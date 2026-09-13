Mozzart Relax: Došla dvojka u Humskoj i kvota 2,85

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Dakle, potrebno je da vaš tim povede sa dva razlike, pa da zaokružite fiks. Upravo se to desilo u derbiju našeg prvenstva. Vojvodina je odigrala prilično dobro poluvreme u Humskoj i povela sa 2:0 protiv crno-belih.