Španski evroligaši aktivni: Još jedan potpis u Barsi; Baskonija bi lošeg momka

Urugvajski bek se obaveza na trogodišnju saradnju s katalonskim gigantom, a bez obzira što je lane nosio dres Manrese i te kako zna gde dolazi. Ubal je bio deo drugog tima Barselone, potom i debitovao za prvi u takmičarskoj 2021/2022, međutim, nije uspeo da se izbori u žestokoj konkurenciji, pa je otišao u Breogan.

Usledile su godine u Bilbau, Palensiji i Granadi, da bi potom igrao vrlo dobro u dresu Manrese (9,6 poena i 3,4 skoka u Endesa ligi), te je tako kupio sebi kartu za povratak na najveću scenu.

Kada je reč o Baskoniji, tamo stvari idu dosta sporo, ali se ipak nešto dešava. Traže se igrači koji će popuniti igrački kadar, ali se svakodnevno priča o onima koji bi mogli da dođu. Jedno takvo ime je i Kris Duarte.

Doskorašnji član Malage imao je višegodišnji ugovor s Unikahom, ali je u aprilu prekršio klupsku disciplinu, te je usledila suspenzija. Tim iz Malage je raskinuo saradnju s Duarteom, platio mu obeštećenje od 500.000 dolara, pa je Dominikanac slobodan u izboru nove sredine.

Kako piše španski Encestando, njegova plata u Unikahi bila je oko 1.500.000 dolara, a sada mu je cena opala, pa je Baskoniji i te kako zanimljiv da popuni poziciju beka.