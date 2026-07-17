Gotovo: Hvan ide u Porto za 5.000.000 evra
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Vreme čitanja: 1min | pet. 17.07.26. | 14:27
Ugovor na tri godine
Trajalo je nekoliko dana obaranje ruku između Porta i Fajenorda, ali na kraju je dogovor postignut: In Bom Hvan odlazi u Portugaliju!
Kako tvrdi list Ožogo, klubovi su danas utanačili sve bitne detalje, ostale su samo sitnice koje ne mogu da pokvare transfer. Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Hvan potpisaće trogogodišnji ugovor sa Portom, koji će platiti 5.000.000 evra za obeštećenje.
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Najavljuje se da će Korejac u nedelju stići u Portugaliju na lekarske preglede i potpisivanje ugovora. A, prema nezvaničnim informacijama koje su se pojavljivale prethodnih dana, Hvan će na „Dragau“ zarađivati 3.000.000 evra neto.
Na Hvanovom dovođenju insistirao je trener Porta Frančesko Farioli, koji se u kvalitete fudbalera Fajenorda uverio dok je u sezoni 2024/25 vodio Ajaks.
Hvan je samo godinu dana bio u Crvenoj zvezdi, ali je ostavio veliki trag i navijači su se nadali da bi mogli ponovo da ga vide na „Marakani“.