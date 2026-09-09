Kompani o Bodeu: S novcem koji imaju ne bi ni trebalo da su u Ligi šampiona
Vreme čitanja: 3min | sre. 09.09.26. | 16:58
“Svi trče, svi su dobri na lopti, svi hoće da igraju odbranu, svi hoće u presing”, kaže trener Bajerna pred meč prvog kola
Vensan Kompani je jasan: Bajern je velesila čiji cilj ne sme da bude ništa drugo od juriša na titulu prvaka Evrope. Bode o tome ne može ni da sanja. Ali sudeći po rečima trenera nemačkog kluba malo je klubova koji ga oduševljavaju koliko norveški predstavnik u Ligi šampiona.
“Oni su dobra priča za fudbal”, počeo je Belgijanac da hvali rivala pred sutrašnji start u prvom kolu elitnog takmičenja.
I nisu to samo kurtoazne reči. Kompani je podsetio sve novinare da je Bode prošle sezone izvukao 2:2 u Dortmundu, da je potom savladao i Mančester Siti i Inter kod kuće (oba puta sap o 3:1), a na strani i madridski Atletiko i Inter.
“Često sedim ovde i govorim iste stvari za Frajburgu, o tome šta su uradili poslednjih godina. Dopada mi se to šro rade. I što ih više analiziraš i što više počinješ da razumeš klub to sve više smisla ima. Samo što je to teško implementirati u svetu fudbala, jer retko imaš vremena”.
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Na šta se konkretno misli?
“Svaki igrač trči. Svaki igrač je dobar na lopti, neki su izuzetni. Svaki igrač hoće da igra odbranu. Svaki igrač hoće da ide u presing. Možeš da vidiš da imaju veoma jasnu ideju. Izgradnja toga zahteva vreme. A se zaista regrutacijom utiče, da se izgradi taj DNK”.
I opet na tu priču o vremenu…
“Ne kažem da svi klubovi treba da budu takvi, ali ako imaš plan i uporno ga implementiraš kroz duži vremenski period, oni su veoma dobar primer. S novcem koji imaju ne bi trebalo ni da dođu u situaciju da se takmiče protiv klubova protiv koji se oni takmiče. To je najveći komliment koji možeš da daš bilo kom timu”.
Sve ovo naravno ne znači da se Kompani uplašio. Jer Bajern je ipak…
“Bajern je jedan od onih 10 klubova koji uvek moraju da ciljaju trofej Lige šampiona”, vrlo otvoreno će trener Bavaraca.
LIGA ŠAMPIONA – 1. KOLO
Utorak
AEK Atina - LASK Linc 1:0 (1:0)
/Marin 21/
Klub Briž - Aston Vila 2:3 (1:3)
/Vetlesen 19, Trezoldi pen 61 - Mekgin 11, Buendia 22, Džekson 43/
Real Madrid - Inter 2:1 (2:0)
/Embape 14, Valverde 23 - Augusto 77/
Borusija Dortmund - Viljareal 3:2 (0:0)
/Veiga ag 53, Girasi 80, 85 pen - Murinjo 66, Girasi ag 90+3/
Porto - Mančester Siti 0:2 (0:0)
/Haland 47, 90+1/
Lil - Betis 2:3 (2:1)
/Ueda 12, Aleksandro 36 - Bartra 33, 49, Perot 53/
Sreda
18.45: (1,08) Barselona (13,0) Fajenord (20,0) MOZZART RELAX
18.45: (1,23) Štutgart (6,75) Viking (11,0)
21.00: (1,75) Liverpul (3,90) Atletiko Madrid (4,50) MOZZART RELAX
21.00: (4,90) Napoli (3,60) Arsenal (1,75) MOZZART RELAX
21.00: (1,05) PSŽ (14,0) Slovan Bratislava (35,0)
21.00: (1,90) Sporting (3,50) Galatasaraj (4,10) MOZZART RELAX
Četvrtak
18.45: (3,15) Fenerbahče (3,45) Roma (2,25)
18.45: (1,43) PSV (4,60) Šahtjor (7,25)
21.00: (1,10) Bajern (10,0) Bode/Glimt (16,0)
21.00: (1,95) Komo (3,50) RB Lajpcig (3,90)
21.00: (1,10) Manečster Junajted (11,0) Sabah (18,0)
21.00: (2,60) Slavija (3,35) Lans (2,70)
***Kvote su podložne promenama