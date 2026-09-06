Kulja nezadovoljstvo iz Rijere: Uopšte nismo bili dobri, skoro svi igrači fizički loše izgledali

Dobila je Crvena zvezda 180. Večiti derbi, ali je Albert Rijera u prvoj izjavi posle utakmice apostrofirao isključivo negativne stvari u igri svog tima. Zadržao je šampion Srbije vođstvo iz prvog poluvremena, ali je Partizan u nekolio navrata ozbiljno pretio, uključujući Vukotićevu pogođenu prečku i Žeov veliko promašaj u samom finišu.

Nekadašnjeg fudbalera Liverpula posebno je frustriralo kako je njegov tim fizički izgledao u drugom poluvremenu.

"Nisam uopšte zadovoljan, nisam ovde samo zbog rezultata, rezultat će doći, ali je velikog problem što nije bilo igrača koji je fizički izgledao dobro u finišu utakmice. Ako hoćemo da igramo Evropu na određenom nivou mi moramo da trčimo, problem je fizičke prirode, nismo spremni, zato ne možemo da odigramo kvalitetnu loptu, bili smo umorni i nismo mogli da napravimo dobar pas".