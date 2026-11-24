Ovo je moja kuća, živeo sam tu: Feran Tores kupio Valensijinu zgradu
Vreme čitanja: 2min | uto. 24.11.26. | 17:53
Napadač PSŽ-a pazario petospratnicu u kojoj se nalaze kancelarije kluba u kojem je ponikao u neposrednoj blizini Mestalje, čije se rušenje očekuje sledeće godina
Sentimentalna kupovina kako bi sačuvao parče istorije kluba u kom je ponikao ili pametna investicija koja će mu se tek isplatiti? Možda i jedno i drugo, tek napadač Pari Sen Žermena i španske reprezentacije Feran Tores kupio je zgradu u vlasništvu Fudbalskog kluba Valensija u neposrednoj blizni stadiona Mestalja.
Prema pisanju Marke, Tores je u ponedeljak i zvanično zaključio transakciju kojom je po ceni od oko 7.000.000 evra postao vlasnik petospratnice na površini od približno 5.000 kvadratnih metara u kojoj se nalaze klupske kancelarije. Valensija će nastaviti da je koristi kao zakupac sve dok se ne preseli u nove prostorije na Nou Mestalji, čije se otvaranje očekuje tokom leta sledeće godine, najkasnije do početka sezone 2027/28.
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"Osim što predstavlja novi izvor prihoda za klub, prodaja omogućava Valensiji da dodatno unovči jednu od nekretnina koje su istorijski povezane sa Mestaljom, a da pritom ne menja svakodnevno funkcionisanje. Objekat raspolaže i sa oko 1.700 kvadratnih metara površine na kojoj je dozvoljena stambena namena, što dodatno povećava njegovu atraktivnost za potencijalne buduće projekte", prenosi Marka.
Dvadesetšestogodišnji Tores ponikao je u omladinskoj školi Valensije, u kojoj je prve korake napravio sa samo šest godina. Debi na čuvenoj Mestalji imao je 2017, a posle tri godine u dresu Slepih miševa preselio se u Mančester Siti, odakle je prešao u Barselonu i, konačno, u PSŽ u transferu vrednom 50.000.000 evra. Bez obzira na kasnije angažmane, strelac pobedonosnog gola u finalu poslednjeg Mundijala svih ovih je godina ostao blisko povezan s matičnim klubom.
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Sada je to potvrdio i kupovinom zgrade u senci Mestalje. Stadion koji je bio dom Valensije od 1923. godine biće srušen posle prelaska na novi i na tom mestu trebalo bi da nikne kompleks sa oko 500 stanova, šest stambenih kula i velikim parkom.