Junajted kompletirao jedan od najboljih poslova leta

Možda se na kraju Tilemans ispostavi kao promašaj i iz mnogo razloga se ne snađe na Teatru snova – ne bi bio prvi kojeg je ovaj pojeo – ali na prvu, utisak je da je Mančester junajted povukao dobar potez odlukom da zaobiđe novu klupsku politiku i dovede vezistu Aston Vile. Jer ideja vlasničke strukture INEOS je da gradi tim za godine što dolaze, te u tom pogledu dolazak 29-godišnjeg Belgijanca predstavlja savršeno rešenje za uspostavljanje balansa između sadašnjosti i budućnosti.

Sa Tilemansom , Junajted je dobio dokazanog, vrhunskog premijerligaškog vezistu sa bogatim internacionalnim iskustvom, koji će i bez kapitenske trake u svlačionicu doneti neophodnu lidersku crtu. I ne samo to… Nekadašnji vezista Lestera trebalo bi da popuni ogromnu prazninu nastalu odlaskom Kazemira , a napredne statističke metrike pokazuju da je upravo Tilemans jedan od retkih igrača koji profilom može momentalno da odgovori zahtevima.

Među svim veznim i generalno ofanzivnim igračima u Premijer ligi prošle sezone, Tilemans (18,3) je prednjačio po broju probijenih odbrambenih linija na 100 dodavanja, neznatno ispred Kazemira (16,3) i novog saigrača Bruna Fernandeša (16,6). Takođe je bio prvi među zadnjim i centralnim veznim igračima po dodavanjima koja probijaju dve linije (1,3 na 90 minuta) i drugi, iza Rodrija iz Mančester Sitija, po dodavanjima koja probijaju linije pod pritiskom (7,4 na 90 minuta). Na sve to, jedan je od veznih fudbalera sa najboljim procentom uspešnih startova u Premijer ligi.

I mada je sa 29 godina Tilemans znatno stariji od mnogih drugih opcija koje je Junajted razmatrao u okviru rekonstrukcije veznog reda, poznavanje Premijer lige bilo je poveznica mnogim transferima uprave sa Old Traforda tokom protekla dva leta (Brajan Embeumo, Mateus Kunja, Andrej Santos). Tilemans je tu pak neprikosnoven, pošto je na Ostrvu od januara 2019. godine i predstojeća sezona biće mu deveta u Premijer ligi. I u svakoj od prethodnih osam osim u poslednjoj i prvoj (stigao na pola sezone) odigrao je preko 30 ligaških utakmica.

Prošle sezone je zbog povrede zgloba izostao sa terena mesec i po dana i baš u tom periodu, bez njega u timu, Aston Vila je izgubila četiri od sedam utakmica u prvensrtvu, pa mnogi ispadanje birmingemskog tima iz šampionske trke povezuju upravo sa Tilemansovim izostankom.

Nije teško razumeti zbog čega su navijači Aston Vile besni i pitaju se ko je bio dovoljno lud da u Tilemansov ugovor postavi otkupnu klauzulu sa tako niskom cenom. I kako je, kad već postoji, nije ranije aktivirao.

Ali – nije. Na Junajtedovu sreću.