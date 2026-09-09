Hamesu za povratak u Evropu milion evra i još dva ako uđe u Seriju A
Najnovije vesti
Vreme čitanja: 1min | sre. 09.09.26. | 18:27
Avelino spreman za posao
Turski Čorum, meksička Amerika, australijski Melburn… Sve su to bile opcije za Hamesa Rodrigeza, ali je Kolumbijac po svemu sudeći izabrao Italiju. Istina, ne Seriju A, jer sa 35 godina i telom koje nije baš najbolje negovano pitanje je da li bi tamo prošao. Ali u Seriji B se zainteresovao Avelino, sad već više nije nikakva tajna.
Predsednik Anđelo Antonio D’Agostino potvrdio je i sam.
“Interesovanje ovako velikog šampiona nas je sve iznenadio, ali želimo da sagledamo sve aspekte. Nije ovo pitanje finansija, već pre toga razumevanje da li njegova figura, a ne samo sliku, mogu da nam budu korisne danas”.
Izabrane vesti
Na ovo pitanje predsedniku je odgovorio trener, legendarni Alesandro Nesta, koji je upravi dao zeleno svetlo za nastavak pregovora. Ona je odmah obavestila sve sponzore da se pripreme i krenula u akciju za može biti istorijski potpis malenog Avelina.
Jasno je da Hames nije ono što je bio, ali i dalje nije jeftina “roba”. Prema informacijama iz Italije zahtev njegovih menadžera je bio 1.500.000 evra godišnje, okruglo 2.000.000 sa bonusima. Avelino se pak cenka i nudi ugovor na milion evra, koji će se automatski produžiti na drugu godinu ako klub izbori promociju u Seriju A. Tu bi plata narasla na 2.000.000 evra.
Odgovor bi mogao da stigne koliko večeras. Ako bude potvrdan tek onda će se razgovarati i o marketinškim pravima gde bi Hames mogao da ućari još nešto preko pomenute sume.