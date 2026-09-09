Kod Krunića sam pronašao svoje oči

Uoči sutrašnjeg gostovanja u Surdulici (19.00), Rijera je govorio koliko je Krunić bitan igrač za Crvenu zvezdu. "Nedostajaće nam, svakako, ali moja odgovornost je da sastavim tim. Izgubili smo veoma važnog igrača. Nismo izgubili samo nekoga na terenu, već i van terena. On je vrhunski profesionalac. Kod Radeta sam pronašao, rekao bih, svoje oči u svlačionici, ali i na terenu".

Apostrofirao je Španac inteligenciju nekadašnjeg fudbalera Milana i činjenicu da ima veliki uticaj na saigrače da budu bolji.

"On je zainteresovan za ono što se dešava na terenu i zašto se određene stvari dešavaju. Veoma je inteligentan. Rekao sam mu da je njegova najvažnija karakteristika to što čini da igrači oko njega igraju bolje. Nije fantastičan dribler, nije naročito brz, nije ni veoma visok. Ipak, način na koji igra čini njegove saigrače boljima, a to je veoma važno za način na koji ja volim da igram fudbal. Volim inteligentne igrače, koji razmišljaju na terenu. Igrače koji igraju i bez lopte, koji mogu da kreiraju situacije za svoje saigrače. Naravno da će nam nedostajati, ali igraćemo sa 11 fudbalera. Nećemo igrati sa jednim igračem manje. Pronaći ćemo rešenje. Siguran sam da će i on sada pokušati da se što pre oporavi", dodao je Rijera.

Rade Krunić je ove sezone već preskočio pet utakmica zbog povrede, koje su ga inače često mučile tokom karijere. I prošle sezone je pauzirao oko mesec i po dana baš u ovom periodu. Povređen je igrao protiv Pafosa i pogoršao situaciju sa aduktorom, koji ga i sada muči.