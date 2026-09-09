Osam franšiza Evrolige biće objavljeno početkom oktobra
Najnovije vesti
Vreme čitanja: 1min | sre. 09.09.26. | 17:30
Da li će se u tu naći i beogradski večiti?
Vest da NBA liga sprema (izdašnu) ponudu da preuzme kontrolu nad Evroligom digla je kompletnu javnost na noge, zbog čega je sastanak suvlasnika zakazan za 5. oktobar označen kao Dan D za evropsku košarku.
To, međutim, neće biti jedina tema o kojoj će se razgovarati na jezeru Komo, o čemu je već pisao milanski list Gazeta delo Sport. U planu je da na tom sastanku zvanično bude predstavljeno osam novi Evroliginih franšiza. Da li će se među njima, to još ne znamo, mada je od ranije poznato da su Partizan Mozzart Bet i Crvena zvezda prošli prvi krug izbora zajedno sa još deset potencijalnih kandidata.
Izabrane vesti
POGLEDAJTE SVE KVOTE ZA PRVO KOLO EVROLIGE
Ipak, mnogo veća priča u ovom trenutku je mogućnost da Evroliga bude prodata. Iz NBA još nije stigla zvanična ponuda, a sve opcije su otvorene, od toga da najjača košarkaška liga na planeti preuzme evropsko klupsko takmičenje, preko zajedničkog partnerstva, do samostalnog proširenja Evrolige na 24 ekipe, uz 21 franšizu.
Podsetimo, želju za sticanje statusa franšize pokazalo je više od 20 klubova, no 12 kandidata je prošlo u naredni krug i oni podnose obavezujuće ponude čija ukupna vrednost naknada iznosi preko 700.000.000 evra, dok bi ukupna ulaganja tokom narednih pet godina trebalo da premaše 3.200.000.000 evra.