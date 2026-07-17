Zašto kada kažete “Bugarska” pomislite na Srbiju?

Sam sistem takmičenja takođe se malo razlikuje u odnosu na srpski šampionat. U obe zemlje će se odigrati 26 kola u inicijalnoj, prvoj fazi, ali posle toga će se kod nas tabela podeliti na dva, a kod Bugara na tri dela. Pored klasičnih plej-ofa i plej-auta naše istočne komšije imaju i doigravanje za Ligu konferencije.

Najbolje četiri ekipe će u plej-ofu igrati dvokružno među sobom za titulu, timovi koji budu zauzeli od petog do osmog mesta boriće se za jednu poziciju u baražu za najmlađe takmičenje UEFA, dok će šest najlošijih ekipa tući za opstanak.

20.15: (1,13) Levski (7,50) Dunav (16,0)

U Srbiji šest elitnih ekipa je iz Beograda, dok ostalih osam dolazi svaka iz različitog grada. Kod Bugara isto je šest ekipa iz prestonice Sofije, ali razlika je što preostalih osam ekipa predstavlja šest gradova. Dva grada imaju po dva prvoligaša, Plovdiv Botev i Lokomotivu, a Varna Černo More i Spartak.

Od ove sezone još jedna sličnost Bugara sa našom ligom biće stranac na poziciji komesara za suđenje. Naš Savez izabrao je Holanđanina Frenka de Blekera, dok su Bugari pozvali Italijana Đanluku Rokija, takođe nekada jednog od najboljih svetskih arbitara. Doduše, Roki još uvek nije zvanično promovisan, u planu je da to bude urađeno narednog četvrtka, 23. jula, kada se predsednik FS Bugarske Georgi Ivanov Gonzo vrati iz Njujorka, gde planira da odgleda finale Mundijala između Španije i Argentine.

Fudbaleri Ludogoreca (©AFP)

Dalje, ako tražimo sličnosti i razlike u ova dva prvenstva, moramo da napomenemo i da je više Srba u Bugarskoj nego Bugara u Srbiji. U našem prvenstvu gledamo dvojicu, Crvena zvezda je dovela ovog leta Kristijana Balova, a Železničarov Silvester Džasper igrao je za mladu reprezentaciju Bugarske pošto mu je majka iz te zemlje. Kod komšija trenutno su zvanično prijavljena šestorica srpskih fudbalera. Vladimir Miletić, Nikola Savić i Marko Miletić su u Slaviji iz Sofije, Vladan Vidaković u novom prvoligašu Dunavu, Đorđe Jovičić je član Boteva iz Vraca, dok je zvanično još igrač Ludogoreca Petar Stanić.

Doduše, pitanje je dana kada će srpski reprezentativac napustiti tim iz Razgrada i preći najverovatnije u Olimpijakos. Ta transfer saga traje praktično od početka leta, dugo su klubovi pregovrali oko obeštećenja dok na kraju nisu našli model po kojem bi Ludogorec trebalo da zaradi 10.000.000 evra sa bonusima, ali sada problem navodno pravi sam Stanić. Nekadašnji vezista TSC Bačke Topole još nije uspeo da se dogovori sa Grcima oko visine plate, tako da je on i dalje u Razgradu. I po rečima predsednika Upravnog odbora Ludogoreca Angela Petričeva Stanić će konkurisati za utakmicu Ludogoreca sa Lokomotivom iz Plovdiva, koja je na programu u subotu od 20.15 časova.

“Ima klubova koji se raspituju za Deroja Duartea, ali i za mnoge druge naše igrače koji nisu igrali na Mundijalu. Duarte nam je važan i nećemo ga prodati ni za koju cenu. Petar Stanić je fudbaler koji je privukao pažnju ogromnog broja klubova, uključujući i Olimpijakos. Naša politika je da pravimo transfere samo kada su i klub i igrač zadovoljni sa uslovima. Nismo još uvek prodali Petra, on trenutno trenira sa ekipom. Naš trener, gospodin Rajs računa na njega”, kazao je Petričev.

20.15: (1,30) Ludogorec (4,80) Lokomotiva Plovdiv (9,50)

Inače, u tom klubu vlada pravi haos već nekoliko meseci. Prošle sezone prvi put od debitantskog ulaska u Prvu ligu Ludogorec nije uspeo da osvoji titulu, zauzeo je tek treću poziciju što je izazvalo ozbiljne potrese u klubu. Nije uzeo čak ni Kup Bugarske (CSKA iz Sofije je bio uspešniji), pa ćemo ga u kvalifikacijama za Ligu konferencije gledati samo zato što je u doigravanju savladao Lokomotivu Plovdiv posle penala.

Zbog loših rezultata u finišu prošle sezone je otpušten norveški trener Per-Matijas Hegmo, pa je u baražu na klupi sedeo njegov pomoćnik Mikael Stare. Međutim, ispostavilo se da Bugari taj raskid ugovora nisu izveli baš onako kako su zamislili, kod Skandinavaca se jasno zna red i Hegmo nije želeo olako da pristane na sporezumni raskid. Zahtevao je da mu se isplati svaki lev.

Iz tog razloga Ludogorec nije mogao da angažuje novog šefa stručnog štaba puna dva meseca. Čak je i pripreme odradio Stare, a konačno su sve komplikacije rešene početkom ove nedelje. Tako je u sredu Ludogorec konačno promovisao novog trenera, nekadašnjeg stratega Bohuma, Šalkea i Samsuna Tomasa Rajsa.