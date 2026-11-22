Košarkaši Partizan Mozzart Beta večeras od 19.30 dočekuju ekipu Dubaija u okviru ABA lige, ali će ovaj duel imati specifičnu uvertiru. S obzirom na to da se ista dva rivala sastaju već u sredu u znatno važnijem okršaju Evrolige, realno je očekivati da će oba trenera večeras „skrivati karte”, te da ćemo gledati meč nešto smanjenog intenziteta kako bi se sačuvala svežina za evropski ispit.

Za crno-bele je, kao i u prethodnom periodu, ključno pitanje zdravstveni bilten i ko će od povređenih igrača biti u stanju da pomogne ekipi. Nakon što su prethodni duel protiv Bešiktaša propustili Lamar Stivens, Derek Vilis, Luka Vildoza i Itan Tompson, dok se u tim vratio Kevarijus Hejs, stručni štab Đoana Penjaroje ponovo vaga sa kojim snagama ulazi u meč.