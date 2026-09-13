Spanulisovi utisci posle Zvezde: Na dobrom smo nivou, ali...

Ubedljiv poraz doživela je Crvena zvezda od Arisa (98:74) u poslednjem meču na pripremnom turniru u Nikoziji. Grčki tim zatrpao je koš crveno-belih, koji će za pet dana imati priliku za osvetu u Beogradu, kada će se ova dva rivala opet sastati u generalnoj probi za početak nove evroligaške sezone.

Do tada, ima vremena Ibon Navaro da konsoliduje ekipu i spremi je za novi duel sa Arisom, pa onda i za prvi meč u Evroligi sa Žalgirisom. Što se tiče Vasilisa Spanulisa, trenera Arisa, može da bude i više nego zadovoljan.