Surova istina mađarskog fudbala: Bez Fradija koeficijent bi otišao u ambis, Islanđani izbacili Đer
Vreme čitanja: 2min | uto. 14.07.26. | 21:21
Još jednom se pokazalo da neočekivani šampioni država retko kada mogu da urade nešto značajnije na međunarodnoj sceni
Onog trenutka kada je Ferencvaroš, dugogodišnji hegemon i jedini garant mađarskog evropskog koeficijenta, prošle sezone šokantno izgubio titulu, mađarska klupska piramida kao da se urušila sama od sebe. Đer je prekinuo dominaciju Fradija, ali je večeras na najsuroviji način pokazao šta se dešava kada državni šampion nije i onaj najjači i najiskusniji tim u zemlji.
Fudbaleri islandskog Vikingura kreirali su prvo veliko izenenađenje u novoj sezoni kvalifikacija za Ligu šampiona. Izabranici Solvija Otesena (prilježniji ljubitelji fudbala pamte ga kao bivšeg reprezentativca Islanda), eliminisali su novopečenog šampiona Mađarske, ekipu Đera, ukupnim rezultatom 3:2 (1:0 u Rejkjaviku, 2:2 u revanšu u Mađarskoj) i plasirali se u drugo kolo, gde će se sastati sa izraelskim Hapoelom iz Ber Ševe.
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Od samog starta dvomeča bilo je jasno da Đer nema onu evropsku težinu i autoritet koji je Ferencvaroš godinama gradio na međunarodnoj sceni. Islandski šampion je u prvom meču na svom terenu odigrao taktički besprekorno, slavio 1:0 i pokazao da se ne plaši favorizovanog gosta koji je delovao pogubljeno na veštačkoj travi u Rejkjaviku.
Revanš u Mađarskoj doneo je pravu dramu, ali i potpunu taktičku zrelost Vikingura. Mađari su pokušali da nametnu ritam, ali pritisak istorije i nedostatak evropskog iskustva vezali su noge igračima Đera. Junak utakmice, Danijel Hafsteinson, sa dva postignuta gola utišao je domaće navijače i obezbedio velikih 2:2, što je bilo više nego dovoljno za istorijski prolaz Islanđana.
Za Ferencvaroš je meč odigrao i bivši fudbaler Crvene zvezde Željko Gavrić, ali je stigao samo da dobije žuti karton.
Đer će u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije igrati protiv poraženog iz dvomeča Klaksvik (Farska Ostrva) - Atert Bisen (Luksemburg). Prošlogodišnji dželat Radničkog iz Kragujevca trijumfovao je u prvoj utakmici 2:1.
LIGA ŠAMPIONA, KVALIFIKACIJE (1. KOLO)
Utorak
KuPS - Vardar 2:3 (0:0, 0:2)- prvi meč (2:0)
/Arma 100, Parzišek 105+1 - Savolainen 59 autogol, Zakarić 90+1 penal, Pulejo 102/
Iberija 1999 - Flora (5,20) 2:2 (2:0) - 3:2
/Sikarulašvili 13, 36 - Varjund 69, Sapinen 84 penal/
Inter Eskaldes - Linkoln Red Imps 1:1 (0:0) - 1:3
/Daku 80 - Mula 62/
Đer - Vikingur 2:2 (2:1) - prvi meč 0:1
/Vitalis pen 38, Torkelson ag 45+1 - Hafsteinson 34, 55/
Riga - Ararat - 3:2 (2:0) - prvi meč 0:2
/Sikeira 14, Ankra 23, Režinaldo 90+4 - Sagojan 46, Sandro Lima 63/
TNS - Sabah - 1:2 (0:2) - prvi meč 0:2
/Lok 89 - Mikels 28, Dašdamirov 42/
Levski - Borac Banjaluka - 4:0 (0:0) - prvi meč 1:1
/Oko Fleks 48, Reinaldo 59, 65, Perea 85/
U toku: Drita - Kaunas - 1:1
21.00: (1,35) Šamrok (4,90) Florijana (9,50) - 0:2
21.00: (1,15) Larn (7,00) Tre Fjori (15,0) - 1:1
Sreda
19.30: (1,27) Univerzitatea Krajova (6,25) Makslajn (9,50) - 4:1
20.15: (2,75) Atert Bisen (3,30) Ki Klaksvik (2,40) - 1:2
21.00: (4,80) Sutjeska (3,50) Kairat (1,70) - 1:2
21.00: (1,77) Egnatija (3,40) Petroklub (4,50) - 1:1
*** kvote su podložne promenama