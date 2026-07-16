Crnogorski klubovi & Evropa – teško da može gore! Velež na mišiće prošao u Ligi konferencije
Vreme čitanja: 3min | čet. 16.07.26. | 21:28
Mostarski klub pobedio Milsami u revanšu i izbacio Moldavce – 0:1
Nova sezona i stara priča, dobro poznata. Crnogorski klubovi na evropskoj pozornici – teško da može gore. Ukus je opor i gorak. Tri eliminacije za samo dve večeri.
Kairat iz Almatija izbacio je Sutjesku iz kvalifikacija za Ligu šampiona, ali klub iz Nikšića barem nije završio evropsku priču, potrajaće (još malo) na njoj. Sinoć je Lijepaja ugasila svaku nadu Dečiću, za njega je boravak na međunarodnoj sceni završen. Eliminisan je iz kvalifikacija za Ligu konferencije, a pridružio mu se i Petrovac.
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Nije imao Petrovac bogzna čemu da se nada već posle prve utakmice. Kao domaćin je Žalgiris dočekao u Podgorici i izgubio – 1:3. Srpski napadač Nikola Petković obeležio je tu utakmica, a i nedelju dana kasnije potpisao je novu pobedu i prolaz litvanskog kluba – 2:1.
Dve utakmice i – tri gola Nikole Petkovića protiv Petrovca. Napadač koji je još pre šest godina napsutio Javor i otisnuo se preko granice igra veoma dobro ove sezone. Od početka prvenstva dao je sedam golova u Litvaniji, da bi u dve utakmice sa crnogorskim predstavnik bio i te kako produktivan. Načeo je klub sa primorja iz penala, a dokusurio ga je Nemanja Mihajlović.
Srpski fudbaleri udruženim snagama stavili su tačku na međunarodnu priču Petrovca. Sve što je tim iz Crne Gore uspeo jeste da ublaži poraz u Litvaniji. Ali, ne i da izbegne poraz i makar za trunku popravi učinak klubova iz susedstva. Poražavajuć je: sedam utakmica i sedam neuspeha. Niti jedan jedini remi nije izvučen.
Istina, ostalo je Mornaru da odigra revanš protiv andorskog Atletik Eskaldesa u kvalifikacijama za Ligu konferencije…
Zato mogu da budu zadovoljni u Mostaru, jer je Velež i dalje živ u kvalifikacijama za treće po snazi evropsko takmičenje. Posle prve utakmice bilo 1:1, ali su Rođeni na mišiće u Ligi konferencije prošli Milsami. Pobedili su ga u revanšu u Moldaviji – 1:0.
Imao je nekoliko poluprilika Velež u prvom poluvremenu i početkom nastavka, aktivan je bio po desnom boku. Bio je konkretniji od Milsamija, međutim, gol je izostajao, a onda se deset minuta pre kraja dogodilo nešto bitno. Vasile Lučita je zaradio drugi žuti karton za 17 minuta na teren, isključen je i olakšao je Rođenima. Samo tri minuta nakon što su Moldavci ostali sa desetoricom, Aldin Mešić pronašao je put do mreže i naredne faze.
KVALIFIKACIJE ZA LIGU KONFRENCIJE, PRVO KOLO (REVANŠI)
Utorak
La Fjorita – UNA Štrasen 0:2 (0:2)
Sreda
Mališevo - Vlaznija 5:0 (2:0), prvi meč 1:2
Dečić - Lijepaja 1:2 (1:1), prvi meč 0:1
Četvrtak
Inter Turku - Sarajevo 2:1 (0:1), prvi meč 1:1
Astana - Dinamo Tirana 1:4 (1:0), prvi meč 1:1
Jelimaj - Alaškert 5:6 penali (2:2, 1:1), prvi meč 1:1
Ilves - Diferdanž 3:1 (0:1), prvi meč 0:0
Pjunik - Marakslok 1:0 (0:0), prvi meč 3:0
Paide - Hegelman 3:0 (2:0), prvi meč 1:1
Sent Džozef - Bohemijans Dablin 0:0, prvi meč 0:2
Torpedo Kutaisi - Zira 0:3 (0:2), prvi meč 0:3
Levadija Talin - Kernerfon 5:0 (3:0), prvi meč 5:0
RFS - Glentoran 2:0 (1:0), prvi meč 2:1
Vikingur Gota - Stjernan 2:2 (0:0), prvi meč 1:3
Dinamo Tbilisi - Mondorf (u toku), prvi meč 2:1
BATE Borisov - Elbasani (u toku), prvi meč 1:1
Milsami - Velež 0:1 (0:0), prvi meč 1:1
Santa Koloma - Penibont 3:0 (1:0), prvi meč 1:0
Žalgiris - OFK Petrovac 2:1 (0:0), prvi meč 3:1
19.30: (1,62) Hamrun (3,60) NSI Runavik (5,40), prvi meč: 1:1
20.00: (1,23) Škendija (6,00) Koledž Evropa (10,0), prvi meč: 5:0
20.00: (1,20) Balkani (6,00) Konahs (12,0), prvi meč: 0:0
20.00: (3,40) Sileks (3,20) Dinamo Minsk (2,10), prvi meč: 1:0
20.45: (1,40) Mornar Bar (4,10) Atletik Eskaldes (8,00), prvi meč: 1:2
20.45: (1,58) Linfild (3,50) Nome Kalju (6,25), prvi meč: 0:1
21.00: (6,00) Virtus (4,00) Dila Gori (1,50), prvi meč: 1:3
***Kvote su podložne promenama