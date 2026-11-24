Dobijao je Bešiktaš Dušana Alimpijevića u poslednjih deset dana velikane kao što su Real Madrid i Fenerbahče, izgubio od Partizan Mozzart Beta tek posle drame u produžetku, ali sada realno nije imao šansu u Istanbulu protiv ekipe koja trenutno igra najbolju košarku na Starom kontinentu. Verovali ili ne, Pariz je u seriji od čak sedam uzastopnih pobeda u elitnom takmičenju, pošto je savladao rivala iz Istanbula rezultatom 88:76.

Još fascinantniji podatak jeste da niko ove sezone u Evroligi nije bio ni blizu ovakvog pobedničkog niza — ni Panatinaikos, ni Olimpijakos, ni Valensija, ni Real Madrid. Trenutno francuski predstavnik igra na turbo pogon i niko u Evropi nije u stanju da ga zaustavi.