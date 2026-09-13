Spanulisovi utisci posle Zvezde: Na dobrom smo nivou, ali...
Vreme čitanja: 2min | ned. 13.09.26. | 17:49
Grčki stručnjak smatra da ima još mnogo mesta za napredak
Ubedljiv poraz doživela je Crvena zvezda od Arisa (98:74) u poslednjem meču na pripremnom turniru u Nikoziji. Grčki tim zatrpao je koš crveno-belih, koji će za pet dana imati priliku za osvetu u Beogradu, kada će se ova dva rivala opet sastati u generalnoj probi za početak nove evroligaške sezone.
Do tada, ima vremena Ibon Navaro da konsoliduje ekipu i spremi je za novi duel sa Arisom, pa onda i za prvi meč u Evroligi sa Žalgirisom. Što se tiče Vasilisa Spanulisa, trenera Arisa, može da bude i više nego zadovoljan.
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Nije grčki tim bio ni kompletan jer nije bilo Stefana Jovića, ni Mokoke.
"Nedostaju nam Mokoka i Jović, a imali smo 6-7 treninga sa kompletnim sastavom. Ekipa je počela pripreme 18-19. avgusta, ali nam je nedostajalo sedam igrača zbog reprezentativnih obaveza, tako da ćemo uskoro raditi svi zajedno. Videli smo neke stvari koje su dobre i tako želimo da igramo, ali još dosta toga mora da se popravi – komunikacija, brzina izvođenja akcija...", kaže Spanulis.
Ne sme sada da se poleti, smatra Grk.
"Sigurno je ovo bila odlična reakcija za ovako ranu fazu sezone. Mi smo ekipa sa 11 novih igrača. Postoji dobra komunikacija, u meri u kojoj je to moguće za period sezone u kojem se nalazimo. Još mnogo toga moramo da poboljšamo. Moramo da ostanemo skromni, uravnoteženi i da nastavimo da radimo".
Dobro ide lopta u napadu Arisa. Imali su 48 asistencija u dve utakmice protiv Crvene zvezde i Makabija iz Tel Aviva.
"To pokazuje želju da se lopta dodaje i želju da radimo i kada nemamo loptu. Osim asistencija, što je odličan broj za ovaj period sezone, juče smo postigli 27 poena iz tranzicije, a danas 29, što je veoma veliki broj. Želimo da trčimo, a to ćemo moći da radimo nakon dobre odbrane. Još dosta toga možemo da poboljšamo u načinu na koji trčimo po terenu, ali sigurno smo na dobrom nivou za ovaj period sezone", zaključio je.