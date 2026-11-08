Tragedija Srbina na kraju Pukijeve karijere - autogol Bogićevića u meču za titulu (VIDEO)
Vreme čitanja: 4min | ned. 08.11.26. | 16:31
HJK na nestvaran način ispustio tron u Finskoj, odigrao 3:3 sa Ouluom i dozvolio Interu iz Turkua da ga preskoči na tabeli u poslednjem kolu
Nestvarna drama na samom kraju fudbalske sezone u Finskoj. HJK Helsinki je imao autoput do 34. titule – trebalo je samo da pobedi slabašni Oulu pred svojim navijačima, ali iako je imao igrača više u poslednjih 15 minuta, i to pošto je nadoknadio minus od dva gola zaostatka, odigrao je nedovoljnih 3:3 (0:2). Nedovoljnih, jer Inter Turku je pobedio na gostovanju KuPS-u sa 2:0 (1:0) i tako je došao do drugog odličja u klupskoj istoriji, prvog posle 18 godina.
A u centru ove tragedije u finskoj prestonici našao se srpski fudbaler Mihailo Bogićević, koji je jedan od najvećih krivaca za to što njegov HJK nije trijumfovao. U 26. minutu je postigao prilično trapav autogol za 0:2, posle čega je sve postalo mnogo teže. Posle centaršuta sa desnog krila lopta je zakačila jednog njegovog saigrača i počela da skakuće. To je zbunilo nekadašnjeg defanzivca Spartaka iz Subotice, koji kao da se premišljao kako da je ispuca. Pogodila ga je u stajnu nogu i upala u mrežu.
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Iz tog minusa se HJK Helsinki ipak nekako vratio. Na početku drugog poluvremena u igru je ušao legendarni finski napadač Temu Puki, kojem je ovo bio poslednji meč u karijeri. Nekadašnji golgeter Šalkea, Seltika i Noriča se tokom poluvremena zagrevao uz pesmu Survajvora “Tigrovo oko”, koju je proslavio film “Roki”. Navijači su mu priredili posebnu koreografiju, a Puki je uzvratio sa dve asistencije. Najpre Madsu Borčersu u 77. minutu za 2:2, a potom i Nikolaiju Alhu u 86. za 3:3. Samo što ni to nije bilo dovoljno za titulu i veličanstven Pukijev odlazak u penziju.
Kao ni činjenica da se još u 24. minutu povredio Ouluov golman Migel Santos, pa je do kraja utakmice među stativama gol gostiju branio 16-godišnjak Tobijas Bakman. Uz sve to, Oulu je u poslednjih 15 minuta igrao sa igračem manje, posle isključenja Matijasa Ojale.
Pa čak i tako, sa 10 igrača u polju Oulu je odigrao izuzetno časno i uspeo da povede sa 3:2. Junak svog tima, ali i Intera iz Turkua bio je Rasmus Karjalainen, koji je posle kornera koji je sam izveo došao u poziciju da uputi perfektan šut sa ivice šesnaesterca, kojim je šokirao sve prisutne na Bolt areni.
Koliko je to bio hladan tuš, odnosno u kakvoj je inicijativi bio HJK do primljenog gola savršeno se vidi u statistici. Na kraju je domaćin završio sa 33 šuta, 74 kontakta sa loptom u protivničkom šesnaestercu, šest šansi iz kategorije “velike” i onim parametrom xG koji pokazuje da je realan rezultat bio 4:0 za HJK. Na sve to, posle VAR-a mu je poništen jedan gol, a uz to mu posle intervencije iz sobe nije dosuđen jedanaesterac. S druge strane, Ouluu je pet šuteva bilo dovoljno da triput savlada golmana Jaspera Samuju.
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Da stvari budu još luđe, gostima uopšte bodovi nisu bili potrebni. Svakako bi prvenstvo završili na četvrtoj poziciji. Međutim, odigrali su maksimalno borbeno to poslednje kolo i obradovali su navijače u Turkuu.
Uoči ovog kola bilo je neizvesno samo to ko će biti prvi, a ko drugi. HJK i Inter su imali isti broj bodova, ali ekipa iz Helsinkija znatno bolju gol-razliku. Zato joj je bilo dovoljno samo da pobedi, da ne zavisi od KuPS-a, ali nije uspela. To znači da ćemo narednog leta gledati Inter u kvalifikacijama za Ligu šampiona, dok će se HJK boriti za plasman u Ligu konferencije.
SVI ŠAMPIONI FINSKE
33 – HJK
9 – Haka, HPS
8 – TPS, KuPS
7 – HiFK
5 – Kusisi
4 – Kifen
3 – AiFK, Lahti, ViFK, Tampere Junajted
2 – Inter Turku, VPS, KTP, OPS, Džez
1 – MiPa, Ilves, SJK, PUS, Sudet Viborg, KPV, Unitas, HT, Ilves Kisat, Pirkiva Turku, TPV, Marijehamn
FINSKA 1 – 32. (POSLEDNJE) KOLO
Nedelja
Gnistan – VPS 5:1 (2:1)
/Launiala 25, 29, Latonen 63, Eremenko 76, Žuhi 85 – Holmelund 15/
KuPS – Inter Turku 0:2 (0:1)
/Konte 21, Tuminen 49/
HJK Helsinki – Oulu 3:3 (0:2)
/Borčers 76, 77, Alho 86 – Triana 10, Bogićević 26ag, Karjalainen 84/