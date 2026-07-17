Real dobio veliko pojačanje: Timoti Luvavu za beogradske večite samo maštarija

Luvavu iza sebe ime dve impresivne godine u Baskoniji, a može se reći da mu je prošla sezona bila za pamćenje. Nekadašnji igrač Mege ne samo da je bio najbolji pojedinac tima iz Vitorije, već je bio jedan od najproduktivnijih igrača u čitavoj Evroligi, što ga je i učinilo traženom robom. Iza njga su brojke od 18,3 poena, 3,4 skoka i 1,9 asistencija, koliko je u proseku pogađao na utakmicama elitnog klupskog takmičenja.

Tu je i neverovatnih 41 posto uspešnosti šuta van linije 6,75, 55 posto za dva i čak 90 posto s penala, što su procenti s kojima gotovo niko ne može da se pohvali.

Odavno se pričalo o tome da će Luvavu da napusti Baskoniju, tačnije da tim iz Vitorije i pored njegove dobre volje da ostane tu, jednostavno nema novca da ga plati. Odmah se u celu priču uključio Real Madrid, koji je po svemu sudeći bio najuporniji u nameri da ga dovede. Francuz je ovako drugo zvanično pojačanje za Real, jer su Blankosi pre njega promovisali Hajmea Pradilju, ali je svakako najveći posao urađen dovođenjem Pedra Martineza na mesto šefa struke.