Sentimentalna kupovina kako bi sačuvao parče istorije kluba u kom je ponikao ili pametna investicija koja će mu se tek isplatiti? Možda i jedno i drugo, tek napadač Pari Sen Žermena i španske reprezentacije Feran Tores kupio je zgradu u vlasništvu Fudbalskog kluba Valensija u neposrednoj blizni stadiona Mestalja.

Prema pisanju Marke, Tores je u ponedeljak i zvanično zaključio transakciju kojom je po ceni od oko 7.000.000 evra postao vlasnik petospratnice na površini od približno 5.000 kvadratnih metara u kojoj se nalaze klupske kancelarije. Valensija će nastaviti da je koristi kao zakupac sve dok se ne preseli u nove prostorije na Nou Mestalji, čije se otvaranje očekuje tokom leta sledeće godine, najkasnije do početka sezone 2027/28.