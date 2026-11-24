Da kukamo, plačemo i panično kupujemo? Budite sigurni da nećemo
Vreme čitanja: 2min | uto. 24.11.26. | 19:41
Trener prvaka Evrope tvrdi da PSŽ neće paničiti niti tražiti pojačanja u napadu uprkos teškim povredama Dezirea Duea i Hviče Kvarachelije
Jedan za drugim, u roku od samo mesec dana, krilni napadači Pari Sen Žermena doživeli su identičnu, tešku povredu - pokidali su prednje ukrštene ligamente desnog kolena. Tako su Hviča Kvarachelija i Dezire Due praktično već završili sezonu koja nije stigla ni do pola, a trenera aktuelnog dvostrukog uzastopnog šampiona Evrope Luisa Enrikea doveli u vrlo nezahvalnu situaciju. I bez jednog je bilo nezgodno, bez obojice biće baš teško.
Ipak, španski stručnjak tvrdi da nema ni svrhe ni smisla da se žali na ovaj ozbiljan gubitak, jer to prosto nije deo DNK njegovog tima. Govoreći na konferenciji za medije pred sutrašnji meč Lige šampiona protiv Rome na Parku prinčeva (Sreda, 21.00), Luis Enrike je rekao da je uveren da će ostatak ekipe umeti da nadoknadi odsustvo Hviče i Duea. Malodušnost nije opcija.
Izabrane vesti
"Da li ćemo sada početi da plačemo i žalimo se? Ne, tako ne funkcioniše ovaj tim", poručio je španski stručnjak, koji veruje da će PSŽ i u ovako zahtevnim okolnostima pokazati otpornost i koncentraciju, ističući da će pred svima biti "veliki izazov".
Svako drugi bi na mestu Parižana, i uz njihov budžet, posegnuo za pojačanjima u predstojećem zimskom prelaznom roku. Enrike tvrdi da za tim neće biti potrebe!?
"To nije naš stil. Sa ovim igračima, ovim stručnim štabom, ovim klubom i ovim navijačima, ostajemo uvereni da možemo dobro da obavimo svoj posao i prevaziđemo ove poteškoće," poručio je strateg Svetaca.
LIGA ŠAMPIONA, 5. KOLO
Utorak
Galatasaraj - Aston Vila U TOKU
Bode Glimt - LASK U TOKU
21.00: (1,50) Arsenal (4,50) Borusija Dortmund (6,00) MOZZART RELAX
21.00: (1,33) Mančester Siti (6,25) Napoli (7,00)
21.00: (1,35) Lajpcig (6,00) Lans (6,50)
21.00: (2,90) Fajenord (3,70) Porto (2,25)
21.00: (1,13) Real Madrid (9,00) PSV (16,0) MOZZART RELAX
21.00: (10,0) Slovan Bratislava (6,25) Betis (1,25) MOZZART RELAX
21.00: (1,259 Komo (6,50) AEK (10,0)
Sreda
18.45: (3,00) Slavija Prag (3,90) Viljareal (2,15)
18.45: (19,0) Sabah (10,5) Barselona (1,10)
21.00: (2,60) Šahtjor (3,60) Fenerbahče (2,55)
21.00: (4,90) Lil (4,40) Bajern (1,60)
21.00: (4,20) Klub Briž (4,50) Liverpul (1,67)
21.00: (1,42) Inter (5,60) Štutgart (5,80)
21.00: (1,45) Pari Sen Žermen (5,30) Roma (5,70)
21.00: (1,12) Atletiko Madrid (9,00) Viking (18,0)
21.00: (2,45) Sporting (3,70) Mančester Junajted (2,60)
*** kvote su podložne promenama