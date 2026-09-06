Golman Ronald Kuman dvostruki strelac: Prošle sezone osigurao opstanak, sad dao za bod u 90+11
Vreme čitanja: 3min | ned. 06.09.26. | 20:37
Prvi put u istoriji Eredivizije neki čuvar mreže dva puta tresao mrežu rivala na istoj utakmici
Fudbalska javnost u Holandiji ponovo svedoči ispisivanju istorije u režiji porodice Kuman. Nekada je Ronald Kuman sa PSV-om i Barselonom bio klupski šampion Evrope, a sa Holandijom reprezentativni šampion Evrope, a danas je na jedan specifičan način u istoriju holandskog fudbala ušao i njegov sin i to sa rukavicama na rukama!
Golman Telstara, Ronald Kuman Džunior, izrastao je u heroja svog tima u dramatičnom meču protiv Kambura koji je završen 2:2. Da stvar bude još impresivnija, čuvar mreže Telstara postigao je oba pogotka za svoj tim, ušavši tako u istorijske knjige holandskog fudbala kao prvi golman koji je postigao dva gola na jednom meču Eredivizije.
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Telstar se našao u izuzetno teškoj situaciji kada je ostao sa igračem manje na terenu, a protivnik je uspeo da preokrene rezultat i povede. Ipak, kada je situacija izgledala potpuno izgubljeno, na scenu je stupio Kuman Džunior. Prvo je u 63. minutu hladnokrvno izveo jedan jedanaesterac i vratio nadu svom timu, a prava eksplozija oduševljenja na stadionu usledila je duboko u sudijskoj nadoknadi.
Kada je sat otkucavao neverovatni 101. minut utakmice (90+11), sudija je ponovo pokazao na belu tačku. Pritisak je bio ogroman, ali sin legendarnog holandskog asa ponovo je uzeo loptu, zadržao maksimalnu koncentraciju i pogodio za konačnih 2:2, donevši svom timu ogroman i zlata vredan bod u nemogućim okolnostima.
Ovaj neverovatan podvig nije slučajnost, već nastavak jedne neverovatne priče koja je započela prošlog proleća. Navijači Telstara još uvek pamte 17. maj ove godine, kada je klub proživljavao najteže trenutke u sezoni. U poslednjem kolu šampionata, Telstar je igrao direktan meč za opstanak u ligi protiv Volendama. Rezultat je bio 1:1, a ispadanje u niži rang kucalo je na vrata. Tada je, u 88. minutu utakmice, dosuđen penal. Dok su mnogi igrači skretali pogled od pritiska, Kuman Džunior je pretrčao ceo teren, uzeo loptu i postigao gol za 2:1, čime je direktno osigurao opstanak Telstara u eliti.
Genetika je očigledno učinila svoje. Ronald Kuman stariji bio je poznat kao defanzivac sa razornim udarcem i nepogrešiv izvođač najstrožih kazni, a njegov sin sada ponavlja istu tradiciju - ali sa gol-linije. Telstar možda nema najboljeg golgetera među napadačima, ali definitivno ima najhladnokrvnijeg strelca među stativama.
EREDIVIZIJA – 5. KOLO
Petak
Sparta – Zvole 2:2 (1:1)
/Zoneveld 24, Babadi 69 – Sisoko 21, Kostons 80/
Subota
NEC - Fajenord 1:3 (0:0)
/Nejašmić 55 - Zehijel 52, Valente 61, Šaken 64/
Utreht - Go Ahed Igls 1:3 (0:1)
/De Vit 63 - Suraj 18, Tengstet 49, Edvardsen 58/
Ajaks - PSV 1:3 (1:2)
/Arokodare 23 - Pepi 5, Gertruida 45+1, Bajraktarević 90+2/
Viljem II - Ekscelzior 0:3 (0:2)
/Garden 8, Mejsen 34, Jegojan 85/
Nedelja
Groningen - Tvente 2:2 (2:1)
/Van Bergen 18, Land 29 - Pjaca 6, Veghorst 40/
Telstar - Kambur 2:2 (0:0)
/Kuman junior pen 63, pen 90+11 - El Argiui 53, Binder 60/
Herenven - AZ Alkmar 2:3
/Kurtens 21, Merveld 30 - Dal 7, Merdink 69, Ufkir 83/
Den Hag - Fortuna Sitard 2:3 (0:2)
/Eduardo 59, Bal 90+1 - Ihataren 29, 62, Zefujk 34/