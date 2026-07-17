Zašto kada kažete “Bugarska” pomislite na Srbiju?

Vreme čitanja: 8min | pet. 17.07.26. | 14:06
To što tamošnja Prva liga počinje ovog petka, istog dana kada i naša Mozzart Bet Superliga, samo je jedna od brojnih sličnosti između ova dva takmičenja
Izgleda nema mnogo razlike između srpskog i bugarskog fudbala ove godine. Kao što Mozzart Bet Superliga počinje ovog petka od 20 časova, tako će istog dana – samo dva sata ranije – otpočeti i nova sezona u Prvoj ligi Bugarske. Takođe skraćena njena verzija, sa 16 na 14 klubova. Uz još neke druge sličnosti.
Najveća razlika ipak je u tome ko brani titulu. Kod nas je Crvena zvezda proletos osvojila devetu uzastopnu titulu, dok je u Bugarskoj Ludogorec posle 14 uzastopnih naslova šampiona konačno pao sa trona. Mimo svih očekivanja srušio ga je Levski, klub koji je pre svega nekoliko godina dvaput bio na ivici bankrota.
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Sam sistem takmičenja takođe se malo razlikuje u odnosu na srpski šampionat. U obe zemlje će se odigrati 26 kola u inicijalnoj, prvoj fazi, ali posle toga će se kod nas tabela podeliti na dva, a kod Bugara na tri dela. Pored klasičnih plej-ofa i plej-auta naše istočne komšije imaju i doigravanje za Ligu konferencije.
Najbolje četiri ekipe će u plej-ofu igrati dvokružno među sobom za titulu, timovi koji budu zauzeli od petog do osmog mesta boriće se za jednu poziciju u baražu za najmlađe takmičenje UEFA, dok će šest najlošijih ekipa tući za opstanak.
20.15: (1,13) Levski (7,50) Dunav (16,0)
U Srbiji šest elitnih ekipa je iz Beograda, dok ostalih osam dolazi svaka iz različitog grada. Kod Bugara isto je šest ekipa iz prestonice Sofije, ali razlika je što preostalih osam ekipa predstavlja šest gradova. Dva grada imaju po dva prvoligaša, Plovdiv Botev i Lokomotivu, a Varna Černo More i Spartak.
Od ove sezone još jedna sličnost Bugara sa našom ligom biće stranac na poziciji komesara za suđenje. Naš Savez izabrao je Holanđanina Frenka de Blekera, dok su Bugari pozvali Italijana Đanluku Rokija, takođe nekada jednog od najboljih svetskih arbitara. Doduše, Roki još uvek nije zvanično promovisan, u planu je da to bude urađeno narednog četvrtka, 23. jula, kada se predsednik FS Bugarske Georgi Ivanov Gonzo vrati iz Njujorka, gde planira da odgleda finale Mundijala između Španije i Argentine.
Dalje, ako tražimo sličnosti i razlike u ova dva prvenstva, moramo da napomenemo i da je više Srba u Bugarskoj nego Bugara u Srbiji. U našem prvenstvu gledamo dvojicu, Crvena zvezda je dovela ovog leta Kristijana Balova, a Železničarov Silvester Džasper igrao je za mladu reprezentaciju Bugarske pošto mu je majka iz te zemlje. Kod komšija trenutno su zvanično prijavljena šestorica srpskih fudbalera. Vladimir Miletić, Nikola Savić i Marko Miletić su u Slaviji iz Sofije, Vladan Vidaković u novom prvoligašu Dunavu, Đorđe Jovičić je član Boteva iz Vraca, dok je zvanično još igrač Ludogoreca Petar Stanić.
Doduše, pitanje je dana kada će srpski reprezentativac napustiti tim iz Razgrada i preći najverovatnije u Olimpijakos. Ta transfer saga traje praktično od početka leta, dugo su klubovi pregovrali oko obeštećenja dok na kraju nisu našli model po kojem bi Ludogorec trebalo da zaradi 10.000.000 evra sa bonusima, ali sada problem navodno pravi sam Stanić. Nekadašnji vezista TSC Bačke Topole još nije uspeo da se dogovori sa Grcima oko visine plate, tako da je on i dalje u Razgradu. I po rečima predsednika Upravnog odbora Ludogoreca Angela Petričeva Stanić će konkurisati za utakmicu Ludogoreca sa Lokomotivom iz Plovdiva, koja je na programu u subotu od 20.15 časova.
