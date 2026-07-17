Juče 18.000.000, danas još 15.000.000: Lako je kad su gazda najbogatiji Evropljanin i Red Bul

Ovog leta su ambicije još veće pošto je Pariz u poslednja 24 časa potvrdio dva pojačanja vredna 33.000.000 evra. I nije kraj…

Juče je iz Brajtona za 18.000.000 evra otkupljen italijanski štoper Dijego Kopola (22) koji se dobro pokazao na šestomesečnoj pozajmici. Njega je Brajton kupio letos od Empolija, ali mu je dao šansu na samo šest meseci i odlučio da vrlo lepo zaradi na njemu posle godinu dana.

Danas je Pariz potvrdio i pojačanje u napadu. U transferu teškom 15.000.000 evra je iz Lorijana stigao krilni napadač Pablo Paži (23). Reč je o sinu bivšeg napadača Mikaela Pažija koji je umeo da rešeta mreže u Ligi 1 u dresovima Sošoa, Strazbura, Marselja, Rena… Upravo je Renovu školu prošao i njegov naslednik, da bi sa 16 godina otišao u Lorijan gde je i dočekao seniorski fudbal. Posle kaljenja na pozajmicama u Nimu i Lavalu, pomogao je Lorijanu da se vrati u prvu ligu gde su prošle sezone zajedno ostavili sjajan utisak. Lorijan je završio na iznenađujućem 10. mestu, a Paži je bio otkriće sezone sa 10 golova i pet asistencija na 32 meča. Zainteresovao je i klubove poput Lansa, Liona, Rena, Kelna, ali Pariz mu je predstavio najbolju ponudu i stavio je paraf na petogodišnji ugovor.

I ne bi trebalo da bude poslednje pojačanje Parižana ovog leta. Trenutno vode veliku bitku za malijskog napadača Lasinu Sinajoka iz Oksera. Njemu je Okser prošlog leta obećao da će mu izaći u susret ovog leta ako ostane u klubu. Ostao je i nije im pomogao da izbegnu ispadanje, ali Okser sada ne drži reč.

Pariz je ponudio 6.500.000 evra što je bila zadovoljavajuća cena, ali se potom zainteresovao i Ipsvič koji hoće da plati 8.000.000 evra. Igrač ne želi u Englesku jer se dogovorio sa Parizom i trenutno odbija da trenira. Sve bi trebalo da se reši u narednih nekoliko dana i da Okser kapitulira, čime bi Parizov letnji ceh prešao granicu od 60.000.000 evra jer je još zimus iz Remsa za 25.000.000 evra došao mladi vezista Patrik Zaidi (19).