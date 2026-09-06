Može se i sa 13.000.000 troška biti ispred Reala! Alaves gleda u leđa samo Barsi (VIDEO)

Klub iz Vitorije ne spada u one na koje ćete prve pomisliti kada se dotaknete priče o španskom fudbalu. Neretko je bio i u nižim rangovima, često se tokom boravka u Primeri borio za opstanak, međutim, sada je priča sasvim drugačija...

Nalazi se tamo gde ga gotovo niko nije očekivao – nalazi se pri vrhu! Izbio je ispred Real Madrida, ispred baskijskog kluba je samo Barselona, a politika se nije promenila. Nije se otvorio, nije bilo razbijanja kase. Može se do drugog mesta i sa 13.000.000 evra troška. Da, tek je početak, odigrana su četir kolaali nije samo do rezultata. Malo je i do toga kako igra.

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Danas je Alaves igrao pakleno, demolirao je klub iz Pamplone, a prethodnog vikenda je tukao Viljareal. Na premijeri je pregazioi Hetafe, dok je sa Rajo Valjekanom odigrao nerešeno. I ono što posebno može da raduje sve na Mendizorosi je što sve to nije ostvareno zatvaranjem i parkiranjem autobusa u šesnaesterac, već dopadljivim fudbalom. Kao i još ponešto...

To ponešto je što Baski imaju raspucan tandem: Lukas Boje i Marijano Dijas furiozno su otvorili sezonu. Naročito to važi za Argentinca.

Kako je krenuo, mogao bi Lukas Boje da ima najbolju sezonu u karijeri. Pogodio je za pobedu nad Žutom podmornicom, a danas je ispalio dva projektila i het-trikom doprineo „petardiranju“ Osasune! Jedan sa velike razdaljine, pa još lepši u drugom poluvremenu, a onda je demonstrirao da može da bude ubojit i u kaznenom prostoru – trzaj glavom i bio je to šah-mat.