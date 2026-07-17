Gotovo: Hvan ide u Porto za 5.000.000 evra

Najavljuje se da će Korejac u nedelju stići u Portugaliju na lekarske preglede i potpisivanje ugovora. A, prema nezvaničnim informacijama koje su se pojavljivale prethodnih dana, Hvan će na „Dragau“ zarađivati 3.000.000 evra neto.

Na Hvanovom dovođenju insistirao je trener Porta Frančesko Farioli, koji se u kvalitete fudbalera Fajenorda uverio dok je u sezoni 2024/25 vodio Ajaks.

Hvan je samo godinu dana bio u Crvenoj zvezdi, ali je ostavio veliki trag i navijači su se nadali da bi mogli ponovo da ga vide na „Marakani“.