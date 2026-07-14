Drim tim na terenu, drim tim na klupi
Vreme čitanja: 2min | uto. 14.07.26. | 20:33
Erik Spolstra će imati moćan stručni štab
Ameri kao Ameri - sve pršti od kvaliteta. Moćni su na Olimpijskim igrama, osvojili su ih poslednjih pet, a 2028. će pred svojim navijačima probati da dođu do šestog uzastopnog zlata.
U kom će sastavu biti niko ne zna. Nije za očekivati da momci koji su nosili Amere pre dve godine u Parizu i sada budu tu. Pre svega mislimo na Lebrona Džejmsa, Kevina Durenta i Stefa Karija. Verovatno neće biti ni Entonija Dejvisa, Džoela Embida i Džrua Holideja.
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Tu neku novu generaciju trebalo bi da nose Entoni Edvards, Tajris Haliburton, Devin Buker, Bem Adebajo i Džejson Tejtum, a vrlo je moguće da će u rosteru ili barem na širem spisku biti imena poput Džejlena Brauna, Kupera Flega, Ej Džeja Dibantse...
Međutim, ne smemo da zaboravimo na stručni štab Amerikanaca. Stiv Ker je napustio mesto selektora, a njega će zameniti Erik Spolstra. On je danas izabrao i pomoćnike, a to će kako prenosi Šems Čaranija biti Mark Degnolt, Džej Bi Bikerstaf i Mark Fju.
Degnolt je dokazan trener, šampion sa Oklahoma Siti Tanderima i neko ko bi u mogućnosti mogao da bude i prvi trener Amera. Bikerstaf je preko 20 godina u NBA ligi, a u poslednje dve sezone beleži sjajne rezultate sa Detroit Pistonsima. U prvoj sezoni bio je drugi u glasanju za trenera godine, dok je prošle sa Pistonsima bio prvi na Istoku.
Što se tiče Fjua, on ima 63 godine i već 27 godina vodi prvi tim Gonzage. Stvorio je mnogo NBA igrača, a Amerikanci izuzetno poštuju svoj koledž sistem. Fju je bio i deo prethodnog stručnog štaba.
Prvo takmičenje na kom ćemo videti ovaj stručni štab na delu jeste Svetsko prvenstvo naredne godine u Kataru. Međutim, znate i sami da je to Amerikancima nebitno i da nikad ne šalju najjači sastav. Prava stvar jesu Olimpijske igre 2028. godine na kojima će enorman pritisak biti na drim timu.