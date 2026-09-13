Momirov bio blizu Partizan Mozzart Beta, završio u Nemačkoj

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Vreme čitanja: 1min | ned. 13.09.26. | 17:46
Penjaroja nije hteo još jednog igrača sa klupe, saznaje Mozzart Sport
Stefan Momirov je odigrao dve sjajne sezone u Spartaku iz Subotice i vreme je za sledeći korak. Srpski reprezentativac koji je odigrao sve utakmice u dosadašnjem delu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. godine seli se u Nemačku.
Kako je preneo portal Basketball Sphere, Momirov će pojačati ekipu Oldenburga koju sa klupe predvodi Milenko Bogićević, jedan od asistenata Dušana Alimpijevića u nacionalnom timu Srbije. Ipak, valja reći da je Momirov bio na radaru Partizan Mozzart Beta.
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Kako saznaje Mozzart Sport, Momirov i Parni valjak su bili veoma blizu dogovora. Njegov stil igre se svideo Đoanu Penjaroji, ali je u crno-belom klubu prelomljeno da je prioritet pronaći startera.
Momirov je bio projektovan kao neko ko bi ulazio sa klupe. A Penjaroja želi još dva-tri startera, odnosno tog kvalitativnog ranga.
Partizan trenutno ima 13 igrača pod ugovorom i Penjaroja prosto nije želeo da gomila roster i sam sebi pravi problem raspodele minuta igračima uloge. Evidentno su Partizanu potrebni nosioci i to će se tražiti.
Što se tiče Momirova, on ide u Nemačku. Imaće priliku da pokaže sav svoj talenat i to je najbitnije. Dosad je u karijeri igrao za FMP, Vršac, Megu, Kolosos i Breogan.