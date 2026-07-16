Budućnost dovela reprezentativca Južnog Sudana

Svoju evropsku odiseju Šajok je započeo u turskoj Bursi, a sjajne partije brzo su ga lansirale u evroligaški Fenerbahče, sa kojim se okitio i titulom šampiona Turske. Njegov košarkaški put bio je izuzetno dinamičan i globalan – branio je boje kineskih klubova Šandong i Ljaoning, igrao za japanski Altiri Čibu, dok je u Evroligi, pored Fenera, nastupao i za Makabi iz Tel Aviva, sa kojim je osvojio Kup Izraela.

Ipak, svetsku slavu i pažnju najšire javnosti Šajok je privukao nastupajući za reprezentaciju Južnog Sudana, gde je izrastao u jednog od lidera ovog košarkaškog čuda uz Karlika Džonsa koji igra u Partizanu.

Na Mundobasketu 2023. godine prosečno je beležio 13,2 poena i bio ključni faktor u istorijskom plasmanu na Olimpijske igre. U Parizu je otišao korak dalje, predvodeći svoju selekciju sa 14,7 poena i 3,7 skokova po utakmici.

Navijači širom sveta ga ipak najbolje pamte po vanserijskom izdanju u pripremnoj utakmici protiv Sjedinjenih Američkih Država pred Olimpijske igre, kada je najboljim NBA zvezdama bez ikakvog straha ubacio 25 poena, uz čak šest pogođenih trojki.

Podgoričani su potpisom Šajoka rešili pitanje primarnog poentera na spoljnim pozicijama.