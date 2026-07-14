Borac pregažen u Bugarskoj, ima još jednu evropsku šansu

Utisak je da je Borac šansu za nešto više propustio u prvom meču kada je poveo 1:0 u ranoj fazi meča, ali nije izdržao do kraja. Levski je prošle sezone u Bugarskoj prekinuo strahovladu Ludogoreca, što je samo po sebi bila dovoljna potvrda kvaliteta koji su večeras potvrdili i pred svojim navijačima.

Nošen podrškom sa tribina, Levski je pritiskao Borac od starta. Već u trećem minutu je golman Ćetković morao da spasava bosanski klub. Borac se branio i odbranio do poluvremena, ali je u nastavku usledio potop ekipe Vinka Marinovića.

Katastrofalan kiks je u 48. minutu napravio bek gostiju Viktor Rogan i poklonio loptu pred svojim golom, koju je irski napadač Armstrong Oko-Fleks pretvorio u vođstvo.

Morao je posle toga Borac da izađe iz bunkera i da se otvori, ali je to skupo platio. Brazilski napadač Reinildo ga je nokautirao za sedam minuta. Prvi gol je postigao kada je kontranapad krunisao raketom kroz uši golmana Borca, a drugi posle sjajne akcije u kojoj je obišao Sinišu Saničanina i bocnuo loptu u mrežu.Banjalučanima ostaje uteha da evropski put nastavljaju u kvalifikacijama za Ligu konferencije gde ih čeka lošiji iz dvomeča između albanske Egnatije i modlavskog Petrokuba.

LIGA ŠAMPIONA, KVALIFIKACIJE (1. KOLO)

Utorak

KuPS - Vardar 2:3 (0:0, 0:2)- prvi meč (2:0)

/Arma 100, Parzišek 105+1 - Savolainen 59 autogol, Zakarić 90+1 penal, Pulejo 102/

Iberija 1999 - Flora (5,20) 2:2 (2:0) - 3:2

/Sikarulašvili 13, 36 - Varjund 69, Sapinen 84 penal/

Inter Eskaldes - Linkoln Red Imps 1:1 (0:0) - 1:3

/Daku 80 - Mula 62/

Đer - Vikingur 2:2 (2:1) - prvi meč 0:1

/Vitalis pen 38, Torkelson ag 45+1 - Hafsteinson 34, 55/

Riga - Ararat - 3:2 (2:0) - prvi meč 0:2

/Sikeira 14, Ankra 23, Režinaldo 90+4 - Sagojan 46, Sandro Lima 63/

TNS - Sabah - 1:2 (0:2) - prvi meč 0:2

/Lok 89 - Mikels 28, Dašdamirov 42/

Levski - Borac Banjaluka - 4:0 (0:0) - prvi meč 1:1

/Oko Fleks 48, Reinaldo 59, 65, Perea 85/

Drita - Kauno Žalgiris - 2:3 (1:1) - prvi meč 1:1

/Jašari 20, Manaj 53 - Slivka 9, 82, Benhaib pen 90+4/

21.00: (1,35) Šamrok (4,90) Florijana (9,50) - 0:2

21.00: (1,15) Larn (7,00) Tre Fjori (15,0) - 1:1

Sreda

19.30: (1,27) Univerzitatea Krajova (6,25) Makslajn (9,50) - 4:1

20.15: (2,75) Atert Bisen (3,30) Ki Klaksvik (2,40) - 1:2

21.00: (4,80) Sutjeska (3,50) Kairat (1,70) - 1:2

21.00: (1,77) Egnatija (3,40) Petroklub (4,50) - 1:1

*** kvote su podložne promenama