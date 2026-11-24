Podsetimo, Endrik iza sebe ima sasvim solidnu polusezonu u Lionu, sa osam golova i isto toliko asistencija. Bilo je letos opcija da ponovo ode negde na zajam, međutim Žoze Murinjo je to sprečio, a onda ga zakucao na klupu. Tek 104 minuta odigrao je ovaj momak u La ligi i još 56 u Ligi šampiona, pa ne čudi što ponovo šalje jasne signale da bi rado promenio sredinu.

"Milanova ponuda je zvanična, na San Siru ga žele već u zimskom prelaznom roku i o su tome su obavestili samog igrača", kazao je Meana. "Italijani su rešeni da ga kupe. Ukoliko transfer ne bude moguć u januaru, pregovori bi mogli da budu nastavljeni na leto. Ali ono što je sada aktuelno - Real definitivno ima zvaničnu ponudu od 70.000.000".

Meana je potom čitavu situaciju počeo da sagledava iz ugla Madriđana...

"Problem je u tome što Murinjo želi da zadrži Endrika, svestan da ne bi dobio pojačanja koje bi moglo da se meri sa kvalitetima brazilskog fudbalera, ili da ga nadmaši. Za njega je dobro što ima Endrika na raspolaganju. Reč je o kvalitetnom igraču koji stvara konkurenciju Embapeu i naporno radi na treninzima pred svaku utakmicu. Videćemo kako će se situacija razvijati u narednih nekoliko nedelja"...