja se Milanu desila ove godine (VIDEO)

Mladi ofanzivac je danas postigao osmi gol u sezoni i dao veliki doprinos gostujućoj pobedi Rosonera nad Đenovom – 2:1.

Sise je do pre godinu dana bio totalni anonimus. Momak gvinejskog porekla rođen u Trevizu je prošao Veroninu školu, a prošle jeseni zablistao u Katancaru kod Alberta Akvilanija. Milan je na vreme reagovao, a Ruben Amorim letos prepoznao nešto u njemu što bi moglo da bude od koristi. Već na debiju protiv Torina je dao gol, potom se upisao u strelce protiv Juventusa, Bolonje, dao het-trik protiv Salcburga u Ligi Evrope, dobio debitantski poziv u reprezentaciju i danas upisao već osmi gol na 13. meču u sezoni. Primera radi, takav start u dresu Milana su imali legendarni napadači poput Andrija Ševčenka i Pipa Inzagija koji su takođe dali po osam golova u prvih 13 mečeva. Istina, dao je i Mario Baloteli 12 na prvih 13 pa ga ne pamte kao prvu dvojicu.

Nakon što je Milutin Osmajić u prvom minutu promašio veliku šansu za domaće, gosti su uzvratili preko Gonsala Ramosa koji se dva puta našao u šansi, da bi u 13. minutu pogodio Sise nakon akcije Pulišića i Rabioa. I nekoliko minuta kasnije je učestvovao kod gola Pulišića. Izvršio je pritisak na poslednju liniju Grifona i naterao Markandalija na pogrešan pas koji je presekao Ramos i nesebično poslužio Pulišića za 2:0.