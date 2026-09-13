Katalonsko čudovište zaspalo samo nakratko: Barsa preživela jeftine greške, Adejemi kao na igrici
Vreme čitanja: 12min | ned. 13.09.26. | 18:41
Uz gol pojačanja iz Dortmunda Barsinu utakmicu obeležili dva gola Jamala i prvi pogodak Ćavija Esparta u seniorskoj karijeri
Tanka je linija između fudbalskog savršenstva i neočekivane drame, a Barselona je na gostovanju Levanteu prešla taj put u poslednjih desetak minute utakmice na Siudad De Valensiji. Šest utakmica i isto toliko pobeda u svim takmičenjima stoje kao dokaz zastrašujućeg starta sezone, ali trijumf rezultatom 4:2 (2:0) protiv Levantea doneo je i jeftinu lekciju o tome da se kazna plaća za svaku sekundu opuštanja.
Sve je delovalo kao još jedna rutinska demonstracija sile katalonskog čudovišta kada su momci iz La Masije, Ćavi Espart i Lamin Jamal doneli ogromnih 3:0, ali neshvatljiva ležernost Flikovog tima u finišu unela je bespotrebnu dramu i nervozu u redove gostiju i rezultat 3:2. Ipak, da vreli finiš ne preraste u šok godine, pobrinuo se Karim Adejemi, koji je u sudijskoj nadoknadi dao gol sa igrice, pretrčao oko 40 metara i predriblao nekoliko igrača i tako postavio konačnih 4:2 za Barselonu. Katalonci sada imaju maksimalnih 15 bodova u Primeri uz ukupnu gol-razliku 21:4.
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Sve je počelo bajkovito za jednog momka iz La Masije Igrao se 5. minut kada je 19-godišnji Ćavi Espart doživeo trenutak o kom sanja svaki klinac koji kroči u Barseloninu akademiju. Nakon brze i tečne kombinacije na levoj strani, lopta je stigla do 19-godišnjeg veziste koji je pokazao zrelost vrednu seniorskog tima. Umesto paničnog šuta, zadržao je smirenost, namestio se i preciznim udarcem postigao svoj prvi gol u seniorskoj karijeri. Espart, koji je tek nedavno prekomandovan u prvi tim kao rešenje za povredama desetkovanu sredinu terena, ovim pogotkom je opravdao ogromno poverenje Hansija Flika i pokazao da je klub dobio još jednog dragulja za budućnost.
Rano vođstvo dalo je dodatna krila Kataloncima, koji su nastavili da stežu obruč oko gola domaćih, a onda je na scenu stupio Lamin Jamal. Barselona je u 19. minutu duplirala prednost nakon sjajne i brze akcije celog tima. Lopta je savršeno sela na nogu mladog asa, a Jamal je iz prve, bez ikakvog oklevanja, silovito zakucao pod prečku nemoćnog Metjua Rajana za velikih 2:0. Najveći deo posla kod gola obavio je Rafinja, koji je asistirao i kod prvog i kod drugog gola.
Tek što je počelo drugo poluvreme, u 48. minutu, sudija je pokazao na belu tačku nakon faula u kaznenom prostoru domaćih. Jamal je sam preuzeo odgovornost i rutinski poslao australijskog golmana u jednu, a loptu u drugu stranu za svoj drugi gol na meču i činilo se u tom momentu, ogromnih, bezbrižnih 3:0.
Međutim, fudbal je još jednom pokazao svoje prevrtljivo lice. Mašinerija je naglo usporila, a motori su se prerano ugase. Igrao se 79. minut kada je baš Ćavi Espart napravio neshvatljiv kiks. Umesto mirnog rešenja, nespretno je izgubio loptu pred svojim šesnaestercem i bukvalno je predao u noge Ivanu Romeru koji je oberučke prihvatio ovaj poklon i smanjio na 3:1. Koliko je ovaj trenutak bio bolan za 19-godišnjeg beka govori i činjenica da ga je Flik zamenio odmah u sledećem minutu. Ta jeftina greška je potpuno srušila samopouzdanje gostiju, pa je prava drama nastala u 88. minutu kada je Rodžer Bruge pogodio za 3:2. Odbrana Barselone se u tim trenucima potpuno pogubila, a navijači Katalonaca su počeli da strepe od potpunog kolapsa.
Baš kada je pritisak domaćih dostigao vrhunac, a neizvesnost postala maksimalna, u 92. minutu usledio je trenutak magije koji je podsetio zašto je Karim Adejemi doveden kao kapitalno pojačanje iz Dortmunda. Nemački as je primio loptu na svojoj polovini terena i započeo nezadrživ juriš od preko 40 metara. Kao na video-igrici, Adejemi je pokazao zastrašujuću brzinu i eksplozivnost, a onda je u punom trku, jednim brutalnim lažnjakom i promenom pravca, doslovno polomio kičmu dvojici defanzivaca Levantea koji su popadali i ispali iz kadra.
Kada je izašao sam ispred golmana, Nemac je zadržao neverovatnu hladnokrvnost. Umesto levom, namestio se na svoju slabiju, desnu nogu i precizno poslao loptu u mrežu za konačnih 4:2. Bio je to spektakularan gol koji je ugasio i poslednju nadu domaćih i pokazao da ova Barselona ima previše oružja čak i kada sama sebi zakomplikuje život.
Uskoro opširnije...
PRIMERA – 5. KOLO
Petak
Sevilja - Valensija 1:0 (0:0)
/Iglesijas 84/
Subota
Rasing Santander - Alaves 2:1 (1:1)
/Zabiri 38, 53 - Koski 18/
Osasuna - Espanjol 0:2 (0:2)
/Fernandes 3, 17/
Atletik Bilbao - Elče 1:1 (0:0)
/I. Vilijams 79 - Buonanote 50pen/
Real Madrid - Rajo Valjekano 4:1 (3:0)
/Embape 14, 90+1, Kareras 17, Belingem 35 - Kameljo 51/
Nedelja
Selta - Malaga 1:1 (1:0)
/Đutgla 41 - Nino 83/
Levante - Barselona 2:4 (0:2)
/Romero 79. Bruge 88 - Espart 5, Jamal 19, 48 pen, Adejemi 90+3/
18.30: (2,45) Hetafe Deportivo (2,80) La Korunja (3,50) MR
21.00: (2,90) Sosijedad (3,45) Atletiko Madrid (2,40) MR
Ponedeljak
21.00: (1,95) Viljareal (3,60) Betis (3,80) MR
***kvote su podložne promenama