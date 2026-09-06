Zvezda ne može bez Ivanića! Partizan se potukao na Marakani, ali skupo platio greške

Partizan je ofanzivno bio dobar, preko Demba Seka i izuzetno opasan po gol domaćina. Pokazao je sastav Saše Ilića da dvocifren zaostatak u bodovima nije realan odnos snaga u odnosu na najvećeg rivala, ali njegovi napadači nisu uspeli da nadomeste greške poslednje linije tima. Ekipa Alberta Rijere je uspela da se podigne nakon katastrofalnog otvaranja utakmice i gola Žea u 51. sekundi utakmice, i zahvaljujući individualnom kvalitetu Mirka Ivanića stigne do preokreta i pobede. Kapiten domaćina je prvo asistirao za prvenac Bambe Dijenga u 28. minutu, a potom i iskoristio jedanaesterac u 28. minutu, koji je dosuđen nakon reakcije iz VAR sobe, nakon što je Vukašin Đurđević srušio Gaštarova .

Rane iz teškog leta u evropskim kvalifikacijema i te kako su bile vidljive u 180. večitom derbiju, ali su Crvena zvezda i Partizan ljubiteljima fudbala na stadionu "Rajko Mitić" priredili uzbudljivu bitku za bodove, koju nisu pokvarile ni brojne greške sa obe strane. Viđena su tri gola, moglo je da ih bude bar još toliko, a pobedu je odnela Crvena zvezda, koja je iskoristila direktne greške u odbrani rivala i prelomila pitanje pobednika u svoju korist – 2:1 (2:1).

Crno-beli su u nastavku meča krenuli po izjednačenje, podiglo ih je uvođenje Milana Aleksića, a najbliži drugom golu bili su u desetom minutu nastavka, kada je Milan Vukotić uzdrmao prečku Zvezdinog gola. Potpuno otvaranje gostiju, omogućilo je brojne kontranapade domaćina preko Osmana Bukarija, ali se krilo iz Gane obrukalo u 70. minutu, promašivši čitav gol iz gotovo savršene situacije. No, ono najvažnije desilo se mnogo ranije. Nije prošao ni pun minut, a Zvezdina odbrana je već pukla. Čumić je krenuo u prodor sa levog boka, odigrao do Žea, pomerila se čitava poslednja linija Zvezde, Tebo Učena je ostavio brisan prostor za Dembu Seka, koji je lagano ušao u završnicu, odlučio se za udarac, koji je odbranio Mateus, ali je Že bio na pravom mestu da pošalje loptu u mrežu.

Domaćin se ozbiljno mučio i u uvodnih 10 minuta bio potpuno bezopasan po gol Partizana, a onda je Ivanić sjajno sakrio svoju nameru, poslao oštar centaršut na peterac, na loptu je naleteo Vasilije Kostov, kačio je čelom, ali nije uspeo da je u potpunosti skrene ka golu. Taj trenutak je podigao ekipu Alberta Rijere, koja je postala agresivnija, što je u 14. minutu prouzrokovalo grešku u poslednjoj liniji Partizana. Ivanić je presekao loptu Vukašinu Đurđeviću, Dijeng je odigrao petom za svog kapitena, a ovaj promašio čitav gol iz idealne šanse. Osetili su Zvezdini igrači, a posebno Mirko Ivanić, gde je ranjiva Partizanova odbrana. Po treći put je na isti način u 17. minutu poslao loptu u kazneni prostor večitog rivala. Tamo je potpuno bio sam Bamba Dijeng i sa dva metra matirao Krunića.

Crvena zvezda je u istom stilu nastavila da pritiska Partizan, što je potpuno poremetilo odbranu ekipe Saše Ilića i izazvalo seriju grešaka u poslednjoj liniji crno-belih, a onda i rezultiralo dosuđenim penalom za domaćina. Posle nesigurnosti Nikole Simića otvorila se iznenadna kontra za Mateja Gaštarova. Makedonac je nosio loptu dobrih dvadesetak metara i na kraju je odložio za Dijenga, koji je bio neprecizan sa levog boka. Ipak, u tom naletu, Gaštarova je srušio Đurđević, pa je usledio poziv iz VAR sobe za Nenada Minakovića. Glavni arbitar derbija je odlučio da se radi o jedanaestercu. Vagali su Mohamed Čam i Bamba Dijeng ko će da izvede udarac sa bele tačke, ali je na kraju odgovornost preuzeo Mirko Ivanić i rutinski pogodio nebranjeni deo mreže.