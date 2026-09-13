Momirov bio blizu Partizan Mozzart Beta, završio u Nemačkoj

Kako saznaje Mozzart Sport, Momirov i Parni valjak su bili veoma blizu dogovora. Njegov stil igre se svideo Đoanu Penjaroji, ali je u crno-belom klubu prelomljeno da je prioritet pronaći startera.

Momirov je bio projektovan kao neko ko bi ulazio sa klupe. A Penjaroja želi još dva-tri startera, odnosno tog kvalitativnog ranga.

Partizan trenutno ima 13 igrača pod ugovorom i Penjaroja prosto nije želeo da gomila roster i sam sebi pravi problem raspodele minuta igračima uloge. Evidentno su Partizanu potrebni nosioci i to će se tražiti.

Što se tiče Momirova, on ide u Nemačku. Imaće priliku da pokaže sav svoj talenat i to je najbitnije. Dosad je u karijeri igrao za FMP, Vršac, Megu, Kolosos i Breogan.