Jedan za drugim, u roku od samo mesec dana, krilni napadači Pari Sen Žermena doživeli su identičnu, tešku povredu - pokidali su prednje ukrštene ligamente desnog kolena. Tako su Hviča Kvarachelija i Dezire Due praktično već završili sezonu koja nije stigla ni do pola, a trenera aktuelnog dvostrukog uzastopnog šampiona Evrope Luisa Enrikea doveli u vrlo nezahvalnu situaciju. I bez jednog je bilo nezgodno, bez obojice biće baš teško.

Ipak, španski stručnjak tvrdi da nema ni svrhe ni smisla da se žali na ovaj ozbiljan gubitak, jer to prosto nije deo DNK njegovog tima. Govoreći na konferenciji za medije pred sutrašnji meč Lige šampiona protiv Rome na Parku prinčeva (Sreda, 21.00), Luis Enrike je rekao da je uveren da će ostatak ekipe umeti da nadoknadi odsustvo Hviče i Duea. Malodušnost nije opcija.