Drhtanje i strepnja do poslednjeg trenutka: Hajduk se progurao dalje, sad ide na Pafos

Izgleda da splitski klub ne može bez trzavica i kojekavih peripetija, bez obzira na to o kom takmičenju je reč i o kojoj fazi kvalifikacija. Ali, ovoga leta, nekako se progurao kroz prvo kolo u Ligi Evrope, nije mu se ponovilo ono košmarno veče od pre nekoliko godina kada je već na startu ispao od malteške Gzire.

Progurao se dalje, ušao u drugo kolo kvalifikacija za Ligu Evrope, a sada ide na Pafos. Kiprani su, nije zgoreg podsetiti, prošlog leta u kvalifikacijama za Ligu šampiona izbacili Crvenu zvezdu. Došli su glave beogradskim crveno-belima u plej-ofu, ostavili ih bez elite, a oni se u društvu najboljih nisu obrukali. Naprotiv, ostavili su sasvim dobar dojam: dve pobede (Viljareal, Slavija Prag), tri remija (Olimpijakos, Kairat, Monako) i dva poraza (Bajern Minhen, Juventus, Čelsi). Kada se zbroji, ukupno devet bodova.

Štošta se promenilo u Pafosu od tada, ali o tome više kada dođe do duela kiparskog tima i dalmatinskog mezimčeta…

Tokom leta je i Hajduk pravio rokade, dovodio je igrače iz inostranstva. U prvoj utakmici protiv Žiline na Poljudu se pogotkom predstavio Dalison de Almeida, međutim, trener Gonzalo Garsija ga je disciplinovao za revanš. Jer, ne sme da bude kašnjenja. Ušao je sa klupe, kao i Marko Livaja, a u drugoj utakmici sa Slovacima gol je dao još jedan novajlija. Među strelce se upisao štoper Alek van Horenbek.

Belgijanac je stigao iz holandskog Heraklesa, pokazao je da se dobro snalazi u kaznenom prostoru protivnika. Levi bek Šimun Hrgović izveo je slobodan udarac, a Alek van Horenbek trznuo glavom i zanjihao mrežu. Čini se da bi od njega Bili mogli da imaju koristi, mada je isuviše rano za detaljniju analizu.

Išlo je sve kao po loju za Hajduk do početka drugog dela, nije mu Žilina napravila iole ozbiljniju šansu, ali je nekoliko minuta nakon povratka na teren uspela da izjednači preko hrvatskog napadača Marka Roginića. Odnos snaga od tada je počeo da se menja. Gonzalo Garsija je pokušao da trgne ekipu sa nekoliko izmena – uvodio je ofanzivne igrače. Vreme je proticalo, delovalo je da će hravtski predstavnik proći dalje bez većih poteškoća, ali je u nadoknadi Dario Melnjka smestio loptu u pogrešnu mrežu.

Nekoliko minuta za Hajduk i njegove navijače trajali su kao čitava večnost, ali je dodatni stres izbegnut.

LIGA EVROPE, PRVO KOLO KVALIFIKACIJA (REVANŠ MEČEVI)

Četvrtak

Deri Siti - CSKA Sofija 1:2 (0:0) - prvi meč 2:3

/Čepmen 47 - Pitas 75, Koter 90+18ag/

Univerzitatea Kluž - Dinamo Kijev 2:4 penalima (0:0, 0:0, 0:0) - prvi meč 0:0

Aluminij - Šerif Tiraspolj 0:1 (0:1) , prvi meč 0:0

/Ulrih 5/

Ferencvaroš - Vojvodina 3:0 (2:0), prvi meč 2:1

/Žozef 27, Zakarijasen 34, Gruber 71/

Žilina - Hajduk Split 2:1 (0:1), prvi meč 0:2

/Roginić 52, Melnjka 90+1ag - Van Horenbek 45+2/

22.00: (18,0) Vestri (8,50) Karabag (1,10), prvi meč 0:3

***kvote su podložne promenama