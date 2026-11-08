Pejnova nervoza skupo koštala Efes: Drugi poraz istanbulskog tima u turskom prvenstvu

Košarkaši Anadolu Efesa nastavljaju sa promenljivim partijama! Posle poraza od Pariza u Evroligi, izabranici Pabla Lasa doživeli su novi, ovog puta u sedmom kolu turskog prvenstva, u kojem je Tofaš slavio u Istanbulu rezultatom 93:87.

Efes je tokom većeg dela utakmice delovao nervozno, posebno kada su gosti stekli dvocifrenu prednost, a isključenje Kamerona Pejna dodatno je otežalo posao domaćinu. Iako je ovo tek drugi poraz istanbulskog tima u domaćem prvenstvu, posle neuspeha protiv Pariza usledilo je još jedno neprijatno iznenađenje.