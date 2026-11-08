Tragedija Srbina na kraju Pukijeve karijere - autogol Bogićevića u meču za titulu (VIDEO)

Iz tog minusa se HJK Helsinki ipak nekako vratio. Na početku drugog poluvremena u igru je ušao legendarni finski napadač Temu Puki, kojem je ovo bio poslednji meč u karijeri. Nekadašnji golgeter Šalkea, Seltika i Noriča se tokom poluvremena zagrevao uz pesmu Survajvora “Tigrovo oko”, koju je proslavio film “Roki”. Navijači su mu priredili posebnu koreografiju, a Puki je uzvratio sa dve asistencije. Najpre Madsu Borčersu u 77. minutu za 2:2, a potom i Nikolaiju Alhu u 86. za 3:3. Samo što ni to nije bilo dovoljno za titulu i veličanstven Pukijev odlazak u penziju.

Kao ni činjenica da se još u 24. minutu povredio Ouluov golman Migel Santos, pa je do kraja utakmice među stativama gol gostiju branio 16-godišnjak Tobijas Bakman. Uz sve to, Oulu je u poslednjih 15 minuta igrao sa igračem manje, posle isključenja Matijasa Ojale.

Pa čak i tako, sa 10 igrača u polju Oulu je odigrao izuzetno časno i uspeo da povede sa 3:2. Junak svog tima, ali i Intera iz Turkua bio je Rasmus Karjalainen, koji je posle kornera koji je sam izveo došao u poziciju da uputi perfektan šut sa ivice šesnaesterca, kojim je šokirao sve prisutne na Bolt areni.

Koliko je to bio hladan tuš, odnosno u kakvoj je inicijativi bio HJK do primljenog gola savršeno se vidi u statistici. Na kraju je domaćin završio sa 33 šuta, 74 kontakta sa loptom u protivničkom šesnaestercu, šest šansi iz kategorije “velike” i onim parametrom xG koji pokazuje da je realan rezultat bio 4:0 za HJK. Na sve to, posle VAR-a mu je poništen jedan gol, a uz to mu posle intervencije iz sobe nije dosuđen jedanaesterac. S druge strane, Ouluu je pet šuteva bilo dovoljno da triput savlada golmana Jaspera Samuju.

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Da stvari budu još luđe, gostima uopšte bodovi nisu bili potrebni. Svakako bi prvenstvo završili na četvrtoj poziciji. Međutim, odigrali su maksimalno borbeno to poslednje kolo i obradovali su navijače u Turkuu.

Uoči ovog kola bilo je neizvesno samo to ko će biti prvi, a ko drugi. HJK i Inter su imali isti broj bodova, ali ekipa iz Helsinkija znatno bolju gol-razliku. Zato joj je bilo dovoljno samo da pobedi, da ne zavisi od KuPS-a, ali nije uspela. To znači da ćemo narednog leta gledati Inter u kvalifikacijama za Ligu šampiona, dok će se HJK boriti za plasman u Ligu konferencije.