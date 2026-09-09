Rijera: Biću strog po pitanju fizičke spreme, ne garantujem minute nikome

Uoči puta, Albert Rijera se još jednom osvrnuo na pobedu protiv Partizana i fizičko stanje ekipe, koja se po tom pitanju ponovo mučila.

"Posle utakmice, moja prva reakcija i prvi utisak je bio da nijedan igrač nije završio utakmicu u dobrom fizičkom stanju. Naravno, derbi je uvek veoma zahtevna utakmica, ali ne samo zbog same utakmice, već i zbog stresa koji joj prethodi. To je posebna nedelja, jer svi igrači osećaju da je pred njima veoma važna utakmica. Verovatno je i to bio jedan od razloga. Posle utakmice smo analizirali brojke i one su bile prilično dobre, igrači su imali prihvatljive rezultate. Ali, kao što uvek govorim, svoje igrače pripremam za velike stvari i moramo da budemo spremni. Zato sam se malo osvrnuo na te brojke. Jer, ako ste fizički dobro pripremljeni, bolje razmišljate. Ako bolje razmišljate, bolji ste sa loptom, a kada nemate loptu, možete bolje da se branite u duelima i da odgovorite na zahtevani intenzitet. To je jedan od zahteva koje imam za svoje igrače. Ako smo fizički dobro pripremljeni, onda možemo da se koncentrišemo samo na fudbal, odnosno na igru sa loptom i bez lopte. Ali nije sve samo u fizičkoj spremi. Po tom pitanju ću biti veoma strog i nadam se da ćemo napredovati u narednim nedeljama", rekao je Zvezdin trener.

U nedeljnom okršaju priliku za debi u crveno-belom dresu dobio je Bamba Dijeng. Iskoristio ju je da se Delijama predstavi golom, ali to ne znači da će i u četvrtak biti u startnoj postavi.

"Ne garantujem minute nikome. Svaka utakmica je drugačija. Svaka utakmica zahteva drugačije karakteristike igrača. Zato, kada sa strane čujem neke pretpostavke, neko može da pomisli da je razlog to što igrač nije dobro trenirao ili da možda nisam zadovoljan njime. Jednostavno je, svaka utakmica zahteva nešto drugačije. Drugačije kretnje, karakteristike kako bismo igrali protiv različitih ekipa. To je to. Volim da na taj način iznenadim protivnika. Zato za svaku utakmicu pripremam drugačiji plan".

Nije Španac želeo da otkriva kako se njegova ekipa pripremala za duel sa Radnikom.

"Nisam trener koji tokom analize protivnika insistira previše na pojedincima. Svojim igračima dajem informacije o individualnim karakteristikama protivničkih igrača. Naravno, ponekad, ako kod nekog pojedinca postoji nešto veoma specifično, govorim i o tome. Generalno više pričam o ideji igre i protivniku kao celini, odnosno kao kolektivu. Tako radim i tako ćemo nastaviti".

Crveno-bele u Surdulici čeka teren sa veštačkom podlogom, što nije retkost u modernom fudbalu, ali je i dalje tema za sebe.

"To je nešto čemu igrači moraju da se prilagode. Ne volim da se žalim i ne volim da tražim izgovore. U životu postoje samo dva puta, ili počnete da se žalite ili pronađete rešenje. Za mene je bolje da pronađemo rešenje. Rešenje je da dan ranije treniramo na veštačkoj podlozi, kako bismo što bolje simulirali ono što nas sutra očekuje, kao i da razmišljamo samo o pozitivnim stvarima. O tome šta treba da uradimo sa loptom i bez lopte kao tim. Ne treba da pridajemo preveliki značaj tome. Igrači moraju da se prilagode. To je naš posao, zato razmišljamo samo o pozitivnim stvarima".

Dotakao se Rijera mladih igrača i njihove želje za dokazivanjem. I istakao da navijači ne treba da se čude kada u startnu postavu stavi više od dvojice momaka koji po godištu ispunjavaju uslov za bonuse.

"Moguće je. Uvek je moguće. Već sam pokazao da mi pasoš i godine igrača nisu najvažnije. Kada sam zadovoljan nekim igračem, želim da ga stavim na teren, jer može mnogo da nam donese i da nam pomogne da pobeđujemo utakmice. Veoma sam zadovoljan mladim igračima. Ne mogu da kažem koliko će ih biti, ali u svakoj utakmici će ih biti najmanje dvojica. Međutim, ne volim da pričam da je to samo zbog pravila i obaveze. Sa mnom će sigurno mnogo puta biti više od dvojice mladih igrača".