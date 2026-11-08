Pejnova nervoza skupo koštala Efes: Drugi poraz istanbulskog tima u turskom prvenstvu
Vreme čitanja: 2min | ned. 08.11.26. | 16:39
Tofaš slavio na gostovanju rezultatom 93:87, Amerikanac isključen sredinom treće četvrtine
Košarkaši Anadolu Efesa nastavljaju sa promenljivim partijama! Posle poraza od Pariza u Evroligi, izabranici Pabla Lasa doživeli su novi, ovog puta u sedmom kolu turskog prvenstva, u kojem je Tofaš slavio u Istanbulu rezultatom 93:87.
Efes je tokom većeg dela utakmice delovao nervozno, posebno kada su gosti stekli dvocifrenu prednost, a isključenje Kamerona Pejna dodatno je otežalo posao domaćinu. Iako je ovo tek drugi poraz istanbulskog tima u domaćem prvenstvu, posle neuspeha protiv Pariza usledilo je još jedno neprijatno iznenađenje.
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Domaćin je u susret ušao i značajno oslabljen, bez povređenih Majka Džejmsa, Pi Džeja Doužera i Ajzee Kordinijea, dok su zbog ograničenja broja stranaca u turskom prvenstvu van sastava ostali i Metju Strazel, Kaj Džons i Jorgos Papajanis.
Već sredinom druge četvrtine Pejnu je dosuđena nesportska greška, nakon što mu nije prijala agresivna odbrana Emirhana Serbesta, kojeg je Amerikanac udario laktom i slomio mu zub, u trenutku kada je njegov tim već zaostajao sedam poena. Na isključenje nije dugo čekao, pošto je sredinom treće deonice zbog prigovora zaradio i tehničku grešku, čime je završio utakmicu.
Do isključenja je došlo upravo u trenutku kada je Efes uspeo da nadoknadi najvećih 12 poena zaostatka i priđe na posed zaostatka. Usledila je potpuno neizvesna završnica, uz konstantno smenjivanje ekipa u vođstvu. Tek minut pre kraja Tofaš je uspeo da se odlepi na četiri poena prednosti, što se ispostavilo dovoljnim da odbije poslednji nalet domaćina i sigurnim izvođenjem slobodnih bacanja privede meč kraju.
Efes nije imao rešenje za bivšeg košarkaša Igokee Brajsa Džonsa, koji je meč završio sa 20 poena i pet asistencija, dok su ga Šavar Rejnolds i Trešon Turman pratili sa po 16 poena. U ekipi Pabla Lasa najefikasniji je bio Fets Rasel sa 14 poena i 12 asistencija, dok su David Mutaf i Santi Justa dodali po 13.