Saša Ilić: Zvezdi ne treba ovakvo suđenje
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Vreme čitanja: 1min | ned. 06.09.26. | 21:19
„Kriterijum nije bio isti“, poručuje trener Partizana
Posle poraza u 180. večitom derbiju (1:2) trener Partizana Saša Ilić je prst uperio u sudije.
Nije bio jedini sa takvim mišljenjem, pošto meč nisu dočekali na kraju njegovi saradnici sa klupe Ljubiša Ranković i sportski direktor Radosav Petrović.
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„Moram da kažem da kriterijum suđenja nije bio isti. Nisam se nikad oglašavao o tome, ali ovo što sam danas doživeo na stadionu Crvene zvezde, sudijske odluke, to velikom klubu kao što je Zvezda ne treba. Pogotovo kada svi znamo u kakvoj su situaciji, koliko su ispred svih klubova“, istakao je Saša Ilić u izjavi za Arenu Sport.
Što se tiče njegove ekipe, Ilić nije imao mnogo zamerki.
„Mojim momcima samo mogu da čestitam. Dali su poslednji atom snage, borili se do kraja, uz neke peirode u prvom poluvremenu kada možda nije izgledalo kako treba, kada je Zvezda imala tih nekoliko šansi, dala dva gola. Ali, idemo dalje“, poručio je Saša Ilić.