“Ima klubova koji se raspituju za Deroja Duartea, ali i za mnoge druge naše igrače koji nisu igrali na Mundijalu. Duarte nam je važan i nećemo ga prodati ni za koju cenu. Petar Stanić je fudbaler koji je privukao pažnju ogromnog broja klubova, uključujući i Olimpijakos. Naša politika je da pravimo transfere samo kada su i klub i igrač zadovoljni sa uslovima. Nismo još uvek prodali Petra, on trenutno trenira sa ekipom. Naš trener, gospodin Rajs računa na njega”, kazao je Petričev.
20.15: (1,30) Ludogorec (4,80) Lokomotiva Plovdiv (9,50)
Inače, u tom klubu vlada pravi haos već nekoliko meseci. Prošle sezone prvi put od debitantskog ulaska u Prvu ligu Ludogorec nije uspeo da osvoji titulu, zauzeo je tek treću poziciju što je izazvalo ozbiljne potrese u klubu. Nije uzeo čak ni Kup Bugarske (CSKA iz Sofije je bio uspešniji), pa ćemo ga u kvalifikacijama za Ligu konferencije gledati samo zato što je u doigravanju savladao Lokomotivu Plovdiv posle penala.
Zbog loših rezultata u finišu prošle sezone je otpušten norveški trener Per-Matijas Hegmo, pa je u baražu na klupi sedeo njegov pomoćnik Mikael Stare. Međutim, ispostavilo se da Bugari taj raskid ugovora nisu izveli baš onako kako su zamislili, kod Skandinavaca se jasno zna red i Hegmo nije želeo olako da pristane na sporezumni raskid. Zahtevao je da mu se isplati svaki lev.
Iz tog razloga Ludogorec nije mogao da angažuje novog šefa stručnog štaba puna dva meseca. Čak je i pripreme odradio Stare, a konačno su sve komplikacije rešene početkom ove nedelje. Tako je u sredu Ludogorec konačno promovisao novog trenera, nekadašnjeg stratega Bohuma, Šalkea i Samsuna Tomasa Rajsa.
Sve to je usporilo i aktivnosti na fudbalskoj pijaci, suludo bi svakako bilo i da se dovode igrači u momentu kada se još nije znalo ko će da bude novi trener. Tako, pre nego što je Rajs promovisan niko nije stigao. Tek je, baš ovog petka, Ludogorec objavio i prvi ulazni transfer – na pozajmicu je doveo Mihaila Polendakova iz Šefild Junajteda.
Ono što je poznato je da pregovara i sa reprezentativcem Egipta Hosamom Abdelmaguidom, kojeg bi trebalo da otkupi od Zamaleka za 1.500.000 evra. Međutim, taj najavljeni transfer je podigao ogromnu prašinu u arapskom svetu, pošto ako se on ostvari Abdelmaguidom bi trebalo da čini štoperski tandem sa reprezentativcem Izraela Idanom Nahmijasom. Taj negativni publicitet se nikako nije dopao Egipćaninu, koji sada ozbiljno razmišlja da li da prihvati ponudu iz Razgrada ili ne.
SVI ŠAMPIONI BUGARSKE
31 – CSKA Sofija
27 – Levski Sofija
14 – Ludogorec
7 – Slavija Sofija
4 – Liteks
3 – Lokomotiva Sofija, Vladislav
2 – Botev Plovdiv
1 – AS 23, Beroe, Etar, Lokomotiva Plovdiv, Spartak Varna, Spartak Plovdiv, Sportklub Sofija, Tiča, ŽSK Sofija
I dok je Ludogorec prilično stegnut ovog leta, čelnici Levskog se ponašaju kao pijani milioneri. Što, u suštini verovatno ponekad i jesu.
Naime, velikan iz Sofije je proletos posle 17 godina osvojio titulu, a pritom je dobio i novog vlasnika. Od Naska Sirakova je klub kupio Atanas Bostandžijev, čovek koji se obogatio kupujući za mali novac naftne rafinerije u Angoli, a čije bogatstvo se sada procenjuje na nešto više od osam milijardi dolara. Odmah po dolasku u klub je najavio brojna bombastična pojačanja, ali zasad ona nisu toliko zvučna koliko su brojna.
