Bugari hteli da tuku Irce, ovi pobegli na teren - utakmica prekinuta

Pošto je intervenisala policija sitacija se smirala, između dve grupe napravljena je tampon zona i utakmica je nastavljena.

Na žalost Derija, slika na terenu potpuno se promenila. Prednost koju je Elis Čepmen doneo Ircima u 47. minutu anulirao je Joanis Pitas. Iskusni Kipranin umakao je dvojici štopera domaćeg sastava i na pas golmana Dimitra Evtimova pogodio za 1:1. Imajući u vidu da je isti igrač pre sedam dana postigao dva pogotka, jasno je da se radi o heroju ovog dvomeča...

Konačan rezultat postavio je Beri Koter autogolm u dubokoj sudijskoj nadoknadi. Igrao se 108. minut kada je rezervista Mohamed Brahimi šutirao, a defanzivac Derija prevario svog golmana.

CSKA u narednoj rundi verovatno očekuje azerbejdžanski Karabag.

U jednom od najuzbudljivijih okršaja prve runde kvalifikacija, kijevski Dinamo prošao je rumunsku Univerzitateu iz Kluža posle penala (4:2). Nula u prvom meču, nula u drugom, tako da je odluka pala na 'ruletu'.

U tragičare su izrasli Dorin Kodrea i Aleksandru Kipču. Njih dvojica promašili su drugi treći udarac sa 11 metara. Kod Ukrajinaca sva četvorica izvođača bili su sigurni: Jarmolenko, Braško, Ponomarenko i Lonvajk.

Dinamo u narednoj rundi igra protiv PAOK-a.

Prve utakmice na programu su 23. jula, revanši sedam dana kasnije.

LIGA EVROPE, PRVO KOLO KVALIFIKACIJA (REVANŠ MEČEVI)

Četvrtak

Deri Siti - CSKA Sofija 1:2 (0:0) - prvi meč 2:3

/Čepmen 47 - Pitas 75, Koter 90+18ag/

Univerzitatea Kluž - Dinamo Kijev 2:4 penalima (0:0, 0:0, 0:0) - prvi meč 0:0

20.00: (3,70) Aluminij (3,30) Šerif Tiraspolj (2,00), prvi meč 0:0

20.15: (1,50) Ferencvaroš (4,65) Vojvodina (6,00), prvi meč 2:1

20.30: (3,30) Žilina (3,40) Hajduk Split (2,20), prvi meč 0:2

22.00: (18,0) Vestri (8,50) Karabag (1,10), prvi meč 0:3

***kvote su podložne promenama