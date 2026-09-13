Konačno malo romantike na Čairu: Radnički dao golova koliko za sedam kola, ceh platio OFK Beograd
Vreme čitanja: 11min | ned. 13.09.26. | 18:00
Prvi put ove sezone “kec u Nišu” - 3:1
Čekalo se kad će sve one silne promašene šanse iz prethodnog dela sezone Radnički da konvertuje u golove i, evo, “otkačilo se”, a ceh je platio OFK Beograd. Nišlije su u meču devetog kola postigle pogodaka koliko u minulih sedam utakmica zajedno i iz meča koji je u klubu bio označen kao “biti ili ne biti” izašle su kao pobednici, produbivši rezultatsku krizu Romantičara - 3:1 (1:0).
Slabo izdanje gostiju, jedini gol pao im je s neba, nakon penala dosuđenog reakcijom VAR sobe, dok je Radnički odigrao odlično i pogocima Mustafe, Izderića i Šestjuka uzeo bodove koji mu vraćaju priključak za timovima u sredini tabele.
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Kad je teško, tu je Ibrahim Mustafa. Kao da ga posebno inspirišu sudbonosne utakmice. Proletos protiv Mladosti iz Lučana odlučivalo se o opstanku u Mozzart Bet Superligi, a fudbaler koji u Radničkom i dalje na pozajmici iz Vojvodine pogodio je u sudijskoj nadoknadi i maltene ostavio Nišlije u eliti. Sada je na talonu bio možda čak i status trenera Marka Neđića, a brzonogi napadač rođen u Gani odigrao je svoju verovatno najbolju utakmicu u klubu sa Čaira i golom iz sedmog minuta najavio trijumf.
Vrlo je zaninljivo izgledao zapisnik pred početak utakmice - u sastavu domaćeg tima svih 11 sa srpskim pasošem (čak i Mustafa), a kod OFK Beograda zvanično čak sedmorica stranaca. Nije Neđić mogao da računa na suspendovanog Abasa, Kanutea je definitivno odstranio iz tima - ovo mu je treći uzastopni meč bez minutaže, a na klupu se, posle dve vezane utakmice u startnoj postavi, vratio i Šestjuk. Što se tiče bonusa, izbor je pao na Izderića i Jovanovića. Na drugoj strani, Jovan Damjanović promenio je formaciju i maltene kompletnu defanzivnu liniju u odnosu na prethodnu utakmicu, iako je ona protiv IMT-a odlično funkcionisala - Vukičević je pauzirao zbog crvenog kartona, Rodić i Gobeljić ostali su na klupi, a Romantičari su nastupili sa trojicom u poslednjoj liniji, te Aderodžuom i Stojanovićem kao vingbekovima. Pojačanja koja su ovi klubovi angažovali prethodnih dana - Arijibi, odnosno Maraš i Stojković - nisu bili u konkurenciji za ovu utakmicu.
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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!
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Od prvog minuta videlo se da je Mustafa posebno raspoložen. Taj prvi prodor po levom krilu nije dao rezultat, ali će već u sedmom biti na pravom mestu da u petercu reaguje na centaršut Krajišnika iz slobodnog udarca i glavom sprovede loptu u mrežu. Kao da u strahu zbog svega što im se dešavalo od početka prvenstva domaći nisu smeli čestito ni da se raduju dok gol ne bude i definitivno priznat, a potvrda iz VAR sobe čekala se duže od tri minuta.
Pomerio je Mustafu trener vrlo brzo na desno krilo, a on je i otuda pretio Beograđanima, međutim iako su igrale više nego korektno, Nišlije su u završnici napada birale katastrofalna rešenja i sve potencijalne prilike olako bacale u bunar. Tada je Mustafa želeo da bude nesebičan i pogrešio je, pre toga je Izderić na Spasićevu povratnu loptu nepreizno gađao, kada su se Jovanović i Mustafa našli u situaciji dva na dva, pas mladog napadača bio je neprecizan, a na onaj mnogo bolji iz 43. minuta Spasić je bio prespor, pa mu je Draškić skinuo loptu sa kopačke, a istakao se i nekoliko minuta ranije posle udarca Krajišnika sa distance.
