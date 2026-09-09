Kompani o Bodeu: S novcem koji imaju ne bi ni trebalo da su u Ligi šampiona

Vensan Kompani je jasan: Bajern je velesila čiji cilj ne sme da bude ništa drugo od juriša na titulu prvaka Evrope. Bode o tome ne može ni da sanja. Ali sudeći po rečima trenera nemačkog kluba malo je klubova koji ga oduševljavaju koliko norveški predstavnik u Ligi šampiona.

“Oni su dobra priča za fudbal”, počeo je Belgijanac da hvali rivala pred sutrašnji start u prvom kolu elitnog takmičenja.

I nisu to samo kurtoazne reči. Kompani je podsetio sve novinare da je Bode prošle sezone izvukao 2:2 u Dortmundu, da je potom savladao i Mančester Siti i Inter kod kuće (oba puta sap o 3:1), a na strani i madridski Atletiko i Inter.

“Često sedim ovde i govorim iste stvari za Frajburgu, o tome šta su uradili poslednjih godina. Dopada mi se to šro rade. I što ih više analiziraš i što više počinješ da razumeš klub to sve više smisla ima. Samo što je to teško implementirati u svetu fudbala, jer retko imaš vremena”.