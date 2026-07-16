Crnogorski klubovi & Evropa – teško da može gore! Velež na mišiće prošao u Ligi konferencije

Nije imao Petrovac bogzna čemu da se nada već posle prve utakmice. Kao domaćin je Žalgiris dočekao u Podgorici i izgubio – 1:3. Srpski napadač Nikola Petković obeležio je tu utakmica, a i nedelju dana kasnije potpisao je novu pobedu i prolaz litvanskog kluba – 2:1.

Dve utakmice i – tri gola Nikole Petkovića protiv Petrovca. Napadač koji je još pre šest godina napsutio Javor i otisnuo se preko granice igra veoma dobro ove sezone. Od početka prvenstva dao je sedam golova u Litvaniji, da bi u dve utakmice sa crnogorskim predstavnik bio i te kako produktivan. Načeo je klub sa primorja iz penala, a dokusurio ga je Nemanja Mihajlović.

Srpski fudbaleri udruženim snagama stavili su tačku na međunarodnu priču Petrovca. Sve što je tim iz Crne Gore uspeo jeste da ublaži poraz u Litvaniji. Ali, ne i da izbegne poraz i makar za trunku popravi učinak klubova iz susedstva. Poražavajuć je: sedam utakmica i sedam neuspeha. Niti jedan jedini remi nije izvučen.

Istina, ostalo je Mornaru da odigra revanš protiv andorskog Atletik Eskaldesa u kvalifikacijama za Ligu konferencije…

Zato mogu da budu zadovoljni u Mostaru, jer je Velež i dalje živ u kvalifikacijama za treće po snazi evropsko takmičenje. Posle prve utakmice bilo 1:1, ali su Rođeni na mišiće u Ligi konferencije prošli Milsami. Pobedili su ga u revanšu u Moldaviji – 1:0.

Imao je nekoliko poluprilika Velež u prvom poluvremenu i početkom nastavka, aktivan je bio po desnom boku. Bio je konkretniji od Milsamija, međutim, gol je izostajao, a onda se deset minuta pre kraja dogodilo nešto bitno. Vasile Lučita je zaradio drugi žuti karton za 17 minuta na teren, isključen je i olakšao je Rođenima. Samo tri minuta nakon što su Moldavci ostali sa desetoricom, Aldin Mešić pronašao je put do mreže i naredne faze.

KVALIFIKACIJE ZA LIGU KONFRENCIJE, PRVO KOLO (REVANŠI)

Utorak

La Fjorita – UNA Štrasen 0:2 (0:2)

Sreda

Mališevo - Vlaznija 5:0 (2:0), prvi meč 1:2

Dečić - Lijepaja 1:2 (1:1), prvi meč 0:1

Četvrtak

Inter Turku - Sarajevo 2:1 (0:1), prvi meč 1:1

Astana - Dinamo Tirana 1:4 (1:0), prvi meč 1:1

Jelimaj - Alaškert 5:6 penali (2:2, 1:1), prvi meč 1:1

Ilves - Diferdanž 3:1 (0:1), prvi meč 0:0

Pjunik - Marakslok 1:0 (0:0), prvi meč 3:0

Paide - Hegelman 3:0 (2:0), prvi meč 1:1

Sent Džozef - Bohemijans Dablin 0:0, prvi meč 0:2

Torpedo Kutaisi - Zira 0:3 (0:2), prvi meč 0:3

Levadija Talin - Kernerfon 5:0 (3:0), prvi meč 5:0

RFS - Glentoran 2:0 (1:0), prvi meč 2:1

Vikingur Gota - Stjernan 2:2 (0:0), prvi meč 1:3

Dinamo Tbilisi - Mondorf (u toku), prvi meč 2:1

BATE Borisov - Elbasani (u toku), prvi meč 1:1

Milsami - Velež 0:1 (0:0), prvi meč 1:1

Santa Koloma - Penibont 3:0 (1:0), prvi meč 1:0

Žalgiris - OFK Petrovac 2:1 (0:0), prvi meč 3:1

19.30: (1,62) Hamrun (3,60) NSI Runavik (5,40), prvi meč: 1:1

20.00: (1,23) Škendija (6,00) Koledž Evropa (10,0), prvi meč: 5:0

20.00: (1,20) Balkani (6,00) Konahs (12,0), prvi meč: 0:0

20.00: (3,40) Sileks (3,20) Dinamo Minsk (2,10), prvi meč: 1:0

20.45: (1,40) Mornar Bar (4,10) Atletik Eskaldes (8,00), prvi meč: 1:2

20.45: (1,58) Linfild (3,50) Nome Kalju (6,25), prvi meč: 0:1

21.00: (6,00) Virtus (4,00) Dila Gori (1,50), prvi meč: 1:3

***Kvote su podložne promenama