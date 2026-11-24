Nakon ove pobede turskog velikana na tabeli imamo vrlo interesantnu situaciju - čak 10 ekipa ima devet bodova. Podsetimo, prošle godine sa devet se prolazilo dalje (u doigravanje), međutim u prvoj sezoni odigranoj po ovom sistemu bilo je potrebno čak 11. Galatasaraj je svakako u vrlo dobroj poziciji. Još jedna pobeda garantovaće nokaut fazu, a predstojeća dva rivala u njegovom su rangu ili čak slabiji. Prvo sledi put u Atinu, na duel sa AEK-om, pa onda okršaj kod kuće sa Fajenordom.

Nema sumnje da će Okan Buruk i njegovi momci sve učiniti kako bi sve rešili do poslednjeg kola u utakmice u Parizu protiv prvaka Evrope.

Sve što se događalo u prvih 45 minuta staje u svega dve reči: veliko ništa. Ako ćemo po ritmu i energiji, bio je to nivo ovdašnjeg superligaškog fudbala, koji ka visinama elitnog fudbala nisu mogli da povuku ni sjajni individualci poput Johana Manzambija s jedne ili Alekseja Batrakova s druge strane. Ugurdžan Čakir i Zajon Suzuki nisu imali potrebe da intervenišu. Našli su se u kadru svega nekoliko puta. Aston Vila sakupila dva pokušaja (pored gola), Galatasaraj nijedan. A i kako drukčije kad statistika kaže da su i jedni i drugi imali jedva preko 50 odsto uspešnih dodavanja u završnoj trećini...