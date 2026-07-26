Hoćete da gledate Lebrona u predsezoni? Dajte 285 dolara
Vreme čitanja: 2min | ned. 26.07.26. | 15:20
Kao što se i očekivalo, karte za utakmice Filadelfije su i te kako poskupele
Lebronmanija vlada u Filadelfiji! Otkako je Lebron Džejms potpisao za Seventisikserse, svako malo se pojavi neka vest, reakcija, zanimljivost... Tako je to kada Kralj negde pređe.
Filadelfija je poznata po svojoj publici koja slovi za najsrčaniju u ligi, najviše navija, pa tako i kritikuje trenera, vlasnika i igrače. Neće sigurno štedeti ni Lebrona kada i ako bude igrao slabije, pogotovo nakon što papreno plate za kartu da ga uopšte vide.
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Kao što se i očekivalo, karte za utakmice Filadelfije su i te kako poskupele. Primera radi, prosečna cena karte prošle sezone iznosila je 68 dolara. Da se razumemo, i to je mnogo za naše uslove, ali...
Najeftinija karta za prvu predsezonsku utakmicu ove jeseni košta čak 283 dolara. Skoro četiri puta više. A za pripremni duel sa Boston Seltiksima oni koji hoće najjeftiniju kartu moraće da plate 540 dolara. Neverovatno.
Sve je to Lebron Džejms. On je neko ko svojim veštinama i atletikom garantuje dobar provod i zabavu. Ima 41 godinu i ne planira skoro da stane, željan je košarke i nastaviće da dominira, kao i da puni dvorane širom Amerike.
Pritom, nije prešao u neku običnu ekipu koja možda ili nema šanse za titulu. Filadelfija je jedan od glavnih kandidata za tron. Tajris Maksi, Džejlen Braun, Džoel Embid, Vi Džej Edžkomb i Lebron trebalo bi da donesu prsten u Grad bratske ljubavi. Sve će to sa klupe voditi iskusni Nik Nurs i s toga je ovoliki "hajp" kod navijača potpuno razumljiv.