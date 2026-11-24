Za igrača utakmice proglašen je Endrju Marić, štoper Čukaričkog. "Želim da čestitam svim igračima i stafu. Ovo je veliki, istorijski momenat. Imamo treću utakmicu, koju takođe želimo da pobedimo i budemo prvi u grupi. Idemo korak po korak. Bilo je teško, ali uspeli smo. Zahvalan sam za trofej, to je motivacija više za sve što dolazi. Idemo dalje", rekao je perspektivni defanzivac.

Selektor kadetske selekcije, Igor Matić, je istakao zajedništvo u timu.

"Lep je osećaj, ja nisam čovek euforije, ali lepo je u ovom trenutku biti Srbin. Mislim da Srbiju predstavljamo na pravi način. Pre svega čestitke igračima, odigrali su taktički dobru utakmicu, zaista su heroji, izneli su utakmicu na pravi način. Čestitke i stafu, mojim saradnicima, kako smo pripremili utakmicu. Čestitke naravno i našim navijačima što su došli u ovolikom broju da nas podrže. Presrećan sam zaista, ovo je neki istorijski momenat za ovu generaciju, jer smo posle samog plasmana, sada prošli i grupu. Imamo ekipu koja je timski jaka, kad smo zajedno, možemo mnogo. Rekao sam u najavi meča da ćemo u nekim situacija i da patimo, jer Japan je fantastična ekipa. Prvaci su Azije, prošle godine igrali su četvrtfinale Prvenstva sveta. Fudbal u toj zemlji jako napreduje, ali mi Srbi kad smo zajedno, možemo mnogo".

Osvrnuo se Matić i na opšti utisak. Svestan je da njegov tim ne igra lepršavo i privlačno gledaocima.

"Igra za oko možda nije bila lepa, ali zato je timski duh bio na visini. Idemo dalje, pred nama je Kolumbija, ali prvo da se odmorimo i onda pripremimo za taj meč".

Utakmica protiv Kolumbije je u petak od 14 časova.