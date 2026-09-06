Kulja nezadovoljstvo iz Rijere: Uopšte nismo bili dobri, skoro svi igrači fizički loše izgledali
Vreme čitanja: 2min | ned. 06.09.26. | 21:20
Španac poručio igračima da mogu da slave samo večeras, a da ih već od sutra čeka žestok rad
Dobila je Crvena zvezda 180. Večiti derbi, ali je Albert Rijera u prvoj izjavi posle utakmice apostrofirao isključivo negativne stvari u igri svog tima. Zadržao je šampion Srbije vođstvo iz prvog poluvremena, ali je Partizan u nekolio navrata ozbiljno pretio, uključujući Vukotićevu pogođenu prečku i Žeov veliko promašaj u samom finišu.
Nekadašnjeg fudbalera Liverpula posebno je frustriralo kako je njegov tim fizički izgledao u drugom poluvremenu.
"Nisam uopšte zadovoljan, nisam ovde samo zbog rezultata, rezultat će doći, ali je velikog problem što nije bilo igrača koji je fizički izgledao dobro u finišu utakmice. Ako hoćemo da igramo Evropu na određenom nivou mi moramo da trčimo, problem je fizičke prirode, nismo spremni, zato ne možemo da odigramo kvalitetnu loptu, bili smo umorni i nismo mogli da napravimo dobar pas".
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Rijera je poručio da igrači mogu da uživaju samo večeras, a da već od sutra kreće žestok rad.
"Kada uzmemo loptu jednostavno ne možemo da odigramo dobro, pobedili smo i uzeli tri boda, ali igrači treba da znaju da mogu da uživaju samo večeras. Od sutra nas čeka žestok rad".
Trener Crvene zvezde najavljuje da će rešiti probleme koje je identifikovao u današnjem derbiju.
"Veoma je jednostavno razumeti. Bilo je dosta rotacija u našem timu, mi smo bili mnogo umorni, imaćemo problema ne samo sa Partizanom nego sa bilo kojim drugim timom ako se fizički ne popravimo. U drugom poluvremenu nismo pokazali ništa sa loptom jer fizički nismo izgledali dobro. Patili smo i znam kako da to rešim, znam šta treba da radimo od sutra. Moramo da budemo spremni, želimo da igramo na mnogo višem nivou od ovoga", završio je Rijera.