Niko ne gazi kao Pariz! Pao i Bešiktaš
Vreme čitanja: 4min | uto. 24.11.26. | 20:02
Sedma evroligaška pobeda ekipe iz Francuske
Dobijao je Bešiktaš Dušana Alimpijevića u poslednjih deset dana velikane kao što su Real Madrid i Fenerbahče, izgubio od Partizan Mozzart Beta tek posle drame u produžetku, ali sada realno nije imao šansu u Istanbulu protiv ekipe koja trenutno igra najbolju košarku na Starom kontinentu. Verovali ili ne, Pariz je u seriji od čak sedam uzastopnih pobeda u elitnom takmičenju, pošto je savladao rivala iz Istanbula rezultatom 88:76.
Još fascinantniji podatak jeste da niko ove sezone u Evroligi nije bio ni blizu ovakvog pobedničkog niza — ni Panatinaikos, ni Olimpijakos, ni Valensija, ni Real Madrid. Trenutno francuski predstavnik igra na turbo pogon i niko u Evropi nije u stanju da ga zaustavi.
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Malo ko je ovakav scenario mogao da nasluti dok se Pariz nalazio u seriji poraza od Asvela, Virtusa, Crvene zvezde i Valensije. Ipak, niko od pomenutih timova nije uspeo da razbije pariski sastav — uglavnom su to bile utakmice na jednu loptu — a onda su redom krenuli da padaju Dubai, Makabi, Anadolu Efes, Fenerbahče, Barselona, Hapoel i sada turski tim.
Na čak tri meča u toj seriji Pariz je slavio koševima u poslednjoj sekundi, i to je kao po pravilu bilo delo čudesnog Nadira Hifija, koji je apsolutni lider ove ekipe. Ovoga puta Hifi je ubacio 15 poena uz poprilično slabe procente iz igre — za dva poena je pogodio samo dva od osam šuteva, dok je van linije 6,75 bio na solidnih tri od sedam. Na to je dodao četiri asistencije, tri skoka i ukradenu loptu, pa se i pored lošijeg šuterskog izdanja sjajno uklopio u timski uspeh.
Najefikasniji u pobedničkim redovima bio je raspoloženi Džered Roden sa 21 poenom, dok je bivši plejmejker Partizan Mozzart Beta Frenk Nilikina doprineo trijumfu sa 12 postignutih poena.
Kod Bešiktaša jedini vredan pomena bio je izvanredni Loni Voker sa 24 poena, ali ostatak ekipe nije mogao gotovo ništa da pogodi u napadu, što je na kraju i presudilo. Koliko god se trener Alimpijević trudio da prodrma tim i pronađe adekvatnu petorku, na kraju je morao da se pomiri sa neuspehom.
Utakmica je otvorena furioznom serijom domaćina od 14:4. U većem delu susreta Pariz je držao dvocifrenu prednost; istanbulski klub je u nekoliko navrata pretio i prilazio, ali do preokreta nikada nije uspeo da dođe zbog veoma slabe realizacije u ofanzivi.
Dušan Alimpijević odmah posle ovog meča kreće put Beograda kako bi se priključio reprezentaciji Srbije, koja u sredu popodne putuje u Litvaniju na važan okršaj u okviru kvalifikacija za Mundobasket.
EVROLIGA, 14. KOLO
*** Kompletno kolo Evrolige je u znaku MOZZART RELAX ***
Utorak:
Bešiktaš - Pariz 88:76
/Roden 21 - Voker 24/
Crvena zvezda - Virtus Bolonja
Bajern Minhen - Makabi Tel Aviv
Valensija - Panatinaikos
Asvel - Olimpija Milano
Barselona - Fenerbahče
Sreda:
17.00: (1,35) Dubai (16,0) Partizan Mozzart Bet (3,70)
20.15: (1,30) Olimpijakos (17,0) Hapoel Tel Aviv (4,10)
20.30: (2,10) Baskonija (15,0) Anadolu Efes (1,90)
20.45: (1,30) Real Madrid (17,0) Žalgiris (4,10)
*** Kvote su podložne promenama