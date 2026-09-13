Mozzart Relax: Došla dvojka u Humskoj i kvota 2,85
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Vreme čitanja: 1min | ned. 13.09.26. | 17:53
Sve zahvaljujući golovima Kolarevića
I u drugom meču današnjeg programa Mozzart Bez Superlige mogli ste da pokupite ozbiljan benefit, ukoliko ste učestvovali u velikoj akciji naše kompanije. Ko pažljivo prati, sigurno je spoznao da možete da zahvaljujući akciji Mozzart Relax pokupite dobitak.
Dakle, potrebno je da vaš tim povede sa dva razlike, pa da zaokružite fiks. Upravo se to desilo u derbiju našeg prvenstva. Vojvodina je odigrala prilično dobro poluvreme u Humskoj i povela sa 2:0 protiv crno-belih.
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Vicešampion je poveo u 17. minutu, uz malo sreće, pošto se lopta posle šuta Kolarevića odbila od noge Brazuilca Lime u bliži ugao. Nastavila je Voša da igra ofanzivno i ponovo dočekala šansi preko Kolarevoića. Njegov drugi pogodak označio je da prošla dvojka u akciji Mozzart Relax. Samim tim i kvota 2,85.
Kao što se da primetiti, u Mozzart kladionicama – svi pobeđuju. A, Mozzart Relax radi za tebe.