Vardar bio na pragu čuda i nije izdržao

Makedonski prvak se večeras na severu Evrope prikazao u mnogo boljem izdanju nego pre sedam dana kada je bio domaćin. Za početak, obezbedio je prilaze sopstvenom golu, svestan da bi svaki primljeni gol bio kraj nada. I strpljivo je čekao šansu. Skoro sat vremena…

Tada je kapiten Omeragić na centaršut Nikolova odlično ciljao glavom, a domaći rezervista Savolainen pomogao lopti da uđe u gol. Vardar je oživeo i bio je sve opasniji kako je meč odmicao. Igrao se 89. minut kada je Žerson Rodrigeš pobegao domaćem štoperu Magasi, a ovaj ga nepropisno zaustavio. Škotski arbitar je pokazao na belu tačku, a odgovornost za ‘biti ili ne biti’ preuzeo je bivši Partizanov ofanzivac Goran Zakarić. I pogodio za ulazak u produžetke.

Tamo je viđen pravi vatromet golova od 100. do 105. minuta. Prvo su Finci smanjili na 1:2 preko Boba Arme, ali je u nastavku Argentinac Jan Pulejo bio centralna ličnost. Pogodio je za novo vođstvo Vardara (3:1) u 102. na asistenciju Zakarića, ali je tri minuta kasnije skrivio penal koji je Parzišek pretvorio u konačnih 2:3.

Pokušao je Vardar u drugom produžetku još jednom da ožive, ali nije uspeo i Kups je prošao kroz iglene uši u drugo kolo kvalifikacija, gde ga najverovatnije čeka azerbejdžanski Sabah. Makedonski prvak nastavlja u kvalifikacijama za Ligu konferencije.

Drame je bilo i u Gruziji, gde je šampion Iberija mnogo teže nego što se očekivalo eliminisala estonsku Floru. Nakon pobede od 3:2 na Baltiku, Iberija je golovima Sikalurašvilija imala 2:0 nakon pola sata igre u revanšu, ali je na kraju morala da strepi od produžetaka. Estonci su smanjili preko Varjunda u 69. minutu i izjednačili golom iz penala u 84. minutu. Ali za potpuni preokret nisu imali vremena, znanja i snage.

LIGA ŠAMPIONA, KVALIFIKACIJE (1. KOLO)

Utorak

KuPS - Vardar 2:3 (0:0, 0:2)- prvi meč (2:0)

/Arma 100, Parzišek 105+1 - Savolainen 59 autogol, Zakarić 90+1 penal, Pulejo 102/

Iberija 1999 - Flora (5,20) 2:2 (2:0) - 3:2

/Sikarulašvili 13, 36 - Varjund 69, Sapinen 84 penal/

Inter Eskaldes - Linkoln Red Imps 1:1 (0:0) - 1:3

/Daku 80 - Mula 62/

U toku: Đer - Vikingur - prvi meč 0:1

U roku: Riga - Ararat - 0:2

U toku: TNS - Sabah - 0:2

U toku: Levski - Borac B. - 1:1

U toku: Drita - Kaunas - 1:1

21.00: (1,35) Šamrok (4,90) Florijana (9,50) - 0:2

21.00: (1,15) Larn (7,00) Tre Fjori (15,0) - 1:1

Sreda

19.30: (1,27) Univerzitatea Krajova (6,25) Makslajn (9,50) - 4:1

20.15: (2,75) Atert Bisen (3,30) Ki Klaksvik (2,40) - 1:2

21.00: (4,80) Sutjeska (3,50) Kairat (1,70) - 1:2

21.00: (1,77) Egnatija (3,40) Petroklub (4,50) - 1:1

*** kvote su podložne promenama