Može se i sa 13.000.000 troška biti ispred Reala! Alaves gleda u leđa samo Barsi (VIDEO)
Vreme čitanja: 13min | ned. 06.09.26. | 20:46
Kako je Lukas Boje krenuo, mogao bi da ima najbolju sezonu u karijeri. Ispalio je dva projektila i het-trikom doprineo „petardiranju“ Osasune – 5:2
Kada se izuzmu Real Madrid, Barselona i Atletiko Madrid, slika postane prilično jasna: slabo ko od ostalih španskih klubova ima značajnija ulaganja. Skresani su troškovi, nema ogromnih transfera, nisu skloni ka megalomaniji. Pažljivo se barata sa svakim evrom.
Ali, čak i oni koji važe za štrediše, sa minimalnim ulaganjima, makar u nekom delu sezone su u stanju da stoje uz ale evropskog fudbala i da tabelu učine pomalo neprirodnom. Takav primer je Deportivo Alaves. Nikada u istoriji nije imao bolji početak u Primeri. Četiri kola i – nije izgubio. Ne da nije izgubio, nego je sakupio deset bodova, danas „petardirao“ Osasunu i izbio na drugo mesto – 5:2 (2:0).
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Klub iz Vitorije ne spada u one na koje ćete prve pomisliti kada se dotaknete priče o španskom fudbalu. Neretko je bio i u nižim rangovima, često se tokom boravka u Primeri borio za opstanak, međutim, sada je priča sasvim drugačija...
Nalazi se tamo gde ga gotovo niko nije očekivao – nalazi se pri vrhu! Izbio je ispred Real Madrida, ispred baskijskog kluba je samo Barselona, a politika se nije promenila. Nije se otvorio, nije bilo razbijanja kase. Može se do drugog mesta i sa 13.000.000 evra troška. Da, tek je početak, odigrana su četir kolaali nije samo do rezultata. Malo je i do toga kako igra.
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Danas je Alaves igrao pakleno, demolirao je klub iz Pamplone, a prethodnog vikenda je tukao Viljareal. Na premijeri je pregazioi Hetafe, dok je sa Rajo Valjekanom odigrao nerešeno. I ono što posebno može da raduje sve na Mendizorosi je što sve to nije ostvareno zatvaranjem i parkiranjem autobusa u šesnaesterac, već dopadljivim fudbalom. Kao i još ponešto...
To ponešto je što Baski imaju raspucan tandem: Lukas Boje i Marijano Dijas furiozno su otvorili sezonu. Naročito to važi za Argentinca.
Kako je krenuo, mogao bi Lukas Boje da ima najbolju sezonu u karijeri. Pogodio je za pobedu nad Žutom podmornicom, a danas je ispalio dva projektila i het-trikom doprineo „petardiranju“ Osasune! Jedan sa velike razdaljine, pa još lepši u drugom poluvremenu, a onda je demonstrirao da može da bude ubojit i u kaznenom prostoru – trzaj glavom i bio je to šah-mat.
Marijano Dijas je živnuo, do sada je upisao tri gola i dve asistencije. Alaves ga je doveo kada je skroz potonuo, kada mu je karijera otišla toliko nizbrdo da je bio slobodan igrač. Napadaču koji je bio u Real Madridu i pride imao onu veoma dobru sezonu u Lionu je baskijski klub bio slamka spasa, prilika se zadrži na Iberijskom poluostrvu i opet progleda.
Dok su maltretirali Osasuninu odbranu, domaćinu je probleme pravio Ante Budimir. U drugom poluvremenu se odvojio od zemlje, bio najviši i spustio je loptu glavom u mrežu. Iznudio je i penal i potom ga realizovao, međutim, sve skupa nije bilo dovoljno da se na Medizorosi uzdrma najprijatnije iznenađenje Primere...
Šlag na tortu bilo je ubacivanje Pabla Ibanjesa na drugu stativu na ulasku u nadoknadu.
PRIMERA – 4. KOLO
Petak
Betis - Real Madrid 1:0 (0:0)
/Perot 81/
Subota
Atletik Bilbao - Atletiko Madrid 3:0 (0:0)
/Niko Vilijams 46, Navaro 48, Sanset 90/
Rajo Valjekano - Rasing Santander 3:2 (2:2)
/Raciu 17, Kameljo 43, 47 - Kanales 4, Garsija 28/
Viljareal - Deportivo La Korunja 2:3 (1:1)
/Pepe 19, Traore 76ag - Luismi 43, Edašuri 79, Obamejan 88/
Nedelja
Valensija – Barselona 0:5 (0:2)
/Jamal 6, 85, Lopez 22, Rafinja 55, Pedri 79/
Alaves - Osasuna 5:2 (2:0)
/Boje 27, 51, 68, Dijas 36, Ibanjes 90 - Budimir 46, 64pen/
Malaga - Levante 0:0
21.00: (2,35) Espanjol (3,20) Sevilja (3,20)
Ponedeljak
19.00: (2,50) Hetafe (2,85) Selta (3,30)
21.30: (2,90) Elče (3,35) Sosijedad (2,45)
***kvote su podložne promenama