Surova istina mađarskog fudbala: Bez Fradija koeficijent bi otišao u ambis, Islanđani izbacili Đer

Od samog starta dvomeča bilo je jasno da Đer nema onu evropsku težinu i autoritet koji je Ferencvaroš godinama gradio na međunarodnoj sceni. Islandski šampion je u prvom meču na svom terenu odigrao taktički besprekorno, slavio 1:0 i pokazao da se ne plaši favorizovanog gosta koji je delovao pogubljeno na veštačkoj travi u Rejkjaviku.

Revanš u Mađarskoj doneo je pravu dramu, ali i potpunu taktičku zrelost Vikingura. Mađari su pokušali da nametnu ritam, ali pritisak istorije i nedostatak evropskog iskustva vezali su noge igračima Đera. Junak utakmice, Danijel Hafsteinson, sa dva postignuta gola utišao je domaće navijače i obezbedio velikih 2:2, što je bilo više nego dovoljno za istorijski prolaz Islanđana.

Za Ferencvaroš je meč odigrao i bivši fudbaler Crvene zvezde Željko Gavrić, ali je stigao samo da dobije žuti karton.

Đer će u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije igrati protiv poraženog iz dvomeča Klaksvik (Farska Ostrva) - Atert Bisen (Luksemburg). Prošlogodišnji dželat Radničkog iz Kragujevca trijumfovao je u prvoj utakmici 2:1.

LIGA ŠAMPIONA, KVALIFIKACIJE (1. KOLO)

Utorak

KuPS - Vardar 2:3 (0:0, 0:2)- prvi meč (2:0)

/Arma 100, Parzišek 105+1 - Savolainen 59 autogol, Zakarić 90+1 penal, Pulejo 102/

Iberija 1999 - Flora (5,20) 2:2 (2:0) - 3:2

/Sikarulašvili 13, 36 - Varjund 69, Sapinen 84 penal/

Inter Eskaldes - Linkoln Red Imps 1:1 (0:0) - 1:3

/Daku 80 - Mula 62/

Đer - Vikingur 2:2 (2:1) - prvi meč 0:1

/Vitalis pen 38, Torkelson ag 45+1 - Hafsteinson 34, 55/

Riga - Ararat - 3:2 (2:0) - prvi meč 0:2

/Sikeira 14, Ankra 23, Režinaldo 90+4 - Sagojan 46, Sandro Lima 63/

TNS - Sabah - 1:2 (0:2) - prvi meč 0:2

/Lok 89 - Mikels 28, Dašdamirov 42/

Levski - Borac Banjaluka - 4:0 (0:0) - prvi meč 1:1

/Oko Fleks 48, Reinaldo 59, 65, Perea 85/

U toku: Drita - Kaunas - 1:1

21.00: (1,35) Šamrok (4,90) Florijana (9,50) - 0:2

21.00: (1,15) Larn (7,00) Tre Fjori (15,0) - 1:1

Sreda

19.30: (1,27) Univerzitatea Krajova (6,25) Makslajn (9,50) - 4:1

20.15: (2,75) Atert Bisen (3,30) Ki Klaksvik (2,40) - 1:2

21.00: (4,80) Sutjeska (3,50) Kairat (1,70) - 1:2

21.00: (1,77) Egnatija (3,40) Petroklub (4,50) - 1:1

*** kvote su podložne promenama