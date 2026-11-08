Ostrvska Brajtonmanija! Najjači čovek Premijer lige organizovao pljačku Čelsija

Brajtonmanija traje, Brajtonmanija se nije smirila ni kada je krajem oktobra, nakratko utišao Liverpul. Hircelerovi momci znaju fudbala, svesni su svog čudesnog talenta i ne boje se da ga iz kolo u kolo ponavljaju. Najbolji su napada lige, a retko kome dozvoljavaju da im zatrese mrežu.

U danu, ma u terminu kada igraju Liverpul i Čelsi, počećemo sa Brajtonom. Valjda to dovoljno govori o čudesnom fudbalu kojem se ove sezone divi Ostrvo. I dok se još dobar deo javnosti pita da li je realno ono što u prvoj četvrtini premijerligaške sezone radi Brajton, lepšava eskadrila Fabijana Hircelera nastavlja da priča na terenu. A tamo - sigurna pobeda nad Brentfordom (2:0), skok preko Mančester Sitija i bleštavo drugo mesto na tabeli nakon 10. rundi!

Zbog svega navedenog, ma kako da se zovete, ne smete Galebovima slati darove. A Igor Tijago je danas častio domaćina laktom u lice i udaljavanjem sopstvene malenkosti sa terena. I nakon te gluposti Brazilca iz 23. minuta, bilo je jasno da će Brajton zgrabiti drugo mesto.

Jer od 15. minuta ekipa najmlađeg trenera u Premijer ligi vodila je spektakularnim golom Dijega Gomeza, čak osmim van šesnaesterca u svim takmičenjima ove sezone. Beše to bomba Paragvajca sa preko 20 metara, na koju se u finišu prvog dela nadovezao najproduktivniji igrač Brajtona ove sezone.

Autoritativno je iskusni vezista unovčio jedanaesterac, te stao rame uz rame sa Mesutom Ozilom. Njih dvojica su Nemci sa najviše učešća u golovima u istoriji Premijer lige. Gros na 35 pogodaka ima 52 asistencije, dok Mestu ima 33 postignuta i 52 spakovana gola. Istina, Gros je odigrao 257, a Ozil 184 utakmice, ali piše znalac iz Manhajma malu istoriju engleske elite.

Drugo poluvreme u odnosnu snaga 11 na 10, apsolutno jednosmerna ulica. Brentford gotovo nemoćan da priđe šesnaestercu domaćina, Brajton u potpunoj kontroli i bez naročite potrebe da forsira i bilduje mišiće i samlopouzdanje novim golovima. Oni su već na nivou koji malo ko može da prati. Poslednja dva meseca, navijači Čelsija imaju tek sporadičnih razoga za zadovoljstvo. I jeste prošlonedeljni trijumf u derbiju sa Mančester Junajtedom naizgled podigao moral, ali ga je danas na Stadionu svetlosti ugasio Sanderlend - 1:0. I biće besni Plavci i imaće puno pravo za negodovanje... Jer su tokom prvog poluvremena u Sanderlendu bili žrtve pljačke. Organizovao ju je Brajan Brobi, a sproveo komletan sudijski tim na čelu sa Džeredom Giletom. Brobi je fudbaler čudesnih fizičkih predispozicija, de fakto najsnažniji igrač Premijer lige. U 33. minutu moć svog tela iskoristio je da sa 30 metara od gola unese Livaja Kolvila u njegov šesnaesterac, a potom padne i iznudi penal. Problem je bio što je sve vreme Brobi ozbiljnim intenzitetom vukao Kolvila i što VAR soba nije zvala Gileta da gleda snimak nakon kojeg bi morao da promeni odluku.

Eksperimentisao je Ćabi Alonso sa Pedrom Netom u špicu napada i pogrešio. Čelsi je odigrao tunjavao poluvreme, jedno od najslabijih godinama unazad. Sa svega tri kontakta sa loptom u prvih 45 minuta bio je gostujući tim apsolutno bezopasan. Poslednji put je manje dodira u kaznenom prostoru rivala imao još januara 2022. protiv Mančester Sitija. Za 90 i kusur minuta fudbala, nisu Plavci smogli snage za više od dve ozbiljne šanse. Jednu u režiji Morgana Rodžersa koji je u 24. minutu neprecizno gađao glavom, te pokušaj Žovanija Kende iz 80. minuta posle kojeg je lopta završila pola metra od stative. Interesantno, bio je ovo dan u kojem je Džordan Henderson upisao 700 nastup u seniorskom fudbalu i simbolično, opisao pun krug. Debitovao je kao profesionalac pre više od 18 godina kao igrač Sanderlenda protiv Čelsija, a danas je kao Plavac igrao protiv Crnih mačaka.

Nebrojeno puta poslednjih godina Kristal Palas je umeo da zagorčava život Liverpulu, da preti, sapliće, podmeće noge i otima bodove. Ne mogu Redsi da smisle londonski tim još od one zloslutne posete Selhurst parku kasnog proleća 2014. godine, het-trika Dvajta Gejla i užasavajućih 3:3 nakon kojih su Redsi izgubili titulu koja je pripala Mančester Sitiju. I danas je bilo problema za Liverpul u Londonu gde je Palas bio daleko opasniji rival u prvom poluvremenu... Pogađao prečku preko Jeremija Pina, imao poništen gol, umalo poveo preko Daičija Kamade kojeg je Alison sjajno zaustavio. Ali, nakon svih problema, završilo se ubedljivom pobedom ekipe Andonija Iraole - 1:3. Prijalo je nedeljno popodne Florijanu Vircu. Nemac je u 54. minutu postigao drugi, u 89. namestio treći gol za Liverpul zaokruživši svoje najbolje izdanje u aktuelnoj sezoni. Potpisao je Nemac četvrti uzastopni poraz Palasa, trenutno najgoreg i poslednjeplasiranog tima Premijer lige.

Možda Enfild ove sezone nije Liverpulova tvrđava (samo jedna pobeda uz dva remija i poraza), ali trenutno u Premijer ligi ne postoji opasniji gost od Iraolinog tima. Došli su Redsi do 13 od mogućih 15 bodova van svog stadiona, a što je još važnije, skočili na četvrto mesto prvenstvene tabele, a to je golom za 1:0 u 40. minutu najavio Aleksis Mekalister.

Posle pune dve godine, Liverpul je vezao četiri trijumfa na gostovanjima, ali postoji još stvari koje moraju da raduju Iraolu. Dominantna parija Žeremija Žakea koji je dobio čak 11 duela, činjenicom da je Bredli Barkola treći put asistirao u poslednja četiri prvenstvena duela, kao i činjenicom da je Aleksander Isak, i nakon oporavka od povrede nastavio da trese mreže, te došao do sedmog ligaškog gola koji ga čini drugim strelcem lige, odmah iza Erlinga Halanda.