Nije Salah jedini na koga će Zvezda morati da pazi, proradili i Onuaču i Frankulino (VIDEO)
Vreme čitanja: 3min | ned. 06.09.26. | 21:05
Trabzon sa dva gola visokog Nigerijca, te pogotkom i asistencijom Egipćanina lako slomila Genčlerbirligi sa 5:0 (3:0)
Još je rano za to da stručni štab Crvene zvezde prati i analizira igrače Trabzona. Turski predstavnik u Ligi konferencije dolazi u Beograd tek 17. decembra, do tada može mnogo toga da se promeni. Međutim, mi svakako pratimo ekipu sa obale Crnog mora, delom zbog tog predstojećeg susreta sa crveno-belima, ali mnogo više zbog činjenice da za nju od ovog leta igra jedna od najvećih fudbalskih zvezda današnjice Mohamed Salah.
Egipćanin je ponovo bio jedna od centralnih figura Trabzona ove nedelje. U pobedi nad Genčlerbirligijem u 4. kolu Superlige Turske sa 5:0 (3:0) Egipćanin se ponovo upisao u strelce, a zatim i asistente.
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Ipak, to nije najveća novost sa Papara parka ove večeri. Mnogo bitnija za Trabzonove navijače je što je konačno proradio 32-godišnji centarfor Pol Onuaču. Nigerijac na prethodnih pet mečeva od početka sezone nije uspevao da pronađe put do mreže, ali ovog puta jeste dvaput. I to u njegovom karakterističnom stilu.
19.00: (1,92) Rize (3,50) Alanja (4,10)
Prvi gol Onuaču je postigao već u 5. minutu. Onako kako najviše voli 201 centimetara visoki napadač, posle centaršuta. Uspavana je bila odbrana Genčlerbirligija, niko nije bio dovoljno blizu Afrikanca, a nekadašnji napadač Genka i Sautemptona takve poklone otvara sa smeškom.
Već je nekoliko minuta kasnije bilo jasno da će bodovi ostati u Trabzonu. Zgrešili su gosti, naivno skrivili jedanaesterac, a Salah je bio neumoljiv realizator za četvrti pogotak u Superligi Turske.
Ako je neka nada kod gostiju i postojala, ona je definitivno ugašena u 22. minutu. Ponovo je Trabzon sa boka ubacio loptu na Onuačua, a Nigerijac je ovog puta nogom zatresao mrežu.
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Nažalost, Nigerijac se u finišu prvog poluvremena povredio, pa je morao da napusti teren. Zamenio ga je debitant Frankulino, do skoro najbolji igrač Midtjilanda i fudbaler kojeg su mnogi navijači jedva čekali da vide na terenu.
U nastavku utakmice domaćin je samo stigao do još ubedljivijeg trijumfa. U 59. minutu je Salah izbegao ofsajd zamku i pravovremeno dobio loptu u prostor, a zatim nesebično proigrao Ernesta Mučija, koji je postigao četvrti pogodak na meču.
A, na kraju je do prvenca stigao i Frankulino. Malo je imao sreće u 78. minutu da dođe lopta do njega, spretno se okrenuo i pogodio bliži ugao za konačnih 5:0.
Ako smo nešto i sumnjali, ova utakmica je samo potvrdila koliko raznovrstan ofanzivni potencijal ima Trabzon. To je nešto na čemu će stručni štab Zvezde morati ozbiljno da radi krajem jeseni, da bi crveno-beli neutralisali sve opasnosti...
TURSKA 1 – 4. KOLO
Petak
Bašakšehir - Galatasaraj - 2:3 (0:1)
/Šomurodov 66pen, Sančez 76og - Osimen 16, Toreira 71, Sara 90/
Subota
Erzurum - Konja 1:0 (1:0)
/Tozlu 17/
Fenerbahče - Bešiktaš 1:2 (1:1)
/Škrinijar 26 - Jilmaz 38, Vlahović 73/
Nedelja
Kasimpaša – Amed 2:2 (1:0)
/Jalčin 20, Benedičak 52 – Orban 59, 83/
Čorum – Ejup 3:0 (2:0)
/Kiziridis 6, Borza 27, Mahmić 88/
Trabzon – Genčlerbirligi 5:0 (3:0)
/Onuaču 5, 22, Salah 14pen, Muči 59, Frankulino 78/
Kodžaeli – Samsun 1:0 (1:0)
/Aje 26/
Ponedeljak
19.00: (1,87) Geztepe (3,50) Gaziijantep (4,20)
19.00: (1,92) Rize (3,50) Alanja (4,10)
***kvote su podložne promenama