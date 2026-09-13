Konačno malo romantike na Čairu: Radnički dao golova koliko za sedam kola, ceh platio OFK Beograd

Kad je teško, tu je Ibrahim Mustafa . Kao da ga posebno inspirišu sudbonosne utakmice. Proletos protiv Mladosti iz Lučana odlučivalo se o opstanku u Mozzart Bet Superligi, a fudbaler koji u Radničkom i dalje na pozajmici iz Vojvodine pogodio je u sudijskoj nadoknadi i maltene ostavio Nišlije u eliti. Sada je na talonu bio možda čak i status trenera Marka Neđića , a brzonogi napadač rođen u Gani odigrao je svoju verovatno najbolju utakmicu u klubu sa Čaira i golom iz sedmog minuta najavio trijumf.

Vrlo je zaninljivo izgledao zapisnik pred početak utakmice - u sastavu domaćeg tima svih 11 sa srpskim pasošem (čak i Mustafa), a kod OFK Beograda zvanično čak sedmorica stranaca. Nije Neđić mogao da računa na suspendovanog Abasa, Kanutea je definitivno odstranio iz tima - ovo mu je treći uzastopni meč bez minutaže, a na klupu se, posle dve vezane utakmice u startnoj postavi, vratio i Šestjuk. Što se tiče bonusa, izbor je pao na Izderića i Jovanovića. Na drugoj strani, Jovan Damjanović promenio je formaciju i maltene kompletnu defanzivnu liniju u odnosu na prethodnu utakmicu, iako je ona protiv IMT-a odlično funkcionisala - Vukičević je pauzirao zbog crvenog kartona, Rodić i Gobeljić ostali su na klupi, a Romantičari su nastupili sa trojicom u poslednjoj liniji, te Aderodžuom i Stojanovićem kao vingbekovima. Pojačanja koja su ovi klubovi angažovali prethodnih dana - Arijibi, odnosno Maraš i Stojković - nisu bili u konkurenciji za ovu utakmicu.

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Od prvog minuta videlo se da je Mustafa posebno raspoložen. Taj prvi prodor po levom krilu nije dao rezultat, ali će već u sedmom biti na pravom mestu da u petercu reaguje na centaršut Krajišnika iz slobodnog udarca i glavom sprovede loptu u mrežu. Kao da u strahu zbog svega što im se dešavalo od početka prvenstva domaći nisu smeli čestito ni da se raduju dok gol ne bude i definitivno priznat, a potvrda iz VAR sobe čekala se duže od tri minuta.

Pomerio je Mustafu trener vrlo brzo na desno krilo, a on je i otuda pretio Beograđanima, međutim iako su igrale više nego korektno, Nišlije su u završnici napada birale katastrofalna rešenja i sve potencijalne prilike olako bacale u bunar. Tada je Mustafa želeo da bude nesebičan i pogrešio je, pre toga je Izderić na Spasićevu povratnu loptu nepreizno gađao, kada su se Jovanović i Mustafa našli u situaciji dva na dva, pas mladog napadača bio je neprecizan, a na onaj mnogo bolji iz 43. minuta Spasić je bio prespor, pa mu je Draškić skinuo loptu sa kopačke, a istakao se i nekoliko minuta ranije posle udarca Krajišnika sa distance.

Sve što su gosti ofanzivno uradili u prvom poluvremenu svelo se na pokušaj Vautera is slobodnog udarca koji je golman Kostić atraktivno zaustavio i jednu priliku Pavlovića, kada se štoper OFK Beograda nije dobro snašao pred protivničkim golom nakon centaršuta Aderodžua.