Stivens sa štakama pred Dubai čeka snimanje, Penjaroja se nada Vilisu
Vreme čitanja: 2min | ned. 22.11.26. | 10:27
Partizan Mozzart Bet se sprema za dupli okršaj sa Dubaijem, na redu je ABA liga
Košarkaši Partizan Mozzart Beta večeras od 19.30 dočekuju ekipu Dubaija u okviru ABA lige, ali će ovaj duel imati specifičnu uvertiru. S obzirom na to da se ista dva rivala sastaju već u sredu u znatno važnijem okršaju Evrolige, realno je očekivati da će oba trenera večeras „skrivati karte”, te da ćemo gledati meč nešto smanjenog intenziteta kako bi se sačuvala svežina za evropski ispit.
Za crno-bele je, kao i u prethodnom periodu, ključno pitanje zdravstveni bilten i ko će od povređenih igrača biti u stanju da pomogne ekipi. Nakon što su prethodni duel protiv Bešiktaša propustili Lamar Stivens, Derek Vilis, Luka Vildoza i Itan Tompson, dok se u tim vratio Kevarijus Hejs, stručni štab Đoana Penjaroje ponovo vaga sa kojim snagama ulazi u meč.
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Ono što u ovom trenutku sa sigurnošću može da se tvrdi jeste da u sastavu kluba iz Humske neće biti Lamara Stivensa. Američki košarkaš je doživeo teško istegnuće mišića lista, zbog čega je utakmicu protiv turskog predstavnika pratio sa štakama. Medicinski tim srpskog velikana obaviće nova snimanja tek za desetak dana, kada otok u potpunosti spadne, pa će se tek tada znati svi detalji i koliko će tačno trajati njegova pauza.
Sa druge strane, iz tabora „Parnog valjka” stižu i ohrabrujuće vesti pred večerašnji okršaj. Postoji realna mogućnost da na parketu konačno vidimo Dereka Vilisa, koji je van terena još od prvog meča u sezoni kada je pokidao tetive skočnog zgloba. Takođe, čini se da je i Itan Tompson uspešno zalečio udarac u kuk i da bi mogao da se nađe u konkurenciji za tim, dok će odluka o nastupu Luke Vildoze verovatno biti doneta neposredno pred početak meča jer njega već neko vreme muči skočni zglob.
Ipak, ono što raduje je odlična utakmica Kajla Olmana protiv Bešiktaša, pa treba očekivati njegovu novu sjajnu rolu.
Večerašnji duel tako će poslužiti kao idealna prilika da se igrači koji izlaze iz povreda polako uvedu u takmičarski ritam bez prevelikog rizika, dok će pravi taktički rat i maksimalna potrošnja ostati rezervisani za sredu i evroligaški obračun.
ABA LIGA - 9. kolo
Petak:
FMP Železnik - Igokea 69:71
/Kovačević, Nil 16 - Stefanović 22/
Krka - Borac Mozzart 91:73
/Božić 19 - Spir 22/
Bosna - Ilirija 73:67
/Peri 22 - Todorović 23/
Subota
Cedevita Olimpija - Slovan Bratislava 77:61
/Kauan 20 - Bukenan 14/
Spartak Subotica - Beč 87:61
/Pipkins 19 - Trajs 21/
Nedelja
12.00: (1,60) Mega (16,0) Studentski Centar (2,65)
13.00: (1,05) Crvena zvezda (27,0) Cibona (11,0)
16.30: (1,35) Kluž (16,0) Zadar (3,70)
17.00: (1,10) Budućnost (23,0) Široki (8,00)
19.30: (1,90) Partizan Mozzartbet (15,0) Dubai (2,10)
*** Kvote su podložne promenama