Gul pustio krv za veliku pobedu Galate, deset ekipa ima devet bodova (VIDEO)
Vreme čitanja: 6min | uto. 24.11.26. | 20:43
Aston Vila pala u Istanbulu a da nije napravila nijednu šansu
Slavi Galatasaraj možda i ključnu pobedu za plasman u narednu fazu Lige šampiona! U dosta lošoj utakmici na Ali Sami Jenu, turski šampion uspeo je da 'umuva' jednu loptu u mrežu Aston Vile (1:0) i stigne do zlata vrednih bodova, a najzaslužniji za to je rezervista Deniz Gul.
Momak koji je ušao u igru 62. minutu pogodio je mrežu Engleza 77, doživevši tom prilikom ozbiljnu povredu nosa. Mladi ofanzivac doslovno je pustio krv za trijumf domaćina, pošto ga je Nikolas Džekson, u želji da izbije loptu iz svog šesnaesterca, žestoko opalio po licu. I da Gul nije pogodio nema sumnje da bi Galata imala idealnu priliku da dođe do gola, jer bi Danijel Zibert pokazao na belu tačku. Ali ovako je verovatno još slađe...
Izabrane vesti
Nakon ove pobede turskog velikana na tabeli imamo vrlo interesantnu situaciju - čak 10 ekipa ima devet bodova. Podsetimo, prošle godine sa devet se prolazilo dalje (u doigravanje), međutim u prvoj sezoni odigranoj po ovom sistemu bilo je potrebno čak 11. Galatasaraj je svakako u vrlo dobroj poziciji. Još jedna pobeda garantovaće nokaut fazu, a predstojeća dva rivala u njegovom su rangu ili čak slabiji. Prvo sledi put u Atinu, na duel sa AEK-om, pa onda okršaj kod kuće sa Fajenordom.
Nema sumnje da će Okan Buruk i njegovi momci sve učiniti kako bi sve rešili do poslednjeg kola u utakmice u Parizu protiv prvaka Evrope.
Sve što se događalo u prvih 45 minuta staje u svega dve reči: veliko ništa. Ako ćemo po ritmu i energiji, bio je to nivo ovdašnjeg superligaškog fudbala, koji ka visinama elitnog fudbala nisu mogli da povuku ni sjajni individualci poput Johana Manzambija s jedne ili Alekseja Batrakova s druge strane. Ugurdžan Čakir i Zajon Suzuki nisu imali potrebe da intervenišu. Našli su se u kadru svega nekoliko puta. Aston Vila sakupila dva pokušaja (pored gola), Galatasaraj nijedan. A i kako drukčije kad statistika kaže da su i jedni i drugi imali jedva preko 50 odsto uspešnih dodavanja u završnoj trećini...
Kvalitetom ni drugi deo nije bio bogzna koliko bolji, ali je nekoliko žešćih duela i čarki učinilo da se makar malo zakuva. Mašio Zibert sedam puta za džep, prednjačili su u oštim faulovima gosti i to kao da je dodatno motivisalo Turke.
Koliko je Galatasaraj bio inferioran u prvom poluvremenu (xG 0,02), toliko je Vila podbacila u drugom (xG 0,06)?! Apsolutno ništa nisu napravili gosti. Probao je Unai Emeri da razmrda ekipu promenama, uveo Ibrahima Ebajea, Leona Gorecku, kasnije Rosa Barklija i Emilijana Buendiju - ništa nije vredelo. S druge strane, Buruk je pogodio u centar sa Denizom Gulom. Stavio je ovaj momak glavu 'na panj' u pomenutom 77. minutu i to mu je donelo satisfakciju.
Jedan od najvažnijih trenutaka u njegovoj karijeri - prvi gol u karijeri u Ligi šampiona i vrlo izvesno epitet Galatinog heroja za sva vremena. Zbog pogotka pre svega, ali i zbog činjenice da je za taj gol ozbiljno iskrvario. A dobro je poznato koliko Turci cene igrače od srca i strasti.
Da sve bude interesantnije, bio je to prvi udarac u okvir gola na utakmici?!
Ono što ovaj trijumf Galatsaraja čini još većim jeste činjenica da Okan Bukur zbog povreda nije mogao da računa na nekoliko standardnih igrača. Falio je pre svega prvi strelac Viktor Osimen, zatim superstar Rafa Leao, pa Mađar Roland Šalaj.
LIGA ŠAMPIONA, 5. KOLO
Utorak
Galatasaraj - Aston Vila 1:0 (0:0)
/Gul 77/
Bode Glimt - LASK 1:0 (0:0)
/Bogarde 90+2/
21.00: (1,50) Arsenal (4,50) Borusija Dortmund (6,00) MOZZART RELAX
21.00: (1,33) Mančester Siti (6,25) Napoli (7,00)
21.00: (1,35) Lajpcig (6,00) Lans (6,50)
21.00: (2,90) Fajenord (3,70) Porto (2,25)
21.00: (1,13) Real Madrid (9,00) PSV (16,0) MOZZART RELAX
21.00: (10,0) Slovan Bratislava (6,25) Betis (1,25) MOZZART RELAX
21.00: (1,259 Komo (6,50) AEK (10,0)
Sreda
18.45: (3,00) Slavija Prag (3,90) Viljareal (2,15)
18.45: (19,0) Sabah (10,5) Barselona (1,10)
21.00: (2,60) Šahtjor (3,60) Fenerbahče (2,55)
21.00: (4,90) Lil (4,40) Bajern (1,60)
21.00: (4,20) Klub Briž (4,50) Liverpul (1,67)
21.00: (1,42) Inter (5,60) Štutgart (5,80)
21.00: (1,45) Pari Sen Žermen (5,30) Roma (5,70)
21.00: (1,12) Atletiko Madrid (9,00) Viking (18,0)
21.00: (2,45) Sporting (3,70) Mančester Junajted (2,60)
*** kvote su podložne promenama