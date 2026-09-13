Genk skinuo Zvezdinog rivala sa prvog mesta na tabeli

Posle toga je Gent propustio još nekoliko dobrih šansi do kraja poluvremena. Možda i najbolju nije realizovao Tijago Arauho, ostao je zaboravljen u šesnaestercu, ali su gosti iz toga izvukli samo korner.

Koliko je Genk loše izgledao u tom prvom poluvremenu pokazuje i potez trenera Džesa Torupa, koji je tokom pauze napravio dve izmene. Uveo je Nou Adededžija Sternberga i Benjamina Tahirovića i to mu je donelo rezultat.

19.15: (2,40) La Luvjer (3,40) Kortrajk (2,95)

Genk je potpuno preuzeo inicijativu u nastavku i već posle dva minuta došao do izjednačenja. Džunja Ito je uputio centaršut, a Rafiju Furosinmi je bio najviši u skoku i glavom je zatresao mrežu. Bio je to peti pogodak 23-godišnjeg Nigerijca u sezoni.

I nisu se Štrumfovi zaustavili na tome. U nastavku su nizali šanse, u 79. minutu je Džoris Kajembe čak uzdrmao stativu gola koji brani Davi Roef, ali ostalo je do kraja 1:1.

Ovo je prva utakmica na kojoj Gent nije trijumfovao od početka prvenstva Belgije. Na prethodnih pet je bio maksimalan. Međutim, nije pobeđivao preterano ubedljivo, pa je zato sada ispustio prvo mesto na tabeli. Union Sen Žiloaz takođe ima 16 bodova, ali i bolju gol-razliku.

Ako gledamo i evropske kvalifikacije, Gent je odigrao ukupno 12 mečeva od početka sezone, ima po šest pobeda i remija. No, videćemo ga na jesen...

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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

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BELGIJA 1 – 6. KOLO

Petak

Mehelen – Anderleht 0:1 (0:1)

/Bentajeb 43/

Subota

Beveren – Sint Trojden 2:0 (0:0)

/Lokesa 52, Margarita 55/

Vesterlo – Standard 4:2 (1:0)

/Baset 12, Lapaž 56, Diong 77, Van den Kejbus 90+2 – Ensimba 66, Abid 71/

Union Sen Žiloaz – Lomel 5:0 (2:0)

/Zeneli 4, Mofokeng 7, Hurtavent 65, Floruč 88, 90+2/

Leven – Serkl Briž 1:1 (1:0)

/Opoku 25 – Kuasi 90+6pen/

Nedelja

Klub Briž - Antverpen 3:1 (1:1)

/Vetlesen 13pen, 50, Virdžil 78 – Porozo 19/

Genk – Gent 1:1 (0:1)

/Durosinmi 47 – Sonko 10/

18.30: (2,55) Zulte (3,35) Šarlroa (2,75)

19.15: (2,40) La Luvjer (3,40) Kortrajk (2,95)

***Kvote su podložne promenama