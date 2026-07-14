Drim tim na terenu, drim tim na klupi

Ameri kao Ameri - sve pršti od kvaliteta. Moćni su na Olimpijskim igrama, osvojili su ih poslednjih pet, a 2028. će pred svojim navijačima probati da dođu do šestog uzastopnog zlata.

U kom će sastavu biti niko ne zna. Nije za očekivati da momci koji su nosili Amere pre dve godine u Parizu i sada budu tu. Pre svega mislimo na Lebrona Džejmsa, Kevina Durenta i Stefa Karija. Verovatno neće biti ni Entonija Dejvisa, Džoela Embida i Džrua Holideja.