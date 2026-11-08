Dan kada su pali veliki: Ajaks ispustio 2:0, Fajenord primio pet golova od Herenvena

Fajenord je baš lepo krenuo u Herenvenu i u 31. minutu je stekao dva gola prednosti. Najpre je Anis Hađ Musa pogodio na sistenciju Naća, da bi se potom španski napadač i sam upisao u strelce iz penala.

Herenven je isekao goste prvo pogotkom Masa Vilemsena u nadoknadi prvog poluvremena, a zatim i golom Levija Smansa na samom startu nastavka.

20.00: (2,20) Utreht (4,00) NEC Najmehen (2,85)

Fajenord se našao u nokdaunu, a onda je u ring stupio 23-godišnji vezista Ringo Merveld. Momak koji je na startu drugog poluvremena na terenu zamenio Maksensa Riveru do kraja utakmice je postigao het-trik, svoj prvi posle pet godina. Njime je Herenven došao do četvrte uzastopne pobede, dok je ovo Fajenordu bio treći uzastopni prvenstveni meč na kojem nije slavio. Kriza je u Roterdamu.

Jednako uzbudljivo je bilo i u derbiju kola u Enšedeu, iako smo videli duplo manje golova. Ajaks je u do 66. minuta stekao dva gola prednosti preko Toluvalisua Arokodarea i Rajana Bunide, ali je potom sve prosuo. U 68. minutu je 20-godišnji defanzivac Kopljanika Dis Janse postigao autogol, da bi potom pod pritiskom domaćina u nadoknadi vremena popustio Oven Vajndal. Skrivio je jedanaesterac, koji je u bod pretvorio sigurnom realizacijom iskusni Vut Veghorst.

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MOZZART RELAX radi za tebe – Jedan gol do 10. minuta i dva gola do 65. minuta, i tip “prvo poluvreme 2+” je prolazan

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EREDIVIZIJA – 12. KOLO

Petak

Vilem drugi – Zvole 1:1 (1:1)

/Ter Avest 3 – Van Hojdonk 2/

Subota

Ekscelzior – Go Ahed Igls 0:1 (0:0)

/Tengsted 72/

Den Hag – Sparta Roterdam 3:1 (1:0)

/Kilo 22, Tomas 57, Van Migem 79 – Kujpers 50/

Fortuna Sitard – Telstar 2:2 (2:2)

/Ihataren 14pen, Volk 43ag – Soulija 45, Brauer 45+2/

Nedelja

Herenven – Fajenord 5:3 (1:2)

/Vilemsen 45+3, Smans 47, Merveld 61, 84, 90+3 – Hađ Musa 25, Naćo 61pen, Stajn 69/

Tvente – Ajaks 2:2 (0:1)

/Janse 68ag, Veghorst 90+5pen – Arokodare 3, Bunida 66/

16.45: (1,50) AZ Alkmar (4,60) Groningen (5,60)

16.45: (6,50) Kambur (6,75) PSV (1,38)

20.00: (2,20) Utreht (4,00) NEC Najmehen (2,85)

***kvote su podložne promenama