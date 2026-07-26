Hoćete da gledate Lebrona u predsezoni? Dajte 285 dolara

Kao što se i očekivalo, karte za utakmice Filadelfije su i te kako poskupele. Primera radi, prosečna cena karte prošle sezone iznosila je 68 dolara. Da se razumemo, i to je mnogo za naše uslove, ali...

Najeftinija karta za prvu predsezonsku utakmicu ove jeseni košta čak 283 dolara. Skoro četiri puta više. A za pripremni duel sa Boston Seltiksima oni koji hoće najjeftiniju kartu moraće da plate 540 dolara. Neverovatno.

Sve je to Lebron Džejms. On je neko ko svojim veštinama i atletikom garantuje dobar provod i zabavu. Ima 41 godinu i ne planira skoro da stane, željan je košarke i nastaviće da dominira, kao i da puni dvorane širom Amerike.

Pritom, nije prešao u neku običnu ekipu koja možda ili nema šanse za titulu. Filadelfija je jedan od glavnih kandidata za tron. Tajris Maksi, Džejlen Braun, Džoel Embid, Vi Džej Edžkomb i Lebron trebalo bi da donesu prsten u Grad bratske ljubavi. Sve će to sa klupe voditi iskusni Nik Nurs i s toga je ovoliki "hajp" kod navijača potpuno razumljiv.