Ovog leta Levski je već doveo šest novih fudbalera. Iz portugalske Santa Klare je u paketu kupio Reinalda i Seržinja za ukupno 2.500.000 evra, a iz Šavesa je doveo Davida Kusa za 900.000 evra. Dalje, stigli su i Meghdi Mubarik iz Al Aina, Aleks Senteljes iz španske Almerije i Adrijan Rajčev, koji je pozajmljen od italijanske Pize. Potencijal ekipe koju trenira Španac Hulio Velaskez videli smo u utorak, kada je Levski u revanš meču 1. kola kvalifikacije za Ligu šampiona deklasirao Borac iz Banjaluke sa 4:0 i tako zakazao dvomeč sa Univerzitateom iz Krajove u 2. kolu.
Daleko od toga da u Sofiji planiraju da stanu sa pojačanjima. Zapravo, veoma blizu dolaska je i srpski štoper Vukašin Krstić iz TSC Bačke Topole. Tim sa severa Srbije je navodno pristao da ga pusti za obeštećenje od 500.000 evra, ali Bugari prvo moraju da sačekaju da TSC pronađe njegovu zamenu.
Pored Ludogoreca i Levskog kandidat za titulu naravno biće i CSKA iz Sofije, još uvek zvanično najtrofejniji bugarski klub. Armejci imaju svoje muke, u četvrtak su kao gosti savladali Deri Siti (2:1) i plasirali se u 2. kolo kvalifikacija za Ligu Evrope, ali njihovi navijači su napravili veliki skandal. U jednom trenutku su se potukli na tribinama sa pristalicama tima iz Severne Irske, potom utrčali na teren i meč je bio prekinut dok policija nije napravila mirnije uslove. Zbog toga će CSKA sigurno biti kažnjen od strane UEFA.
Može CSKA da se pohvali time da je doveo ovog leta zasad najzvučnije pojačanje u Bugarskoj. Sad, da li je i najveće tek ćemo videti kroz koji mesec. Od Anortozisa je za 200.000 evra kupljen 30-godišnji vezista Stefano Sensi, nekadašnji reprezentativac Italije koji je odigrao 57 utakmica za Inter iz Milana. Sensi je bio starter na obe utakmice protiv Deri Sitija i zabeležio je jednu asistenciju.
U Severnoj Irskoj je debitovao i reprezentativac Obale Slonovače Žan-Filip Gbamin. Nekadašnji štoper Lansa, Majnca, Evertona, CSKA Moskve, Trabzona i Nanta je stigao u Sofiju kao slobodan igrač, pošto se rastao sa Mecom posle ispadanja u drugu ligu Francuske.
Ostalih 11 klubova realno teško da može da konkuriše za titulu, ali mi ćemo u Srbiji svakako pratiti igre Slavije iz Sofije. Ne samo zbog pomenutog trija srpskih fudbalera, već i zbog njihovog trenera. Sa njim imamo još jednu povezanost bugarske i srpske lige, pošto je reč o čoveku koji je i u našoj zemlji osvajao trofeje – Ratku Dostaniću.
Ovaj 66-godišnji strateg je na klupu Slavije došao sredinom oktobra prošle godine, u trenucima velike krize, a brzo je konsolidovao ekipu i to ga je zadržalo na zadatku i za ovu sezonu. Dostanić je jedina dva trofeja tokom svoje dugačke karijere osvojio 2010. godine, najpre je na proleće sa Crvenom zvezdom podigao Kup Srbije, a zatim je na jesen sa Levskim uzeo Superkup Bugarske.
Sada se sa Slavijom neće boriti za titulu – to niko ni ne očekuje od njegovog tima – ali hoće za doigravanje za Ligu konferencije. Izlazak na međunarodnu scenu, uz afirmaciju nekoliko mladih fudbalera, smatralo bi se izuzetno uspešnom sezonom za belo-crne iz Sofije. Nešto što bismo u Srbiji mogli da kažemo za klubove poput Čukaričkog ili Železničara...
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BUGARSKA 1 – 1. KOLO
Petak
18.00: (5,80) Spartak Varna (3,80) CSKA 1948 Sofija (1,55)
20.15: (1,13) Levski (7,50) Dunav (16,0)
Subota
18.00: (3,35) Septemvri Sofija (3,25) Arda (2,10)
20.15: (1,30) Ludogorec (4,80) Lokomotiva Plovdiv (9,50)
Nedelja
18.30: (2,70) Botev Vraca (2,85) Černo More (2,80)
Ponedeljak
18.15: (6,75) Slavija Sofija (4,10) CSKA Sofija (1,45)
20.30: (1,75) Botev Plovdiv (3,50) Lokomotiva Sofija (4,50)
***Kvote su podložne promenama