Sve što su gosti ofanzivno uradili u prvom poluvremenu svelo se na pokušaj Vautera is slobodnog udarca koji je golman Kostić atraktivno zaustavio i jednu priliku Pavlovića, kada se štoper OFK Beograda nije dobro snašao pred protivničkim golom nakon centaršuta Aderodžua.
Počelo je drugo poluvreme i nakon nekoliko minuta sudija Milanović prekinuo je igru signalizirajući da čeka proveru iz VAR sobe, iako nikome na terenu isprva nije bilo jasno o čemu se radi.Oštro oko Stanka Ostraćanina videlo je ono što prethodno ama baš niko na stadionu nije, vratio je situaciju kada je lopta posle udarca glavom De Bara pogodila u ruku Ranka Jokića. OFK Beograd je dobio penal, a Serhio Penja sigurno ga je realizovao.
Ipak, nije se to odrazilo na moral niških fudbalera. Štaviše, kao da ih je dodatno mitivisalo. Prvi nalet preko Spasića završio se udarcem preko gola, drugi preko Izderića - loptom u Draškićevoj mreži. Kardinalnu grešku načinio je Bešić, Izderić mu je iščačkao loptu i postigao svoj drugi ovosezonski pogodak.
Pogodio je Neđić i sa izmenama - Nikolić je Šestjuku asistirao za treći pogodak u 80. minutu za 3:1 i prvi put ove sezone skandiranje sa južne tribine - “kec u Nišu”.
MOZZART BET SUPERLIGA, 9. KOLO
RADNIČKI - OFK BEOGRAD MOZZART BET 3:1 (1:0)
/Mustafa 7, Izderić 61, Šestjuk 80 - Penja 52 pen/
Niš. Stadion Čair.
Gledalaca: 1.000.
Sudija: Miloš Milanović (Ćuprija).
Žuti kartoni: Izderić, Veličković, Milosavljević, Borović (Radnički), Stojanović (OFK Beograd).
RADNIČKI (4-2-3-1): Kostić 6,5 - Veličković 6,5, Vitas 7, Jokić 6,5, Kovačević 7 - Krajišnik 7, Milosavljević 6,5 - Spasić 6 (od 75. Šestjuk 7), Izderić 7 (od 68. Borović 6,5), Mustafa 7 (od 75. Ivanović 6,5) - Jovanović 6 (od 75. Nikolić 6,5).
OFK BEOGRAD MOZZART BET (3-4-3): Draškić 6 - Pavlović 5,5, Bešić 5, Fal 5 (od 46. Ivanović 5,5) - Aderodžu 6 (od 77. Ranković 5), Ado 5,5, Penja 6, Stojanović 5,5 - De Bar 5,5 (od 83. Vasilić), Vauter 5,5 (od 68. Šljivić 5,5), Hord 5 (od 46. Silue 5,5).
Igrač utakmice: Ibrahim Mustafa (Radnički) 7.
MOZZART BET SUPERLIGA - DEVETO KOLO
petak
Železničar - Mačva 2:0 (0:0)
/Tošić 74, 86/
subota
Čukarički - Novi Pazar 1:1 (1:1)
/Ris-Doten 17 - Stanković 38 ag/
Radnički 1923 - Mladost 5:0 (3:0)
/Ba 6, Sise 10, Glavčić 45, Buhta 65, Živković 84/
nedelja
Radnički Niš - OFK Beograd Mozzart Bet 3:1 (1:0)
/Mustafa 7, Izderić 61, Šestjuk 80 - Penja 52 pen/
Partizan - Vojvodina U TOKU
19.00: (9.00) IMT (5.80) Crvena zvezda (1.30)
ponedeljak
19.00: (3.35) Zemun (3.35) Radnik (2.20)
***Kvote su podložne promenama