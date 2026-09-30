SRBIJA – TIM ZA NEMAČKU: Palica u Tadićevim rukama, šansa za Mimovića

Vreme čitanja: 2min | sre. 30.09.26. | 21:12
Petrović bi mogao da dobije priliku na golu
(Od izveštača Mozzart Sporta iz Minhena)
A, sada da vidimo kakvi su Orlovi kad su u gostima. Kod kuće se nisu proslavili, na dve utakmice doživeli su dva poraza. A, tek sada ide teži deo ovog ciklusa: meč sa Nemačkom u Minhenu u četvrtak veče, pa sa Holandijom u Ajndhovenu u nedelju.
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Selektor Veljko Paunović je ostao bez dvojice uzdanica. Sergej Milinković-Savić je zaradio povredu u prvom poluvremenu protiv Holandije u Beogradu, tako da je napustio tabor reprezentacije i neće moći da igra u naredne dve utakmice. Povredio se i Strahinja Pavlović na istom meču, ni on nije ostao na terenu do kraja susreta, ali je otputovao sa ekipom za Minhen, mada su veće šanse da zaigra u Ajndhovenu nego sutra veče.
To su već dve prinudne izmene koje Paunović mora da napravi, mada je pitanje da li bi SMS i Pavlović bili starteri protiv Nemačke, jer nije nemoguće, s obzirom na rotacije o kojima je selektor dosta pričao, da bi obojica svakako bila na klupi. Kao što je bio Tadić protiv Holandije...
Mogla bi da se očekuje promena i na golu, pa da priliku dobije Đorđe Petrović, koji u dobroj formi brani u Engleskoj. Vanja Milinković-Savić je svoj deo posla u prethodne dve utakmice odradio odlično, pokazao je da nema greške u tome što je prvi golman reprezentacije, ali sada bi prilika mogla da se ukaže Petroviću.
Ako je Paunović zadovoljniji kako je Srbija izgledala protiv Holandije nego protiv Grčke, a uz to je ponovo čeka meč gde će više morati da „radi“ u defanzivi, onda se nekako logički nameće odgovor da će Orlovi ponovo istrčati na teren u formaciji sa trojicom štopera. Pošto Pavlovića gotovo sigurno neće biti, taj trio bi trebalo da čine Eraković, Nemanja Gudelj i Babić.
Ognjen Mimović je dobio povratnu kartu iz mlade u A selekciju. Bio je Paunovićev prvi izbor i protiv Engleske na Vembliju i protiv Španije u Viljarealu, pa deluje da će biti i protiv Nemačke na Alijanc areni. Uz drugu aut liniju mogao bi da dejstvuje Filip Kostić. Tandem između njih, kao protiv Holandije, jer su odradili sasvim korektan posao, Aleksandar Stanković i Saša Lukić.
Uloga kreatora napadačkih akcija namenjena je Dušanu Tadiću i Andriji Živkoviću, a za egzekuciju je tu Luka Jović, koji je protiv Lala postigao gol i imao još dve velike prilike.
Prema tome, tim Srbije za meč sa Nemačkom trebalo bi da čine: Petrović – Eraković, N. Gudelj, Babić – Mimović, Stanković, Lukić, Kostić – Živković, Jović, Tadić.