Katalonsko čudovište zaspalo samo nakratko: Barsa preživela jeftine greške, Adejemi kao na igrici

Tanka je linija između fudbalskog savršenstva i neočekivane drame, a Barselona je na gostovanju Levanteu prešla taj put u poslednjih desetak minute utakmice na Siudad De Valensiji. Šest utakmica i isto toliko pobeda u svim takmičenjima stoje kao dokaz zastrašujućeg starta sezone, ali trijumf rezultatom 4:2 (2:0) protiv Levantea doneo je i jeftinu lekciju o tome da se kazna plaća za svaku sekundu opuštanja.

Sve je delovalo kao još jedna rutinska demonstracija sile katalonskog čudovišta kada su momci iz La Masije, Ćavi Espart i Lamin Jamal doneli ogromnih 3:0, ali neshvatljiva ležernost Flikovog tima u finišu unela je bespotrebnu dramu i nervozu u redove gostiju i rezultat 3:2. Ipak, da vreli finiš ne preraste u šok godine, pobrinuo se Karim Adejemi, koji je u sudijskoj nadoknadi dao gol sa igrice, pretrčao oko 40 metara i predriblao nekoliko igrača i tako postavio konačnih 4:2 za Barselonu. Katalonci sada imaju maksimalnih 15 bodova u Primeri uz ukupnu gol-razliku 21:4.