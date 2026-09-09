Hamesu za povratak u Evropu milion evra i još dva ako uđe u Seriju A

Na ovo pitanje predsedniku je odgovorio trener, legendarni Alesandro Nesta, koji je upravi dao zeleno svetlo za nastavak pregovora. Ona je odmah obavestila sve sponzore da se pripreme i krenula u akciju za može biti istorijski potpis malenog Avelina.

Jasno je da Hames nije ono što je bio, ali i dalje nije jeftina “roba”. Prema informacijama iz Italije zahtev njegovih menadžera je bio 1.500.000 evra godišnje, okruglo 2.000.000 sa bonusima. Avelino se pak cenka i nudi ugovor na milion evra, koji će se automatski produžiti na drugu godinu ako klub izbori promociju u Seriju A. Tu bi plata narasla na 2.000.000 evra.

Odgovor bi mogao da stigne koliko večeras. Ako bude potvrdan tek onda će se razgovarati i o marketinškim pravima gde bi Hames mogao da ućari još nešto preko pomenute sume.