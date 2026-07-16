Grom iz vedra neba: Bukari ponovo u Zvezdi, otkup 3.000.000 evra

Mnogo se od njegovog odlaska u Lođ spekulisalo o sudbini 27-godišnjeg krila. Povremeni reprezentativac Gane, inače najskuplje pojačanje u istoriji poljskog kluba, u najmanju ruku nije opravdao 5.500.000 evra uloženih u njegovo dovođenje, pa se verovalo da će brže-bolje napustiti Viđev. Ipak, prvi čovek poljskog kluba Robert Dobricki je krajem maja jasno naglasio da Bukari neće nigde. Da nije imao vremena da se adaptira na novu sredinu, pride znatno drugačiju od Teksasa, te da će u predstojećoj sezoni dobiti priliku da se dokaže.

Ispostaviće se, pak, da poziv iz srpske prestonice Bukari nije mogao da odbije. Ovde je, uostalom, pružao najbolje partije u karijeri. Bilo kod Baraka Bahara, Miloša ili Vladana Milojevića, kratko i kod Dejana Stankovića sa kojim će ponovo sarađivati, kod svakog je krilni fudbaler bio učinkovit, pa je za dve sezone postigao 25 i namestio još 20 golova na ukupno 78 utakmica pre nego što je u Zvezdinu kasu uneo 7.000.000 evra transferom u Ostin.

Tamo je čak i umeo da blesne povremeno, ali po povratku u Evropu nikako. Za šest meseci u Viđevu odigrao je svega osam utakmica. Prvih pet kao starter, ali pošto ni na jednoj nije imao konkretan učinak, do kraja sezone dobio je šansu još samo tri puta, i to na kašičicu. Na kraju ukupno za petstotinak minuta - ni gola, ni asistencije.

Ali, u Crvenoj zvezdi vrlo dobro znaju šta mogu da očekuju od Bukarija, koji će na povratkom na startu adresu zaoštriti konkurenciju na desnom krilu koje je srpski šampion već ojačao dovođenjem Loizosa Loizua. Uz njega, ovog leta stigli su još Kristijan Balov, Mohamed Abu Fani i Muhamed Čam.