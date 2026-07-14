Gotovo! Muharemović skuplji i od Džeka, ide u Premijer ligu za 40.000.000 evra

Sasuolo neće dobiti sav novac od obeštećenja, jer takav je dogovor sa Muharemovićevim bivšim klubom, Juventusom. On je prošlog leta otkupljen iz mladog tima Stare dame za 2.000.000 evra, uz dogovor da polovina narednog transfera pripadne Juventusu. Dakle, dva italijanska kluba će podeliti po 20.000.000 evra od Muharemovićeve prodaje.

Mladi Bosanac će postati drugi najskuplji fudbaler u istoriji svoje zemlje, ali i Lidsa. Od BiH fudbalera je samo skuplji bio Pjanićev transfer u Barselonu, zvanično zaveden za 60.000.000 evra. Ali, s obzirom na to šta je sve pratilo tu kontroverznu trgovinu i kako su se pumpale cifre za lažiranje klupskih knjiga, Muharemovića možemo smatrati i najskupljim Bosancem ikada. Iza njega je najbolji igrač u istoriji BiH fudbala Edin Džeko, kojeg je Mančester Siti pre 16 godina platio Volfzburgu 37.000.000 evra.

Što se tiče Lidsovih kupovina, skuplji je bio samo holandski ofanzivac Žoržinjo Ruter, kojeg je engleski klub doveo iz Hofenhajma pre tri i po godine za 40.500.000 evra.

Muharemović je bio i na meti Koma, Sanderlenda i Bornmuta, ali je Lids bio najozbiljniji i najkonkretniji u celoj priči. Prošlog vikenda je Lids ubrzao pregovore i danas pristao da plati traženu cenu na kojoj je Sasuolo od početka insistirao.

Muharemović je rođen u Sloveniji, a odrastao u Austriji, gde je počeo da se bavi fudbalom. Kao 18-ogodišnjaka ga je Juventusova skauting mreža opazila u Volfzbergeru i dovela ga u Torino. Igrao je za Juventusov mladi i rezervni tim, odakle je otišao na pozajmicu u Sasuolo i tamo oduševio u debitantskoj sezoni u Seriji A. Nakon što je otkupljen, pokazao je klasu u Seriji A, a igrama u reprezentativnom dresu dodatno je digao cenu koju je Lids na kraju platio.