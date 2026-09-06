Zvezda ne može bez Ivanića! Partizan se potukao na Marakani, ali skupo platio greške
Vreme čitanja: 10min | ned. 06.09.26. | 21:05
Slavlje ekipe Alberta Rijere u 180. večitom derbiju – 2:1
Rane iz teškog leta u evropskim kvalifikacijema i te kako su bile vidljive u 180. večitom derbiju, ali su Crvena zvezda i Partizan ljubiteljima fudbala na stadionu "Rajko Mitić" priredili uzbudljivu bitku za bodove, koju nisu pokvarile ni brojne greške sa obe strane. Viđena su tri gola, moglo je da ih bude bar još toliko, a pobedu je odnela Crvena zvezda, koja je iskoristila direktne greške u odbrani rivala i prelomila pitanje pobednika u svoju korist – 2:1 (2:1).
Partizan je ofanzivno bio dobar, preko Demba Seka i izuzetno opasan po gol domaćina. Pokazao je sastav Saše Ilića da dvocifren zaostatak u bodovima nije realan odnos snaga u odnosu na najvećeg rivala, ali njegovi napadači nisu uspeli da nadomeste greške poslednje linije tima. Ekipa Alberta Rijere je uspela da se podigne nakon katastrofalnog otvaranja utakmice i gola Žea u 51. sekundi utakmice, i zahvaljujući individualnom kvalitetu Mirka Ivanića stigne do preokreta i pobede. Kapiten domaćina je prvo asistirao za prvenac Bambe Dijenga u 28. minutu, a potom i iskoristio jedanaesterac u 28. minutu, koji je dosuđen nakon reakcije iz VAR sobe, nakon što je Vukašin Đurđević srušio Gaštarova.
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Crno-beli su u nastavku meča krenuli po izjednačenje, podiglo ih je uvođenje Milana Aleksića, a najbliži drugom golu bili su u desetom minutu nastavka, kada je Milan Vukotić uzdrmao prečku Zvezdinog gola. Potpuno otvaranje gostiju, omogućilo je brojne kontranapade domaćina preko Osmana Bukarija, ali se krilo iz Gane obrukalo u 70. minutu, promašivši čitav gol iz gotovo savršene situacije.
No, ono najvažnije desilo se mnogo ranije.
Nije prošao ni pun minut, a Zvezdina odbrana je već pukla. Čumić je krenuo u prodor sa levog boka, odigrao do Žea, pomerila se čitava poslednja linija Zvezde, Tebo Učena je ostavio brisan prostor za Dembu Seka, koji je lagano ušao u završnicu, odlučio se za udarac, koji je odbranio Mateus, ali je Že bio na pravom mestu da pošalje loptu u mrežu.
Domaćin se ozbiljno mučio i u uvodnih 10 minuta bio potpuno bezopasan po gol Partizana, a onda je Ivanić sjajno sakrio svoju nameru, poslao oštar centaršut na peterac, na loptu je naleteo Vasilije Kostov, kačio je čelom, ali nije uspeo da je u potpunosti skrene ka golu. Taj trenutak je podigao ekipu Alberta Rijere, koja je postala agresivnija, što je u 14. minutu prouzrokovalo grešku u poslednjoj liniji Partizana. Ivanić je presekao loptu Vukašinu Đurđeviću, Dijeng je odigrao petom za svog kapitena, a ovaj promašio čitav gol iz idealne šanse.
Osetili su Zvezdini igrači, a posebno Mirko Ivanić, gde je ranjiva Partizanova odbrana. Po treći put je na isti način u 17. minutu poslao loptu u kazneni prostor večitog rivala. Tamo je potpuno bio sam Bamba Dijeng i sa dva metra matirao Krunića.
Crvena zvezda je u istom stilu nastavila da pritiska Partizan, što je potpuno poremetilo odbranu ekipe Saše Ilića i izazvalo seriju grešaka u poslednjoj liniji crno-belih, a onda i rezultiralo dosuđenim penalom za domaćina. Posle nesigurnosti Nikole Simića otvorila se iznenadna kontra za Mateja Gaštarova. Makedonac je nosio loptu dobrih dvadesetak metara i na kraju je odložio za Dijenga, koji je bio neprecizan sa levog boka. Ipak, u tom naletu, Gaštarova je srušio Đurđević, pa je usledio poziv iz VAR sobe za Nenada Minakovića. Glavni arbitar derbija je odlučio da se radi o jedanaestercu. Vagali su Mohamed Čam i Bamba Dijeng ko će da izvede udarac sa bele tačke, ali je na kraju odgovornost preuzeo Mirko Ivanić i rutinski pogodio nebranjeni deo mreže.
