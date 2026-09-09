Osam franšiza Evrolige biće objavljeno početkom oktobra

Vest da NBA liga sprema (izdašnu) ponudu da preuzme kontrolu nad Evroligom digla je kompletnu javnost na noge, zbog čega je sastanak suvlasnika zakazan za 5. oktobar označen kao Dan D za evropsku košarku.

To, međutim, neće biti jedina tema o kojoj će se razgovarati na jezeru Komo, o čemu je već pisao milanski list Gazeta delo Sport. U planu je da na tom sastanku zvanično bude predstavljeno osam novi Evroliginih franšiza. Da li će se među njima, to još ne znamo, mada je od ranije poznato da su Partizan Mozzart Bet i Crvena zvezda prošli prvi krug izbora zajedno sa još deset potencijalnih kandidata.