Otišlo pismo o namerama i u njemu 70.000.000 evra - Milanu se žuri
Vreme čitanja: 3min | uto. 24.11.26. | 18:05
Real Madrid popušta, nije isključeno da do transfera dođe već u januaru
Nije šala, nisu puke spekulacije - Milan zaista ima ozbiljne namere da u januaru mesecu angažuje još jednog skupocenog špica, a izbor je pao na Endrika (20). O ovome su pre nekoliko dana pisali brazilski mediji, da bi tokom današnjeg dana stigla neka vrsta potvrde iz Španije.
Kako navodi poznati novinar radija Kadena SER - Anton Meana, Rosoneri su otišli korak dalje od prostog interesovanja, poslali u Madrid takozvano pismo o namerama, u kome stoji da su spremni da za transfer mladog centarfora plate čak 70.000.000 evra. U fudbalskim krugovima i odnosima, ovakav korak smatra se maltene zvaničnom ponudom...
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Podsetimo, Endrik iza sebe ima sasvim solidnu polusezonu u Lionu, sa osam golova i isto toliko asistencija. Bilo je letos opcija da ponovo ode negde na zajam, međutim Žoze Murinjo je to sprečio, a onda ga zakucao na klupu. Tek 104 minuta odigrao je ovaj momak u La ligi i još 56 u Ligi šampiona, pa ne čudi što ponovo šalje jasne signale da bi rado promenio sredinu.
"Milanova ponuda je zvanična, na San Siru ga žele već u zimskom prelaznom roku i o su tome su obavestili samog igrača", kazao je Meana. "Italijani su rešeni da ga kupe. Ukoliko transfer ne bude moguć u januaru, pregovori bi mogli da budu nastavljeni na leto. Ali ono što je sada aktuelno - Real definitivno ima zvaničnu ponudu od 70.000.000".
Meana je potom čitavu situaciju počeo da sagledava iz ugla Madriđana...
"Problem je u tome što Murinjo želi da zadrži Endrika, svestan da ne bi dobio pojačanja koje bi moglo da se meri sa kvalitetima brazilskog fudbalera, ili da ga nadmaši. Za njega je dobro što ima Endrika na raspolaganju. Reč je o kvalitetnom igraču koji stvara konkurenciju Embapeu i naporno radi na treninzima pred svaku utakmicu. Videćemo kako će se situacija razvijati u narednih nekoliko nedelja"...
Španski novinar ne krije da do juče nije verovao da bi Milan mogao da krene ovako agresivno i konkretno.
"Zaista sam mislio da je reč o uobičajenom blefu italijanskih medija koji prate transfere, pošto oni često povezuju igrače sa klubovima iz Serije A. Ovakvu ponudu Milana, iskreno, nisam očekivao. I dalje ne verujem da će Endrik otići, ali njegov tim, agenti i saradnici, ove ili početkom naredne nedelje boraviće u Madridu kako bi razgovarali o novonastaloj situaciji", zaključio je Meana.
Blankosi još nijednom nisu ozbiljno razmatrali mogućnost prodaje 20-godišnjeg Brazilca, no sva je prilika da im se vizura postepeno menja. I to ne čudi, jer 70.000.000 evra - a možda i više - odnosno odlične partije Karlosa Espija, sugerišu da bi u Valdebebasu mogli da otvore vrata Endriku, ali ne i u potpunosti da ga se odreknu. Navodno, insistiraće na dvema klauzulama. Jednoj povratnoj, po kojoj bi u narednih godinu dana ili dve, mogli da ga vrate za 85.00.000 evra, i drugoj, koja bi podrazumevala mogućnost da se izjednači eventalna ponuda nekog drugog kluba, sve u cilju da ovaj sutra-prekosutra ne završi u redovima Barselone ili nekog drugog, evropskog moćnika.
Milanu je, iako je letos potrošio 74.000.000 evra na Gonzala Ramosa, neophodan novi špic već u januaru. Zagrejani su Rosoneri prilično i za Nikola Tresoldija iz klub Briža, raspucanog Italijana s nemačkim pasošem, međutim ni to ne bi bila jeftina opcija, pošto Belgijanci traže celih 60.000.000 evra.
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