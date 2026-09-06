Saša Ilić: Zvezdi ne treba ovakvo suđenje

„Moram da kažem da kriterijum suđenja nije bio isti. Nisam se nikad oglašavao o tome, ali ovo što sam danas doživeo na stadionu Crvene zvezde, sudijske odluke, to velikom klubu kao što je Zvezda ne treba. Pogotovo kada svi znamo u kakvoj su situaciji, koliko su ispred svih klubova“, istakao je Saša Ilić u izjavi za Arenu Sport.

Što se tiče njegove ekipe, Ilić nije imao mnogo zamerki.

„Mojim momcima samo mogu da čestitam. Dali su poslednji atom snage, borili se do kraja, uz neke peirode u prvom poluvremenu kada možda nije izgledalo kako treba, kada je Zvezda imala tih nekoliko šansi, dala dva gola. Ali, idemo dalje“, poručio je Saša Ilić.