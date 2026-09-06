Golman Ronald Kuman dvostruki strelac: Prošle sezone osigurao opstanak, sad dao za bod u 90+11

Fudbalska javnost u Holandiji ponovo svedoči ispisivanju istorije u režiji porodice Kuman. Nekada je Ronald Kuman sa PSV-om i Barselonom bio klupski šampion Evrope, a sa Holandijom reprezentativni šampion Evrope, a danas je na jedan specifičan način u istoriju holandskog fudbala ušao i njegov sin i to sa rukavicama na rukama!

Golman Telstara, Ronald Kuman Džunior, izrastao je u heroja svog tima u dramatičnom meču protiv Kambura koji je završen 2:2. Da stvar bude još impresivnija, čuvar mreže Telstara postigao je oba pogotka za svoj tim, ušavši tako u istorijske knjige holandskog fudbala kao prvi golman koji je postigao dva gola na jednom meču Eredivizije.