Efes dobio Tomovićevu Lokomotivu: Šarić punio kolone, Pokuševski bez ritma

Lokomotiva je čak imala minimalnu prednost na polovini prve deonice (9:8), ali je Efes prvih deset minuta završio sa 19:14. Odgovor ekipe Tomislava Tomovića stigao je početkom drugog kvartala, podigla je ritam i posle 15 minuta stigla do izjednačenja (30:30). Međutim, nakon toga se utakmica prelomila.

Još jedan trijumf u pripremama za novu sezonu ostvario je Anadolu Efes. Tim Pabla Lasa savladao je Lokomotivu Krasnodar rezultatom 85:74 (19:14, 30:21, 18:19, 18:20) na Glorija Kupu, u utakmici u kojoj je ključnu razliku napravio pred odlazak na veliki odmor. Ruski tim uspevao je da parira tokom prve četvrtine i početkom druge, ali je Efes serijom u završnici poluvremena preuzeo kontrolu koju više nije ispuštao.

Efes je poslednjih pet minuta prvog poluvremena dobio sa 19:5, pa je na pauzu otišao sa velikih 49:35. Lokomotiva je tokom treće četvrtine bila za nijansu uspešnija, ali to nije promenilo odnos snaga na terenu. Turski tim je u poslednjoj deonici razliku podigao i na maksimalnih 20 poena (78:58), posle čega je rival do kraja samo ublažio poraz. Dario Šarić bio je najefikasniji u pobedničkoj ekipi sa 15 poena (6/13 iz igre), uz četiri skoka, te po jednu asistenciju i ukradenu loptu, a posebno je bio raspoložen iza linije za tri poena, jer je pogodio tri od pet pokušaja. Kolin Malkolm dodao je 12 poena uz četiri pogođene trojke iz isto toliko pokušaja, dok je Santijago Justa takođe imao 12 poena.

Deron Fets Rasel ubacio je 11, dok Majk Džejms nije imao naročito zapaženu rolu, sa devet poena i četiri asistencije za 18 i po minuta. Važan doprinos dao je i Kai Džons. Nije bio među najboljim strelcima sa šest poena, ali je uhvatio 12 skokova, od čega tri u napadu. Kod Lokomotive je najefikasniji bio Markos Najt sa 18 poena, uz pet asistencija. Ubacio je tri trojke iz četiri pokušaja. Anton Kvitkovski postigao je 12 poena uz odličnih 6/6 za dva, Andrej Lopatin dodao je 11, a Alen Hadžibegović deset uz devet skokova.

Aleksej Pokuševski proveo je na parketu nešto manje od 24 minuta, ali nije pronašao napadački ritam. Nekadašnji košarkaš Partizan Mozzart Beta završio je meč sa tri poena, uz šut iz igre 1/8, uz sva tri promašaja za dva i 1/5 za tri. Imao je i tri skoka, jednu asistenciju, ukradenu loptu i blokadu. Efes je utakmicu završio sa veoma dobrih 50,8 odsto šuta iz igre (30/59), a posebno je pravio razliku šutem za tri poena – 11/24, odnosno 45,8 odsto. Za dva je šutirao 19/35. Lokomotiva je imala svoje adute. Postigla je čak 28 poena iz kontranapada, naspram samo sedam Efesa, imala 21 poen posle izgubljenih lopti rivala i dobila doprinos klupe sa 54 poena. Uz to je uhvatila 15 ofanzivnih skokova.