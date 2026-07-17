Ivanovićev pomoćnik o Dušku: Jedan od najvećih trenera u istoriji košarke

Metode i stručnost Duška Ivanovića nadaleko su poznati. Nema dileme da je reč o vrhunskom stručnjaku, što pokazuje njegova karijera, ali isto tako specifičan način rada nije za svakog, bar kada je o igračima reč.

Ipak, oni koji su sarađivali sa njim imaju samo reči hvale, a među njima je i Arturo Alvarez.