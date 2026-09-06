Nije Salah jedini na koga će Zvezda morati da pazi, proradili i Onuaču i Frankulino (VIDEO)

Ipak, to nije najveća novost sa Papara parka ove večeri. Mnogo bitnija za Trabzonove navijače je što je konačno proradio 32-godišnji centarfor Pol Onuaču. Nigerijac na prethodnih pet mečeva od početka sezone nije uspevao da pronađe put do mreže, ali ovog puta jeste dvaput. I to u njegovom karakterističnom stilu.

19.00: (1,92) Rize (3,50) Alanja (4,10)

Prvi gol Onuaču je postigao već u 5. minutu. Onako kako najviše voli 201 centimetara visoki napadač, posle centaršuta. Uspavana je bila odbrana Genčlerbirligija, niko nije bio dovoljno blizu Afrikanca, a nekadašnji napadač Genka i Sautemptona takve poklone otvara sa smeškom.

Već je nekoliko minuta kasnije bilo jasno da će bodovi ostati u Trabzonu. Zgrešili su gosti, naivno skrivili jedanaesterac, a Salah je bio neumoljiv realizator za četvrti pogotak u Superligi Turske.

Ako je neka nada kod gostiju i postojala, ona je definitivno ugašena u 22. minutu. Ponovo je Trabzon sa boka ubacio loptu na Onuačua, a Nigerijac je ovog puta nogom zatresao mrežu.

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Nažalost, Nigerijac se u finišu prvog poluvremena povredio, pa je morao da napusti teren. Zamenio ga je debitant Frankulino, do skoro najbolji igrač Midtjilanda i fudbaler kojeg su mnogi navijači jedva čekali da vide na terenu.

U nastavku utakmice domaćin je samo stigao do još ubedljivijeg trijumfa. U 59. minutu je Salah izbegao ofsajd zamku i pravovremeno dobio loptu u prostor, a zatim nesebično proigrao Ernesta Mučija, koji je postigao četvrti pogodak na meču.

A, na kraju je do prvenca stigao i Frankulino. Malo je imao sreće u 78. minutu da dođe lopta do njega, spretno se okrenuo i pogodio bliži ugao za konačnih 5:0.

Ako smo nešto i sumnjali, ova utakmica je samo potvrdila koliko raznovrstan ofanzivni potencijal ima Trabzon. To je nešto na čemu će stručni štab Zvezde morati ozbiljno da radi krajem jeseni, da bi crveno-beli neutralisali sve opasnosti...

TURSKA 1 – 4. KOLO

Petak

Bašakšehir - Galatasaraj - 2:3 (0:1)

/Šomurodov 66pen, Sančez 76og - Osimen 16, Toreira 71, Sara 90/

Subota

Erzurum - Konja 1:0 (1:0)

/Tozlu 17/

Fenerbahče - Bešiktaš 1:2 (1:1)

/Škrinijar 26 - Jilmaz 38, Vlahović 73/

Nedelja

Kasimpaša – Amed 2:2 (1:0)

/Jalčin 20, Benedičak 52 – Orban 59, 83/

Čorum – Ejup 3:0 (2:0)

/Kiziridis 6, Borza 27, Mahmić 88/

Trabzon – Genčlerbirligi 5:0 (3:0)

/Onuaču 5, 22, Salah 14pen, Muči 59, Frankulino 78/

Kodžaeli – Samsun 1:0 (1:0)

/Aje 26/

Ponedeljak

19.00: (1,87) Geztepe (3,50) Gaziijantep (4,20)

19.00: (1,92) Rize (3,50) Alanja (4,10)

***kvote su podložne promenama