Ivanovićev pomoćnik o Dušku: Jedan od najvećih trenera u istoriji košarke
Vreme čitanja: 1min | pet. 17.07.26. | 14:50
Velike reči Španca Artura Alvareza o nekadašnjem Zvezdinom strategu
Metode i stručnost Duška Ivanovića nadaleko su poznati. Nema dileme da je reč o vrhunskom stručnjaku, što pokazuje njegova karijera, ali isto tako specifičan način rada nije za svakog, bar kada je o igračima reč.
Ipak, oni koji su sarađivali sa njim imaju samo reči hvale, a među njima je i Arturo Alvarez.
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Španski stručnjak biće pomoćnik Dušku Ivanoviću u Zenitu, a za ruski Sovsport otkrio je koliko ceni nekadašnjeg trenera Crvene zvezde.
"Kada se pojavila mogućnost da se pridružim Zenitu, odluka je bila jasna, praktično nisam ni razmišljao o tome. Prilika da ponovo radim s Duškom Ivanovićem za mene predstavlja veliku čast i privilegiju. Smatram ga jednim od najvećih trenera u istoriji košarke. Iskreno mu se divim ne samo zbog svega što je ostvario tokom karijere, već i zbog njegovih liderskih kvaliteta, etike, razumevanja igre i sposobnosti da svaki tim načini boljim", rekao je Španac.
Alvarez se prisetio i perioda kada su sarađivali u Crvenoj zvezdi.
"Imamo predivne uspomene iz perioda kada smo radili zajedno u Crvenoj zvezdi i veoma sam zahvalan Dušku što mi je još jednom ukazao poverenje i pružio priliku da budem deo njegovog stručnog štaba", naveo je pomoćnik Zenita.
Ivanović će u Zenitu zameniti Dejana Radonjića, kojem se klub zahvalio na saradnji posle ispadanja u polufinalu VTB lige.