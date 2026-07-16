Voša baš slabo divani mađarski: Ništa od Lige Evrope, ostaje Ajaks za „vađenje“

Malo čudo je bilo potrebno Vojvodini posle poraza u Novom Sadu pre sedam dana, ali večeras ga nije bilo ni na vidiku. Dobrih 25 minuta drugog poluvremena bili su recept kako je trebalo Lale da izgledaju u celom dvomeču protiv Ferencvaroša, kada su stvorile dve kolosalne šanse, ali i tada je jedna velika greška Nikolića ubila momentum crveno-belih da dođu makar do počasnog gola.

Evropska odiseja nije završena za Vojvodinu, seli se u kvalifikacije za Ligu konferencije, a tamo je za „vađenje“ čeka – Ajaks. Žreb, što bi se reklo, od zlog oca i još gore majke... Ali, to je nama naša borba na međunarodnoj sceni minulih godina dala.

Zvučaće posle svega blesavo, ali delovalo je na početku da je tim Miroslava Tanjge hrabrije ušao u utakmicu nego na svom terenu pre sedam dana. Izrodila se u 3. minutu dobra situacija, šut Njegoša Petrovića, koji je golman Ferencvaroša skrenuo u korner. Napadi su išli preko raspoloženog Sukačeva i taman kada se činilo da će Novosađani imati čemu da se nadaju u revanšu, usledio je trenutak odluke: Barosa je lopta nesrećno pogodila i odbila se unazad, Crnomarković i Suč su uhvaćeni na pogrešnoj nozi i na brisanom prostoru, a mađarski štoper je oborio večeras ponovo neuhvatljivog Lenija Džozefa. Sevnuo je direktan crveni karton i što se tiče Vojvodine ovog puta – to je bilo to.

Mađari su polako pritiskali, sabijali srpski tim u šesnaesterac, desile su se dve-tri šanse pre nego što je u 27. minutu Osvat jednim pasom izbacio iz igre trojicu fudbalera Vojvodine, stvorio šansu Zaharijasenu, koji je asistirao Džozefu za vođstvo (1:0).

Nije se igralo još mnogo, svega sedam minuta, kada je Ferencvaroš golom kao na malom fudbalu duplirao prednost: Zaharijasen je sa dva metra skrenuo loptu u praznu mrežu (2:0). Četiri minuta posle toga fantastični reprezentativac Haitija Leni Džozef, tek što je stigao sa Mundijala, pogodio je prečku...

Više nije imalo šta da se izgubi, a sedenje u „bunkeru“ moglo je da donese samo još ubedljiviji poraz. Zato je Vojvodina izašla na drugo poluvreme da – igra fudbal. I igrala ga je jako dobro nekih 25 minuta. Ranđelović je imao dve ogromne šanse da smanji zaostatak, Sukačev je jednom zapretio sa ivice šesnaesterca, a onda novo pomračenje.

Loš pas Nikolića ka Đakovcu ispred svog šesnaesterca presekao je Kadu, a rezervista Gruber dočekao da se upiše u strelce za 3:0. Za kraj.

I jedni i drugi će sada u Holandiju: Ferencvaroš će na Tvente, Vojvodina na Ajaks. Samo što je srpski klub svog džokera da može jednom da ispadne već potrošio.

FERENCVAROŠ – VOJVODINA 3:0 (2:0) (prvi meč 2:1)

/Žozef Leni 27, Zakarijasen 34, Gruber 71/

Stadion: Grupama arena.

Gledalaca: 13.900.

Sudija: Vitalijs Spasjonikovs (Letonija).

Crveni karton: Kornel Suč (Vojvodina) u 9. minutu.

FERENCVAROŠ (4-3-3): Dibuš – Osvat (od 82. Nađ), Gomez, Remakers, Kadu – Kanihovski (od 61. Gruber), Keita, Korbu – Zakarijasen (od 74. Sevikjan), Bamidele (od 61. Akolatse), Žozef Leni (od 74. Listeš).

VOJVODINA (4-2-3-1): Rosić – Nikolić, Suč, Crnomarković, Baros – Petrović, Đakovac (od 84. Peranović) – Ranđelović (od 76. Mitrović), Zukić (od 60. Kokanović), Sukačev (od 76. Kolarević) – Vukanović (od 61. Vidosavljević).