Ilićev tim se podigao u završnici prvog poluvremena i počeo sve ozbiljnije da preti. Najopasnije po Mateusov gol bilo je u 40. minutu, kada se Demba Sek izborio za udarac sa svoje pozicije. Mateus je nesigurnom reakcijom odbio loptu pravo Čumiću na nogu, ali mu je potom ušao u šut sa ivice peterca i sprečio loptu da uđe u gol. Pomoćni sudija je podigao zastavicu, mada je situacija bila na ivici ofsajda. Poslednju priliku da na odmor ode bez minusa Partizan je propustio u 43. minutu. Ponovo je Sek pobegao Učeni, pronašao Žea na vrhu peterca, ali je Brazilac loše reagovao i poslao loptu pored gola.
Uvođenjem Milana Aleksića umesto Idrisua Babe Partizan je energetski prodisao i dobio na karakteru, a ubrzo počeo i ozbiljno da preti. Veliku priliku da donese izjednačenje gostujućem timu propustio je Milan Vukotić u 55. minutu. Bila je to savršena povratna lopta za crnogorskog vezistu, koji se namestio na levu nogu i gađao suprotan ugao, ali je prečka sprečila crno-bele da postignu drugi gol.
Zvezda je značajno izgubla na kvalitetu, ali i samopozdanju, kada je u 57. minutu van terena zbog povrede morao Rade Krunić, a umesto njega ušao Mahmudu Badžo. Osetio je to Ilić, pa je na teren poslao Limu i Zubairua.
Rijera je uvođenjem Bukarija, Arnautovića i Balova pokušao da iskoristi potpunu ofanzivu Ilićevog tima. Partizan je zaigrao potpuno bez garda, sva trojica Zvezdinih svežih igrača su imala po jednu kolosalnu priliku, ali se mreža Miloša Krunića više nije tresla. Partizan je poslednje pokušaje za izjednačenje u nadokandi. Prvo kada je posle prodora i centaršuta Samsona glavom gađao Simić, ali pravo u Mateusa, a poto i preko Žea, ali Brazilac u završnici nije imao dovoljno snage da pogodi okvir gola crveno-belih.
Crvena zvezda je upisala i šestu pobedu u Mozzart Bet Superligi, pa već ima 11 bodova više i utakmicu manje od najvećeg rivala.
CRVENA ZVEZDA - PARTIZAN 2:1 (2:1)
/Dijeng 17, Ivanić 28 - Že 1/
Stadion: Rajko Mitić
Sudija: Nenad Minaković
CRVENA ZVEZDA (3-2-2-3): Mateus - Gudelj, Lukasen, Učena - Krunić (od 57. Badžo), Gaštarov - Čam (od 83. Abu Fani), Elšnik (od 68. Balov) - Kostov, Dijeng (od 68. Arnautović), Ivanić (od 68. Bukari).
PARTIZAN (4-2-3-1): Krunić – Đurđević (od 46. Samson), Milić (od 60. Lima), Simić, Milovanović (od 71. Petrović) – Baba (od 46. Aleksić), Vukotić – Sek, Miladinović, Čumić (od 60. Zubairu) – Že.
MOZZART BET SUPERLIGA, 8. kolo:
Petak
Novi Pazar - Železničar 2:0 (0:0)
/Gadio 53, Dikson 86/
Subota
Radnik - Čukarički 3:1 (3:0)
/Novaković 8, Bogdanović 23 pen, 35 - Docić 51/
Mačva - Radnički Kragujevac 0:0
Mladost - Radnički Niš 1:0 (1:0)
/Tašovski 12/
Nedelja
Crvena zvezda – Partizan 2:1 (2:1)
/Dijeng 17, Ivanić 28pen - Že 1/
21.00: (1,15) Vojvodina (7,75) Zemun (19,0)
Ponedeljak
20.00: (2,30) OFK Beograd Mozzart Bet (3,40) IMT (3,10)
***Kvote su podložne promenama