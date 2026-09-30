SRBIJA – TIM ZA NEMAČKU: Palica u Tadićevim rukama, šansa za Mimovića

Selektor Veljko Paunović je ostao bez dvojice uzdanica. Sergej Milinković-Savić je zaradio povredu u prvom poluvremenu protiv Holandije u Beogradu, tako da je napustio tabor reprezentacije i neće moći da igra u naredne dve utakmice. Povredio se i Strahinja Pavlović na istom meču, ni on nije ostao na terenu do kraja susreta, ali je otputovao sa ekipom za Minhen, mada su veće šanse da zaigra u Ajndhovenu nego sutra veče.

To su već dve prinudne izmene koje Paunović mora da napravi, mada je pitanje da li bi SMS i Pavlović bili starteri protiv Nemačke, jer nije nemoguće, s obzirom na rotacije o kojima je selektor dosta pričao, da bi obojica svakako bila na klupi. Kao što je bio Tadić protiv Holandije...

Mogla bi da se očekuje promena i na golu, pa da priliku dobije Đorđe Petrović, koji u dobroj formi brani u Engleskoj. Vanja Milinković-Savić je svoj deo posla u prethodne dve utakmice odradio odlično, pokazao je da nema greške u tome što je prvi golman reprezentacije, ali sada bi prilika mogla da se ukaže Petroviću.

Ako je Paunović zadovoljniji kako je Srbija izgledala protiv Holandije nego protiv Grčke, a uz to je ponovo čeka meč gde će više morati da „radi“ u defanzivi, onda se nekako logički nameće odgovor da će Orlovi ponovo istrčati na teren u formaciji sa trojicom štopera. Pošto Pavlovića gotovo sigurno neće biti, taj trio bi trebalo da čine Eraković, Nemanja Gudelj i Babić.